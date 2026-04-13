Samsung SDS sobe em ranking global de logística

A Samsung SDS, braço de logística e tecnologia da informação (TI) do Grupo Samsung, subiu cinco posições no ranking dos 40 principais fornecedores globais de logística terceirizada do Journal of Commerce. Com isso, a organização passou a ocupar a 20ª colocação na classificação do veículo norte-americano especializado em inteligência de mercado. A organização registrou, no terceiro semestre de 2025, uma receita de 3,5 trilhões de KRW e um lucro operacional de 230,2 bilhões de KRW.

O ranking é visto como uma referência sobre os principais provedores de logística terceirizada. Na avaliação de Rosa Amador, diretora comercial da Samsung SDS, a evolução reforça a imagem da organização como parceira confiável para entregar resultados e conduzir operações com alto nível de governança.

Ela diz que o crescimento da Samsung SDS é resultado, principalmente, da combinação de três pilares. São eles: expansão de contratos em mercados estratégicos, aumento da demanda por operações gerenciadas e consolidação de um modelo de gestão que privilegia agilidade, acompanhamento diário e performance operacional.

“Além desses três pilares, acredito que a capacidade de escalar operações com rapidez também foi determinante para a Samsung SDS subir no ranking. Trata-se de um reconhecimento importante de avanço consistente no mercado global de logística”, destaca Rosa Amador.

A diretora explica que a estratégia global da organização passa por fortalecer operações sem ativos próprios, ampliando parcerias e coberturas. Nos últimos anos, a Samsung SDS expandiu o portfólio de soluções logísticas, incluindo serviços integrados e gestão dedicada e maior padronização mundial de processos, comenta.

“O Brasil e toda a América Latina têm se tornado regiões estratégicas para a Samsung SDS, tanto pela expansão do mercado quanto pelo desenvolvimento de operações cada vez mais complexas e de alto valor agregado. A região tem demonstrado potencial de crescimento e vem recebendo investimentos contínuos para aprimorar nosso nível de serviço”, detalha.

Um dos serviços de logística oferecidos pela organização no Brasil é a cabotagem, modal que, diferentemente da navegação internacional de longo curso, conecta portos ou pontos de um mesmo país. A atuação da empresa concentra-se no carregamento de cargas com redução de custos e possibilidade de usar mais de um meio de transporte.

A operação da cabotagem se dá de diferentes formas: porta a porta (saída da planta do cliente, com entrega até destino final), porta a porto (saída da planta do cliente até o transporte no porto) e porto a porta (transporte do porto até o destino final).

Além disso, Rosa Amador ressalta que a Samsung SDS tem incorporado práticas de sustentabilidade nas soluções logísticas. “Trabalhamos em iniciativas que vão desde otimização de rotas e redução de emissões até parcerias com fornecedores comprometidos com boas práticas ambientais. Também buscamos apoiar nossos clientes no monitoramento e na melhoria de indicadores ESG em suas cadeias de suprimentos”, compartilha a diretora comercial.

Para saber mais, basta acessar o site da Samsung SDS: https://www.samsungsds.com/la/index.html

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