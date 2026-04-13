INDSH e governo do AM inauguram Centro de Juventude TEA

O INDSH e o governo do Amazonas inauguraram em 9 de abril o Centro de Atenção Integral Juventude TEA, com o objetivo de fortalecer a política pública para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no estado.

O modelo de atendimento inclui planos individuais de desenvolvimento, práticas direcionadas à rotina diária e estímulos que contribuem diretamente para a melhoria da qualidade de vida dos adolescentes e suas famílias. O espaço conta com salas de habilidades sociais, Casa Funcional (que simula ambiente doméstico), horta terapêutica e sala de tecnologia com realidade virtual para simular situações cotidianas e apoiar o desenvolvimento social.

“O Juventude TEA estima receber diariamente em torno de 250 adolescentes, entre 12 e 18 anos, com a proposta de ampliar o alcance da política estadual, oferecendo suporte adequado a uma fase decisiva do desenvolvimento”, afirmou o governador interino do AM, Roberto Cidade, acompanhado da secretaria estadual de Saúde, Nayara Maksoud; lideranças do INDSH e autoridades locais.

Segundo o governo do AM, a criação do Juventude TEA representa um avanço na rede de atenção às pessoas com Transtorno do Espectro Autista no Amazonas, ao ampliar a assistência especializada para adolescentes, público que historicamente enfrenta lacunas no acesso a serviços específicos. A proposta do centro é atuar de forma integrada com a rede de saúde, educação e assistência social, garantindo um acompanhamento mais completo e contínuo.

Sobre o INDSH

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, constituída em 1959, com o objetivo de se tornar referência nacional em gestão hospitalar e de serviços de saúde em geral.

Com cerca de 7.600 empregados diretos, atualmente o INDSH administra 23 unidades de saúde no país, entre hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), em sete estados, num total de mais de 1.300 leitos exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), num total de nove milhões de pacientes potenciais.

No Amazonas, o instituto administra o Complexo Hospitalar Zona Norte e o Hospital e Pronto-Socorro Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo, num total de 571 leitos.

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(Informações da Ass. de Comunicação do INDSH / Fotos: Divulgação).