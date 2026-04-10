Cursos gratuitos em abril impulsionam renda de mulheres

Criado pelo ICC (Instituto Carlos Chagas), o Projeto Menina Moça Mulher vem transformando a realidade de mulheres em situação de vulnerabilidade social ao oferecer capacitação profissional, apoio social e acesso a direitos básicos. Desde agosto de 2022, quando iniciou suas atividades, o projeto já realizou mais de 1.000 oficinas voltadas ao desenvolvimento de produtos para geração de renda e formação para o mercado de trabalho.

Com foco no empoderamento feminino, inserção social e autonomia econômica, o Projeto Menina Moça Mulher atende atualmente 3.089 mulheres cadastradas. As participantes têm acesso a uma rede de acolhimento que integra assistência social, saúde e qualificação profissional, incluindo consultas médicas, atendimento ginecológico, suporte em saúde mental e orientação social.

Além disso, todas as mulheres passam por um acolhimento inicial realizado pelo Serviço Social, etapa em que são identificadas suas demandas e construído um plano de atendimento individual. O projeto também utiliza um prontuário eletrônico, garantindo o acompanhamento completo de cada usuária desde o cadastramento.

Os dados do projeto revelam um cenário desafiador: a idade média das participantes é de 42,6 anos; 55% vivem em situação de rua, abrigos ou ocupações; 38% são mulheres pretas e 36% pardas; e 84% possuem ensino fundamental incompleto ou completo.

“As oficinas são uma porta de entrada para que essas mulheres possam reconstruir suas trajetórias com dignidade, acesso a direitos e geração de renda. Nosso objetivo é oferecer ferramentas reais para a autonomia econômica e social”, destaca Marília Oliveira Correa de Brito, coordenadora-executiva do projeto.

As oficinas são divulgadas pelo Instagram do projeto (@projetomeninamocamulher), e as inscrições são realizadas via WhatsApp pelo número (21) 99951-0407. Qualquer pessoa pode participar, desde que atenda aos critérios de comprovação de renda, situação de moradia e escolaridade.

Ao unir acolhimento, capacitação e cuidado integral, o Projeto Menina Moça Mulher reafirma seu compromisso com a promoção da dignidade e da inclusão social, criando oportunidades para que mulheres em situação de vulnerabilidade possam gerar renda e transformar suas vidas.

Serviço:

Evento: Oficinas de abril – Projeto Menina Moça Mulher (PMMM)



Durante o mês de abril, o projeto promove novas oficinas gratuitas voltadas à capacitação profissional e geração de renda.

Inscrições: pelo WhatsApp (21) 99951-0407



Mais informações e agenda completa de atividades:

Instagram: @projetomeninamocamulher

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Site: https://www.projetomeninamocamulher.org.br/