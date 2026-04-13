Setor de TI projeta retomada na América Latina

O setor de Tecnologia e Serviços de TI projeta uma Expectativa Líquida de Emprego Global de 45% até junho de 2026, segundo a mais recente edição do relatório Experis Tech Talent Outlook, elaborado pela Experis, vertical de tecnologia do ManpowerGroup. O resultado indica avanço em relação ao trimestre anterior e sinaliza uma retomada acompanhada de maior confiança entre os empregadores do setor.

O levantamento reúne a opinião de mais de 4.600 empregadores de tecnologia e serviços de TI em 42 países e mostra que a competição global por talentos especializados permanece elevada, embora comece a apresentar sinais de estabilização. No cenário internacional, a expectativa é impulsionada principalmente por mercados como Índia e Emirados Árabes Unidos, ambos com 69%, consolidando-se como polos relevantes de demanda por profissionais de tecnologia.

Na América Latina, o cenário é positivo, com avanço consistente na demanda por talento especializado. Os resultados por país apontam o Brasil na liderança, com expectativa líquida de emprego de 63%, seguido por México (40%), Porto Rico (40%), Costa Rica (38%), Peru (38%), Chile (23%), Colômbia (17%) e Argentina (15%). O desempenho reflete um ambiente regional que segue fortalecendo sua capacidade de atrair investimentos em tecnologia, acelerar a transformação digital e ampliar a geração de empregos.

“A América Latina vive um momento importante em sua evolução tecnológica. Mesmo diante dos desafios globais, a região mostra força ao gerar empregos em TI, impulsionada pela crescente demanda por soluções digitais, automação e inteligência artificial. Os países avançam para modelos produtivos mais sofisticados, o que aumenta a necessidade de profissionais com habilidades avançadas, especialmente no desenvolvimento de aplicações baseadas em inteligência artificial. Esse cenário destaca o papel da região como participante ativa na economia digital mundial”, afirma Jorge Gamero, diretor da Experis para a América Latina.

Entre os principais dados do estudo, destaca-se que 54% dos empregadores pretendem aumentar suas equipes de TI no segundo trimestre de 2026, enquanto 12% indicam redução e 33% não preveem mudanças. As habilidades técnicas mais demandadas incluem o desenvolvimento de modelos e aplicações de inteligência artificial, além do letramento em IA.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O material indica ainda que, mesmo diante de desafios econômicos, a transformação digital segue como um dos principais motores de investimento das empresas, especialmente em áreas como automação, cibersegurança, desenvolvimento de software e soluções digitais. Nesse contexto, as organizações avançam na adoção de modelos de trabalho mais flexíveis e no fortalecimento de programas de capacitação, com foco em preparar profissionais para as demandas atuais e futuras do mercado.