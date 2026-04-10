Wave Way conecta motoristas a preços em Ribeirão Preto (SP)

Com a proposta de tornar o abastecimento mais inteligente, econômico e transparente, o Wave Way chega a Ribeirão Preto como um aplicativo gratuito que conecta motoristas a preços de combustíveis informados diretamente pelos estabelecimentos parceiros. A ferramenta permite localizar postos próximos, comparar valores e acessar ofertas exclusivas de forma simples.

O uso é prático: após o download, o usuário visualiza postos próximos com preços atualizados, compara opções entre gasolina, etanol, diesel S10 e recarga elétrica (kWh), e escolhe a alternativa mais vantajosa, acompanhando sua economia.

Além do abastecimento, o app reúne serviços automotivos em uma única plataforma. Estão disponíveis opções como oficinas mecânicas, troca de óleo, borracharias, lava-rápidos e estética automotiva, além de locadoras, despachantes e lojas de pneus. A proposta é centralizar demandas e otimizar a rotina do motorista.

No aplicativo, os usuários também encontram promoções exclusivas, sorteios mensais e alertas de ofertas. A plataforma também permite que estabelecimentos atualizem suas informações diretamente, garantindo mais confiabilidade e visibilidade.

Ribeirão Preto como ponto de partida estratégico

A escolha da cidade para o lançamento é estratégica. Ribeirão Preto é um dos principais polos econômicos do interior paulista, com forte presença nos setores de serviços e mobilidade.

Com mais de 580 mil veículos e cerca de 698 mil habitantes, o município apresenta alta demanda por abastecimento. Atualmente, são 174 postos de combustíveis ativos, o que reforça um ambiente competitivo e favorável para soluções que apoiem o consumidor na tomada de decisão.

A empresa acredita que esse cenário posiciona a cidade como ideal para validação da plataforma antes da expansão nacional. O Wave Way já está em fase final de implementação, com uma base de parceiros em crescimento.

Tecnologia e autonomia para o consumidor

Segundo Celya Jacobi, CEO e idealizadora do Wave Way, “que?remos transformar a relação do motorista com o abastecimento, trazendo mais transparência e autonomia para a tomada de decisão. Acreditamos que pequenas economias individuais geram um impacto coletivo relevante, conectando tecnologia, praticidade e eficiência em uma única solução”.

Sobre o Wave Way

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Desenvolvido pela Aurora Quantum, o Wave Way é um aplicativo gratuito que conecta motoristas a postos de combustíveis e serviços automotivos. A plataforma reúne preços atualizados, promoções e informações relevantes, além de permitir que parceiros gerenciem seus dados. O foco é oferecer mais economia, praticidade e transparência no dia a dia.



Mais informações estão disponíveis em www.waveway.com.br e no Instagram @app_waveway.

