Excessos em feriados prolongados podem desencadear arritmias

Com a chegada de feriados prolongados, como Tiradentes e São Jorge, aumenta a busca por momentos de lazer, viagens e encontros sociais. No entanto, é nesse período que também cresce a exposição a comportamentos que podem impactar a saúde do coração.

A chamada Holiday Heart Syndrome descreve o surgimento de arritmias cardíacas agudas, caracterizadas por alterações no ritmo dos batimentos, que podem se manifestar de forma acelerada ou irregular, mesmo em pessoas sem diagnóstico prévio de doença cardíaca.

De acordo com a Linha de Cuidado Cardiovascular do Grupo Amil, a condição está frequentemente associada a excessos comuns nessas ocasiões, como o consumo de bebidas alcoólicas, a desidratação e a alimentação inadequada. Esses fatores, quando combinados, podem sobrecarregar o sistema cardiovascular e favorecer o aparecimento de quadros como a fibrilação atrial.

“Durante os feriados prolongados, há uma combinação de comportamentos que impactam diretamente o funcionamento do coração, como a ingestão de álcool, baixa hidratação e consumo de alimentos ricos em açúcar, sal e gordura”, explica o cardiologista e diretor médico de Gestão de Saúde da Amil, Diego Garcia.

Segundo o especialista, o álcool tem efeito direto sobre a condução elétrica do coração, podendo desencadear arritmias mesmo em pessoas jovens e saudáveis. O risco aumenta conforme a quantidade ingerida, independentemente do tipo de bebida, e é potencializado quando o consumo ocorre de forma concentrada em um curto período.

A desidratação também desempenha papel importante, já que provoca a perda de líquidos e eletrólitos essenciais, como sódio e potássio, fundamentais para o equilíbrio do ritmo cardíaco. Esse cenário, associado aos excessos alimentares, pode aumentar ainda mais o risco de alterações.

Além disso, refeições irregulares e o consumo excessivo de alimentos gordurosos, açucarados ou muito salgados podem contribuir para a retenção de líquidos, elevação da pressão arterial e sobrecarga do coração.

“O principal cuidado é manter a moderação e estar atento aos sinais do corpo. Aproveitar o feriado não precisa significar excesso. Dormir bem, manter-se hidratado, ter uma alimentação equilibrada e evitar o consumo excessivo de álcool são atitudes que fazem diferença para a saúde cardiovascular”, reforça o médico.

Entre os sinais de alerta que indicam a necessidade de avaliação médica estão palpitações persistentes, batimentos acelerados, tontura, desmaio, falta de ar, dor ou aperto no peito e mal-estar que não melhora com repouso.

Sobre a Amil

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Amil é uma das maiores operadoras de saúde do Brasil, fundada em 1978, no Rio de Janeiro. Atualmente, atende cerca de 6,1 milhões de beneficiários com planos médicos e odontológicos voltados a diferentes perfis, além de contar com rede credenciada e estrutura própria de hospitais e unidades ambulatoriais.