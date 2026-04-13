Lidl e 1GLOBAL: Moldando o futuro da conectividade móvel juntos

A 1GLOBAL, pioneira em soluções globais de telecomunicações, e as empresas do Grupo Schwarz, um dos maiores grupos varejistas do mundo, estão firmando uma parceria estratégica abrangente. Para tanto, as empresas do Grupo Schwarz estão adquirindo uma participação de 9,9% na 1GLOBAL. A empresa atuará como parceira tecnológica exclusiva para conectividade móvel pelos próximos cinco anos.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260413813791/pt/

This exclusive partnership between 1GLOBAL and Lidl will enable new telecommunications offerings.

Nesse contexto, a 1GLOBAL e a Lidl, uma das principais redes de supermercados da Europa, impulsionarão a transformação digital no mercado de telecomunicações. Com o auxílio do Lidl Connect e do Lidl Plus, as duas empresas lançarão conjuntamente serviços de conectividade nacional nos mercados da Lidl.

A parceria viabiliza novas ofertas de telecomunicações da Lidl

Juntamente com a 1GLOBAL, a Lidl busca atender a uma necessidade fundamental dos usuários de telecomunicações: conectividade de alta qualidade, flexível, acessível e com preços justos, sem a necessidade de contratos de longo prazo. A solução e o cerne da parceria: a Lidl se tornará uma Operadora Móvel Virtual (MVNO), o que lhe permitirá oferecer serviços móveis aos seus clientes de forma independente. Em colaboração com a 1GLOBAL, a Lidl firmará parcerias com operadoras de rede móvel locais para responder com flexibilidade às necessidades locais.

Juntas, a 1GLOBAL e a Lidl estão transformando o setor e expandindo o mercado de telecomunicações como um todo: as operadoras de rede estabelecidas se beneficiam, como parceiras, do alcance, crescimento e maior utilização da Lidl, enquanto a Lidl cuida da aquisição e do atendimento ao cliente. Como provedora de telecomunicações totalmente regulamentada, a 1GLOBAL fornece a plataforma técnica, bem como as licenças de telecomunicações e parcerias com operadoras de redes móveis em doze países, com previsão de expansão para mais de 30 países no futuro.

Além disso, a parceria estratégica inclui o desenvolvimento de soluções inovadoras para telecomunicações na plataforma STACKIT, a solução em nuvem do Grupo Schwarz. A soberania dos dados, principalmente no que diz respeito ao tratamento seguro dos dados dos clientes, é uma prioridade máxima.

Hakan Koç, fundador e CEO da 1GLOBAL, explica: “A Lidl é a parceira que compartilha nossa visão: queremos tornar as comunicações móveis o mais intuitivas, flexíveis e digitais possível para milhões de pessoas. Nossa tecnologia se concentra em ofertas digitais personalizadas para as necessidades dos usuários e seus diversos dispositivos. Queremos impulsionar com sucesso a transformação tecnológica do mercado global de telecomunicações, no melhor interesse das pessoas.”

Julian Beer, vice-presidente executivo de Compras da Lidl International: “Estamos democratizando as comunicações móveis. Simples, acessíveis e da mais alta qualidade. Estamos muito entusiasmados com a colaboração com a 1GLOBAL. Esta parceria nos permite atuar como uma MVNO (Operadora Móvel Virtual). Ao fazê-lo, estamos estabelecendo novos padrões e tornando as comunicações móveis acessíveis mais fáceis do que nunca para os nossos clientes. Ao integrar tecnologia de ponta, podemos atender às necessidades de milhões de clientes por conectividade descomplicada para seus dispositivos. Graças ao nosso alcance de mais de 12.000 lojas e mais de 100 milhões de clientes em nosso aplicativo de fidelidade Lidl Plus, estamos criando uma plataforma atraente para empresas de telecomunicações consolidadas.”

