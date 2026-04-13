Kinaxis Inc. realizará teleconferência sobre os resultados financeiros do primeiro trimestre de 2026 em 7 de maio de 2026

A Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), líder global em orquestração da cadeia de suprimentos, anunciou hoje que agendou sua teleconferência para discutir os resultados financeiros do primeiro trimestre encerrado em 31 de março de 2026. A teleconferência será realizada na quinta-feira, 7 de maio, às 8h30 (horário da costa leste), conduzida por Razat Gaurav, diretor executivo, e Blaine Fitzgerald, diretor financeiro, seguida de um período de perguntas e respostas. A empresa divulgará seus resultados financeiros do primeiro trimestre após o fechamento dos mercados na quarta-feira, 6 de maio de 2026.

DETALHES DA TELECONFERÊNCIA DATA: Quinta-feira, 7 de maio de 2026 HORÁRIO: 8h30 (Horário do Leste dos EUA) TRANSMISSÃO: https://events.q4inc.com/attendee/986528748 (disponível por três meses)

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder em orquestração moderna de cadeias de fornecimento, ao impulsionar cadeias de fornecimento complexas a nível mundial e apoiar pessoas que gerenciam as mesmas. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeias de fornecimento baseada em IA, Maestro, combina tecnologias e técnicas proprietárias que proporcionam total transparência e agilidade em toda a cadeia de fornecimento, desde o planejamento estratégico plurianual até a entrega final. Marcas internacionais renomadas confiam em nós para oferecer a agilidade e a previsibilidade necessárias, a fim de navegar na volatilidade e na disrupção atuais. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

Fonte: Kinaxis Inc.

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