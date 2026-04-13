Grupo Skill firma aliança estratégica com Urbano Bank

O Grupo Skill anuncia uma nova parceria estratégica com o Urbano Bank, instituição financeira digital focada em soluções para empresas, com o objetivo de ampliar a oferta de benefícios, eficiência operacional e diferenciais competitivos aos seus clientes. A iniciativa também abre caminho para uma integração entre as bases das duas companhias, potencializando oportunidades de negócio e agregando valor às operações corporativas.

A colaboração prevê, de um lado, a ampliação do portfólio de soluções oferecidas pelo Grupo Skill, e, de outro, a possibilidade de levar suas tecnologias para a base de clientes do Urbano Bank, criando um ecossistema mais completo e integrado para empresas que buscam inovação e praticidade na gestão de seus processos.

O Urbano Bank é um banco digital que reúne serviços financeiros tradicionais aliados à tecnologia, com foco em simplificar a rotina empresarial e integrar operações de negócio em uma única plataforma. A instituição oferece soluções como conta digital, gestão financeira e processamento de folha de pagamento, com atuação voltada ao fortalecimento e crescimento das empresas em diferentes segmentos.

“Essa parceria representa um avanço importante na nossa estratégia de oferecer soluções cada vez mais completas aos nossos clientes. Estamos unindo forças com uma instituição que compartilha da nossa visão de inovação e transformação digital”, afirma Viviam Posterli, CEO do Grupo Skill.

Segundo a executiva, a sinergia entre as empresas permitirá não apenas expandir o alcance das soluções já existentes, mas também desenvolver novas frentes de atuação. “Além de levarmos nossas tecnologias para a base de clientes do Urbano Bank, conseguimos trazer ainda mais vantagens e diferenciais para os clientes do Grupo Skill, fortalecendo nossa proposta de valor no mercado”, completa Posterli.

A parceria reforça a importância de alianças estratégicas no atual cenário empresarial, em que a integração entre tecnologia e serviços financeiros tem se tornado cada vez mais relevante para impulsionar eficiência, competitividade e crescimento sustentável. Segundo estudo da PwC, 54% das empresas que adotaram parcerias estratégicas relataram aumento significativo em sua capacidade de inovação, evidenciando o papel dessas alianças na geração de valor e na adaptação às novas demandas do mercado.

“Mais do que uma parceria, estamos construindo um ecossistema de valor. A união entre duas empresas respeitadas cria uma base sólida para escalar soluções, gerar eficiência e capturar novas oportunidades comerciais de forma estruturada”, diz Carol D´Alessandro, diretora comercial do Urbano Bank.

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Com a iniciativa, Grupo Skill e Urbano Bank passam a atuar de forma complementar, conectando expertise em tecnologia, gestão e serviços financeiros para atender às novas demandas das empresas em um ambiente em constante transformação.