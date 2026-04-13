Estética auxilia cuidados após uso de canetas emagrecedoras

O interesse por medicamentos utilizados para perda de peso, conhecidos popularmente como canetas emagrecedoras, tem crescido de forma significativa no Brasil. Levantamento divulgado pela CNN Brasil aponta que o país é o segundo no mundo em volume de buscas por termos como Mounjaro e Ozempic, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Os fármacos, originalmente desenvolvidos para o tratamento do diabetes tipo 2, passaram a ser amplamente discutidos no contexto do controle da obesidade e do emagrecimento.

Além da popularização do tema nas redes sociais e nos consultórios médicos, o fenômeno também tem gerado mudanças no comportamento das pessoas. Reportagem exibida pelo programa Balanço Geral, da Record, destacou que o uso dessas medicações já impacta inclusive o setor de alimentação fora do lar.

De acordo com a biomédica esteta e docente Rhayssa Ribeiro, o emagrecimento acelerado pode trazer benefícios metabólicos em determinados contextos clínicos, mas também provocar alterações corporais perceptíveis, como perda de volume em regiões específicas do corpo e mudanças na qualidade da pele.

Alterações físicas após perda de peso rápida

Segundo Rhayssa Ribeiro, entre as alterações observadas estão fenômenos popularizados nas redes sociais com nomes como “rosto de Ozempic” ou “bumbum de Mounjaro”, termos usados para descrever a perda de volume em regiões faciais e corporais após emagrecimento rápido.

Compreender essas mudanças tem se tornado cada vez mais relevante para profissionais que atuam na área estética.

“Os hábitos da população estão mudando com a chegada dessas medicações. Muitas pessoas passam por uma perda de peso significativa em um curto intervalo de tempo, e isso pode refletir na qualidade da pele e no contorno corporal”, afirma a biomédica.

Segundo a especialista, pacientes que passam por esse processo frequentemente buscam alternativas para melhorar a firmeza da pele e reorganizar os tecidos após o emagrecimento.

Tecnologias estéticas no acompanhamento

Nesse contexto, recursos da estética têm sido investigados como estratégias complementares para o cuidado com a pele e o tecido subcutâneo após processos de perda de peso significativa. Tecnologias que promovem aquecimento controlado dos tecidos e estimulam respostas fisiológicas relacionadas à reorganização das fibras dérmicas estão entre as abordagens estudadas em protocolos voltados à melhora da qualidade cutânea.

Entre essas tecnologias está a radiofrequência na frequência de 27,12 MHz, utilizada em diferentes áreas da estética para promover o aquecimento profundo dos tecidos.

Um estudo clínico que avaliou a viscoelasticidade da pele investigou os efeitos da radiofrequência bipolar de 27,12 MHz após seis sessões de tratamento em voluntárias adultas. Na pesquisa, foi utilizado um equipamento de radiofrequência bipolar de 27,12 MHz, modelo Hooke, desenvolvido pela indústria brasileira IBRAMED. As análises comparativas entre o período pré-tratamento e sete dias após a última sessão demonstraram diferenças estatisticamente significativas na extensibilidade da pele, parâmetro relacionado à firmeza cutânea.

Para a biomédica esteta e docente Rhayssa Ribeiro, compreender essas possibilidades terapêuticas torna-se relevante diante do novo perfil de pacientes que chegam às clínicas.

“Com o aumento do uso dessas medicações, muitos pacientes procuram tratamentos para melhorar a qualidade da pele após o emagrecimento. A estética pode atuar como complemento nesse processo, desde que o profissional compreenda as alterações fisiológicas envolvidas”, pontua.

Discussão técnica ganha espaço na formação profissional

O avanço do uso das chamadas canetas emagrecedoras, evidenciado pelo aumento das buscas no Brasil, também tem ampliado o interesse por conteúdos educativos voltados à interface entre emagrecimento, saúde metabólica e estética.

Diante desse cenário, a biomédica esteta Rhayssa Ribeiro e a IBRAMED desenvolveram uma aula voltada a profissionais da estética e da saúde sobre os efeitos corporais associados ao uso dessas medicações.

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O conteúdo está disponível gratuitamente até 20 de abril no IBRAMED Academy. Para acessar a aula, os profissionais devem realizar cadastro na página oficial do evento.