Samsung SDS sobe em ranking global de logística
Organização avançou cinco posições no ranking do Journal of Commerce, visto como referência sobre os principais provedores de logística terceirizada. Rosa Amador, diretora de negócios da Samsung SDS, destaca três pilares centrais que ajudam a explicar o crescimento.
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A Samsung SDS, braço de logística e tecnologia da informação (TI) do Grupo Samsung, subiu cinco posições no ranking dos 40 principais fornecedores globais de logística terceirizada do Journal of Commerce. Com isso, a organização passou a ocupar a 20ª colocação na classificação do veículo norte-americano especializado em inteligência de mercado. A organização registrou, no terceiro semestre de 2025, uma receita de 3,5 trilhões de KRW e um lucro operacional de 230,2 bilhões de KRW.
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O ranking é visto como uma referência sobre os principais provedores de logística terceirizada. Na avaliação de Rosa Amador, diretora comercial da Samsung SDS, a evolução reforça a imagem da organização como parceira confiável para entregar resultados e conduzir operações com alto nível de governança.
Ela diz que o crescimento da Samsung SDS é resultado, principalmente, da combinação de três pilares. São eles: expansão de contratos em mercados estratégicos, aumento da demanda por operações gerenciadas e consolidação de um modelo de gestão que privilegia agilidade, acompanhamento diário e performance operacional.
“Além desses três pilares, acredito que a capacidade de escalar operações com rapidez também foi determinante para a Samsung SDS subir no ranking. Trata-se de um reconhecimento importante de avanço consistente no mercado global de logística”, destaca Rosa Amador.
A diretora explica que a estratégia global da organização passa por fortalecer operações sem ativos próprios, ampliando parcerias e coberturas. Nos últimos anos, a Samsung SDS expandiu o portfólio de soluções logísticas, incluindo serviços integrados e gestão dedicada e maior padronização mundial de processos, comenta.
“O Brasil e toda a América Latina têm se tornado regiões estratégicas para a Samsung SDS, tanto pela expansão do mercado quanto pelo desenvolvimento de operações cada vez mais complexas e de alto valor agregado. A região tem demonstrado potencial de crescimento e vem recebendo investimentos contínuos para aprimorar nosso nível de serviço”, detalha.
Um dos serviços de logística oferecidos pela organização no Brasil é a cabotagem, modal que, diferentemente da navegação internacional de longo curso, conecta portos ou pontos de um mesmo país. A atuação da empresa concentra-se no carregamento de cargas com redução de custos e possibilidade de usar mais de um meio de transporte.
A operação da cabotagem se dá de diferentes formas: porta a porta (saída da planta do cliente, com entrega até destino final), porta a porto (saída da planta do cliente até o transporte no porto) e porto a porta (transporte do porto até o destino final).
Além disso, Rosa Amador ressalta que a Samsung SDS tem incorporado práticas de sustentabilidade nas soluções logísticas. “Trabalhamos em iniciativas que vão desde otimização de rotas e redução de emissões até parcerias com fornecedores comprometidos com boas práticas ambientais. Também buscamos apoiar nossos clientes no monitoramento e na melhoria de indicadores ESG em suas cadeias de suprimentos”, compartilha a diretora comercial.
Para saber mais, basta acessar o site da Samsung SDS: https://www.samsungsds.com/la/index.html
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