Sinergia de vantagens para o cliente e para o mercado

“A Lidl oferece planos móveis pré-pagos através do Lidl Connect desde 2015. Como parte da colaboração com a 1GLOBAL, o Lidl Plus, o cartão digital de clientes da Lidl, também desempenhará um papel central. O Lidl Plus está disponível em todos os países europeus onde a Lidl atua. Para milhões de clientes.” Para muitos clientes, o Lidl é um parceiro de confiança no dia a dia. No futuro, isso também incluirá um plano de celular acessível e de alta qualidade, sem contratos de longo prazo, além da possibilidade de gerenciar facilmente os serviços pelo aplicativo Lidl Plus.

“Com essa iniciativa, estamos transformando nosso aplicativo de fidelidade em um companheiro de estilo de vida para nossos clientes e, com conectividade acessível, criando uma oferta relevante para toda a família. Estamos integrando isso perfeitamente ao nosso negócio principal”, disse Julian Beer.

Sobre a Lidl

A Lidl faz parte do Grupo Schwarz, com sede em Neckarsulm, Alemanha, e é um dos principais varejistas de alimentos na Alemanha e na Europa. Atualmente, a Lidl opera cerca de 12.600 lojas e mais de 230 centros de distribuição e logística em 31 países, empregando mais de 382.400 pessoas.

Na Lidl, valorizamos uma relação custo-benefício ideal para os nossos clientes. Simplicidade e foco em processos norteiam as atividades diárias nas lojas, nos centros de distribuição regionais e na sede nacional.

A Lidl assume a responsabilidade pelas pessoas, pela sociedade e pelo meio ambiente em suas atividades diárias. Para a Lidl, sustentabilidade significa cumprir sua promessa de qualidade a cada dia.

Desempenho, respeito, confiança, solidez e senso de pertencimento são os valores corporativos da Lidl, que estão no cerne da nossa cultura empresarial, moldam nossas ações diárias e formam a base do nosso sucesso empresarial.

A Lidl alcançou vendas em suas lojas de 132,1 bilhões de euros no ano fiscal de 2024. As empresas do Grupo Schwarz geraram vendas totais de 175,4 bilhões de euros no ano fiscal de 2024.

Sobre a 1GLOBAL: Inovando no setor de telecomunicações com liderança digital

A 1GLOBAL é uma provedora global de comunicações móveis orientada pela tecnologia, dedicada a capacitar empresas em todo o mundo a desbloquear todo o potencial de crescimento da conectividade móvel. Com uma plataforma de tecnologia de telecomunicações de ponta, um conjunto abrangente de licenças regulatórias globalmente viáveis ??e acesso privilegiado ao mercado atacadista de telecomunicações, a 1GLOBAL está em uma posição única para fornecer soluções de conectividade móvel perfeitas. Atendendo aos principais bancos, corporações e empresas digitais do mundo — incluindo neobancos, empresas de viagens e grupos de varejo — a 1GLOBAL conecta mais de 60 milhões de dispositivos globalmente.

Em 2025, a 1GLOBAL continuou a crescer de forma lucrativa, gerando receita de US$ 203 milhões e lucro de US$ 26 milhões. O ano foi marcado pela forte demanda pela oferta 1G Connect Travel™, pela expansão das soluções corporativas e de conformidade e pelo investimento contínuo na tecnologia eSIM. Para o futuro, a 1GLOBAL se concentrará na expansão da conectividade nacional, na ampliação de sua presença como MVNO e no aprimoramento de sua plataforma tecnológica para continuar gerando crescimento sustentável e lucrativo.

Fundada em 2022 pelos experientes empreendedores e fundadores de empresas de tecnologia Hakan Koç e Pyrros Koussios, a 1GLOBAL é uma líder europeia em tecnologia, impulsionando a transformação digital no mercado global de telecomunicações. Ela opera como uma Operadora de Rede Virtual Móvel (MVNO) totalmente regulamentada em 12 países e como operadora de telecomunicações regulamentada em outros 28 países. Com sede na Holanda e centros de P&D de classe mundial em Lisboa, Berlim e São Paulo, a 1GLOBAL emprega cerca de 500 especialistas em 15 países.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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