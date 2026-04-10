Originals é lançada como veículo escalável para restauração

A transação estratégica liderada pela Future Climate estabelece a Originals como uma plataforma totalmente integrada de execução para atender à crescente demanda global por soluções de remoção de carbono baseadas na natureza. A Originals foi lançada como uma plataforma totalmente integrada dedicada ao desenvolvimento, execução e escala de projetos de restauração florestal e remoção de carbono de alta integridade nas Américas.

A plataforma inicia suas operações com um portfólio inicial de aproximadamente 12 mil hectares de projetos de restauração distribuídos em sete regiões operacionais, com potencial de plantio de mais de 10 milhões de árvores e capacidade estimada de remoção de aproximadamente 5 milhões de toneladas de carbono ao longo do ciclo dos projetos. A Originals também conta com contratos comerciais de longo prazo com relevantes participantes globais do mercado de carbono.

Concebida como um veículo de execução verticalmente integrado, a Originals tem como foco a escala de projetos de remoção de carbono por meio de restauração florestal nativa e sistemas agroflorestais. Seu foco geográfico inicial inclui Brasil e México, dois dos mercados mais estratégicos globalmente para soluções de carbono baseadas na natureza de alta integridade.

A Originals opera com controle integral sobre um portfólio de projetos originalmente desenvolvido e estruturado pela Pachama, empresa de tecnologia sediada no Vale do Silício. A plataforma é responsável por todas as etapas da execução, incluindo desenvolvimento de projetos, implementação em campo e comercialização.

O lançamento da Originals representa um avanço estrutural nas capacidades do negócio, ao combinar um portfólio estabelecido de ativos baseados na natureza com expertise em execução, estruturação de capital e acesso a mercados.

A Future Climate, responsável pela liderança da plataforma, reúne uma das equipes mais experientes do Brasil em mercados de carbono e assessoria climática, com mais de duas décadas de experiência combinada em desenvolvimento de projetos, estratégia climática e articulação institucional. A empresa mantém relações consolidadas com grandes empresas no Brasil e contrapartes globais relevantes, posicionando a Originals na interseção entre oferta e demanda no mercado voluntário de carbono.

O Brasil segue se consolidando como um dos principais polos globais de restauração em larga escala. Iniciativas nacionais como o programa Arcos da Restauração, liderado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com potencial de mobilização de bilhões de reais em investimentos, e as metas estabelecidas no Planaveg de restaurar 12 milhões de hectares até 2035, reforçam a liderança do país em soluções climáticas baseadas na natureza.

Ao mesmo tempo, a demanda global por remoção de carbono continua a crescer de forma acelerada. Empresas como Microsoft, Amazon e Salesforce já anunciaram compromissos que somam mais de US$ 10 bilhões em remoção de carbono, sendo aproximadamente US$ 3 bilhões destinados a soluções baseadas na natureza.

A Originals concentrará inicialmente seus esforços na consolidação de clusters de restauração nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, no Brasil, e em Campeche, no México, com o objetivo de escalar projetos de longo prazo e atingir aproximadamente 25 mil hectares de projetos de alta qualidade até 2035.

Em 2025, a Pachama anunciou a alienação parcial de seus ativos para uma empresa sediada nos Estados Unidos e, posteriormente, vendeu 100% do portfólio de seu programa Originals para a Future Climate. Os termos financeiros da transação não foram divulgados.

“A Originals foi concebida como uma plataforma totalmente integrada e orientada à execução para remoção de carbono de alta integridade em escala. Ao combinar rigor técnico, alocação disciplinada de capital e capacidade de entrega em campo, estamos nos posicionando para atender à crescente demanda de empresas globais por soluções de carbono de alta qualidade e verificáveis. Esta transação estabelece a Originals como uma plataforma estratégica para restauração na América Latina e representa um marco relevante em nossa trajetória de crescimento”, afirmou Fábio Galindo, fundador e CEO da Future Climate.

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Scott Broomfield, ex-GM da Pachama Originals, ressaltou: “Como ex-CFO e GM do negócio Originals na Pachama, fico satisfeito em ver a Future Climate adquirir essa linha de negócios e assumir sua liderança sob a nova plataforma Originals. Esta transação se baseia em uma sólida fundação de projetos de restauração florestal de alta qualidade. Estou confiante na expertise operacional da Future Climate, em sua experiência no mercado de carbono e em sua comprovada capacidade de execução no Brasil. Acredito que a Originals será capaz de escalar esses projetos de remoção de carbono baseada na natureza nas Américas e gerar impacto relevante”.