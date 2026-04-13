Método CIS volta a BH e aguarda 5 mil pessoas no Expominas

O Método CIS, treinamento de inteligência emocional, chega a Minas Gerais. De 16 a 18 de abril de 2026, o Expominas BH será palco da 249ª edição do evento criado por Paulo Vieira, coach, PhD, autor do best-seller O Poder da Ação e criador do Coaching Integral Sistêmico. O treinamento também conta com a participação de Camila Vieira, especialista em desenvolvimento humano, e de Júlia Vieira.

Promovido pela Febracis, escola de transformação pessoal e profissional com atuação em todo o mundo, o curso presencial deste ano espera reunir cinco mil pessoas e alcançar a marca de nove mil espectadores na transmissão ao vivo.

Oferecendo mais de 50 horas de imersão ao longo de três dias, o Método CIS é um processo estruturado de desenvolvimento humano que combina fundamentos da neurociência, psicologia positiva e ciência do comportamento com aplicação prática.

“Os participantes são conduzidos por uma jornada que aborda temas como inteligência emocional, autorresponsabilidade, crenças, comunicação, autoestima e definição de metas, por meio de dinâmicas que estimulam a mudança dos padrões mentais e comportamentais. Trabalhamos para que cada pessoa compreenda como os seus pensamentos e emoções influenciam nos seus resultados”, afirma Paulo Vieira, criador do Método CIS e fundador da Febracis.

Ao longo de mais de duas décadas, o Método CIS já impactou mais de 2 milhões de pessoas em todo o mundo, com transmissão para mais de 80 países. Apenas em 2024 e 2025, mais de 165 mil alunos participaram da imersão, que também alcança públicos em contextos sociais diversos por meio de iniciativas gratuitas, incluindo pessoas em recuperação de dependência química, detentos e profissionais da segurança pública. Esse impacto se estende de forma indireta a famílias, empresas e comunidades, ampliando o alcance das transformações promovidas pelo método.

Sobre Paulo Vieira

Paulo Vieira é empresário, presidente da Febracis Escola de Negócios, coach, escritor, conferencista internacional e criador do Coaching Integral Sistêmico e do Método CIS, curso de inteligência emocional. Com mais de 11.800 horas em sessões individuais de coaching, Paulo também já realizou consultoria em cerca de 500 empresas ao longo de seus mais de 26 anos de carreira nesse segmento.

O Master Coach tem vasta formação acadêmica, sendo PhD em Business Administration e Mestre em Coaching pela Florida Christian University (FCU). Pós-graduado em Gestão de Pessoas, o Master Trainer Internacional em Coaching possui ainda MBA em Marketing (Instituto Português de Administração de Marketing - Portugal) e graduação em Business Administration (FCU).

Sobre Camila Vieira

Camila Vieira é mãe, empresária, palestrante, escritora best-seller, vice-presidente da Febracis Escola de Negócios e esposa do PhD Paulo Vieira. É uma das maiores influenciadoras para mulheres sobre carreira e estilo de vida. É criadora do Movimento EVA, do Mulheres Experience e da Mentoria Jornada Plenitude.

Além disso, Camila é pós-graduada em Finanças pelo IBMEC, em Gestão Empresarial pela FGV, em Gestão Avançada (APG) pelo AMANA-KEY (SP) e bacharel em Informática pela Unifor. Como escritora, Camila Vieira já lançou três livros: Viva a Sua Real Identidade (2021), que deu origem a um treinamento; Plenitude (2023) e Novos Frutos (2025), que orienta os leitores a identificarem o que os está impedindo de ter uma boa colheita na vida e a transformar seus resultados em todas as áreas da vida.



Sobre Julia Vieira

Júlia Vieira, filha do Paulo e da Camila Vieira, é mentora de mais de 23 mil alunos por meio da Mentoria Identidade, Propósito e um Futuro e da plataforma Método Prø. Além disso, é treinadora no Método CIS — treinamento de inteligência emocional, que já impactou mais de 1,5 milhão de pessoas.



Graduada em Administração na Instituição Link School of Business, desenvolveu o Grupo Prø, a empresa de transformação de jovens do Brasil, que utiliza uma metodologia para ajudar as pessoas a potencializarem a sua produtividade, serem encontradas pelo seu propósito e se tornarem prósperas. Para isso, tem uma plataforma de ensino com aulas disponibilizadas periodicamente.

Sobre a Febracis

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A Febracis é uma das maiores escolas de transformação pessoal e profissional da América Latina. Fundada em 1998 por Paulo Vieira, um dos maiores mentores do Brasil, a organização é composta por 20 empresas e 34 franquias espalhadas pelo Brasil, além de unidades franqueadas em Orlando, Boston, Lisboa e Luanda. Com mais de 15 cursos diferentes voltados para negócios, vida profissional e emocional, a Febracis recebe 16 mil alunos por mês, já atendeu mais de 1 milhão de alunos e formou aproximadamente 40 mil coaches por meio de sua metodologia própria, o Coaching Integral Sistêmico (CIS).



Evento: Método CIS 249 – Edição Belo Horizonte

Datas: 16 a 18 de abril de 2026

Local: Expominas BH - Av. Amazonas, 6200 - Gameleira, Belo Horizonte - MG, 30510-000

Realização: Febracis

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