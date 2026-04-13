Salvador completa 477 anos com obras e serviços ampliados

Ao completar 477 anos em 2026, Salvador reúne uma série de iniciativas públicas voltadas à melhoria da infraestrutura urbana e à ampliação dos serviços oferecidos à população. As ações são conduzidas pelo Governo da Bahia e envolvem áreas estratégicas como mobilidade, saúde, educação e cultura.

No campo da mobilidade urbana, estão entre os projetos a construção da nova Rodoviária de Salvador, situada em Águas Claras, além da expansão do sistema metroviário até o Campo Grande. Também faz parte do conjunto de intervenções a implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), previsto para atender o Subúrbio Ferroviário. As medidas integram um planejamento voltado à reorganização do transporte público e à melhoria da circulação na cidade.

Para quem depende diariamente desses serviços, a expectativa é de mudança na rotina. O ambulante José Carlos Santos, de 38 anos, destaca que as obras representam uma possibilidade de avanço. “Hoje é difícil se deslocar em alguns pontos da cidade. Quando tudo isso estiver funcionando, acredito que vai melhorar bastante para quem precisa trabalhar e estudar”, afirmou.

Na área da saúde, a rede estadual mantém equipamentos distribuídos pela capital, incluindo maternidades, policlínicas e hospitais. Entre as unidades estão o Hospital do Subúrbio e o Hospital Ortopédico do Estado, além de uma estrutura pública dedicada aos cuidados paliativos. Esses serviços integram o atendimento prestado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade.

No setor educacional, a ampliação do ensino em tempo integral tem sido uma das diretrizes adotadas na rede estadual. O modelo inclui jornada estendida, alimentação escolar e atividades complementares, com o objetivo de fortalecer o aprendizado e contribuir para a permanência dos estudantes na escola.

Já na área cultural, seguem em execução intervenções em regiões históricas da cidade, como o Centro Histórico, além de iniciativas de modernização de espaços tradicionais, a exemplo do Teatro Castro Alves.

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As ações fazem parte de um conjunto de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento urbano e à ampliação do acesso a serviços essenciais, no contexto do aniversário da capital baiana.