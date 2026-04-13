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Kinaxis Inc. realizará teleconferência sobre os resultados financeiros do primeiro trimestre de 2026 em 7 de maio de 2026

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13/04/2026 13:48

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A Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), líder global em orquestração da cadeia de suprimentos, anunciou hoje que agendou sua teleconferência para discutir os resultados financeiros do primeiro trimestre encerrado em 31 de março de 2026. A teleconferência será realizada na quinta-feira, 7 de maio, às 8h30 (horário da costa leste), conduzida por Razat Gaurav, diretor executivo, e Blaine Fitzgerald, diretor financeiro, seguida de um período de perguntas e respostas. A empresa divulgará seus resultados financeiros do primeiro trimestre após o fechamento dos mercados na quarta-feira, 6 de maio de 2026.

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DETALHES DA TELECONFERÊNCIA

DATA:

Quinta-feira, 7 de maio de 2026

HORÁRIO:

8h30 (Horário do Leste dos EUA)

TRANSMISSÃO:

https://events.q4inc.com/attendee/986528748 (disponível por três meses)

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder em orquestração moderna de cadeias de fornecimento, ao impulsionar cadeias de fornecimento complexas a nível mundial e apoiar pessoas que gerenciam as mesmas. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeias de fornecimento baseada em IA, Maestro, combina tecnologias e técnicas proprietárias que proporcionam total transparência e agilidade em toda a cadeia de fornecimento, desde o planejamento estratégico plurianual até a entrega final. Marcas internacionais renomadas confiam em nós para oferecer a agilidade e a previsibilidade necessárias, a fim de navegar na volatilidade e na disrupção atuais. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

Fonte: Kinaxis Inc.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

Relações com a Mídia

Matt Tatham | Kinaxis

mtatham@kinaxis.com

917-446-7227

Relações com Investidores

Rick Wadsworth | Kinaxis

rwadsworth@kinaxis.com

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613-907-7613


Fonte: BUSINESS WIRE

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