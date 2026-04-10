Dia da Terra: Nova Acrópole promove diálogos com cientistas

As escolas de filosofia da Nova Acrópole celebram, neste mês de abril, a Semana Internacional da Mãe Terra com uma programação distribuída por diversas cidades brasileiras. O tema global escolhido pela instituição para 2026 é “O Diálogo entre Filosofia e Ciência”, e, para a Semana da Terra, destaca-se a conexão entre o pensamento filosófico e o conhecimento científico no enfrentamento dos desafios ambientais contemporâneos.

Em todo o Brasil, as escolas da Nova Acrópole promovem ações voluntárias de cuidado ambiental, como limpeza e revitalização de praças e parques, iniciativas de economia circular e cashback solidário, plantio de árvores, manutenção de hortas comunitárias, oficinas educativas sobre sustentabilidade e consumo consciente. Em parceria com instituições da área ambiental, também serão realizados diálogos abertos com cientistas de diversas áreas do conhecimento do país.

Em Brasília (DF), os filósofos Lúcia Helena Galvão e Luís Carlos Marques Fonseca — professora e diretor nacional da Nova Acrópole Brasil Área Norte, respectivamente — dialogam sobre “Filosofia, Ciência e Meio Ambiente” com Fábio Rubio Scarano, professor de Ecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), curador do Museu do Amanhã e titular da Cátedra Unesco de Alfabetização em Futuros. O encontro será realizado no dia 17 de abril, das 14h às 16h, no auditório da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, parceira da iniciativa, com entrada aberta ao público.

Em Goiânia (GO), o filósofo e professor da Nova Acrópole Jean César Antunes Lima recebe o pesquisador Antônio Pasqualetto, Mérito Científico 2025, professor titular da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás) e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG). Com mais de 300 produções acadêmicas, o pesquisador atua nas áreas de sustentabilidade multidimensional, gestão ambiental e resíduos, educação e ética científica, desenvolvimento regional e planejamento de parques urbanos. O diálogo ocorrerá no sábado, 25 de abril, às 17h, na Nova Acrópole Jardim América.

Já em Belém (PA), os saberes indígenas ganham destaque na programação, que inclui voluntariado ecológico e roda de conversa sobre Filosofia Indígena no dia 18, às 8h30, no Bosque Rodrigues Alves; caminhada e visita ao Memorial Verônica Tembé no dia 19, às 7h30, no Parque Estadual do Utinga; e o diálogo “Sabedorias ancestrais: caminhos para viver com mais sentido no mundo atual”, também no dia 19, às 18h, na sede da Nova Acrópole de Belém. E, encerrando a programação em Belém, no feriado do dia 21, será realizada a Conexão Acará, com travessia e visita à comunidade Boa Vista, a partir das 8h30.

No Nordeste, as unidades da Nova Acrópole também desenvolvem programação temática. Em Fortaleza (CE), no dia 18, haverá visita guiada ao EcoMuseu Natural do Mangue Sabiaguaba; no dia 23, será realizada a palestra gratuita “Reconectando o Ser Humano à Terra”, com o filósofo e médico Márcio Macedo, na unidade da Dionísio Torres. A programação inclui ainda oficina de cerâmica, trilhas educativas e mobilizações para cadastramento de instituições socioambientais no programa Promovendo o Bem, em diferentes regiões do Estado.

Em Pernambuco, as atividades começam no dia 13 de abril, no Derby, em Recife, e seguem por Boa Viagem, Petrolina e Caruaru. Já em Natal (RN), entre os dias 21 e 25 de abril, serão realizadas diversas ações gratuitas, como as palestras “Ritmos da Vida” (Ponta Negra, dia 21, às 19h30), “História da Terra” (Zona Norte, dia 22, às 19h30) e “Geometria da Natureza: a harmonia que ordena a vida” (Tirol, dia 23, às 19h30). Encerrando a programação, haverá a apreciação musical “Sons da Terra”, no dia 22, na unidade Morro Branco, e no dia 23, em Nova Parnamirim, ambas às 19h30.

Em São Luís (MA), as pesquisadoras Vera Maria Gouveia (Embrapa Cocais), doutora em Ciências Florestais; Naiara Valle, mestre em Conservação da Biodiversidade e presidente do Instituto Ecos de Gaia; e Georgiana Eurides de Carvalho Marques, doutora em Biodiversidade e diretora de Pesquisa do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA), são convidadas para um diálogo sobre serviços ambientais, mudanças climáticas, negócios regenerativos e agroecologia. O encontro será mediado pelo engenheiro ambiental e filósofo Hulgo Rocha, no dia 25 de abril, das 17h às 19h, na escola de filosofia.

Em outras unidades da Nova Acrópole em todo o Brasil, serão realizadas palestras, oficinas e ações voluntárias com o objetivo de sensibilizar a sociedade sobre a importância de cuidar da Terra como nossa casa comum, promovendo reflexões que integram conhecimento científico e valores humanos. “Hoje, o verdadeiro desafio ambiental da humanidade está em harmonizar o que realmente necessitamos para viver nossas experiências com aquilo que a natureza pode nos oferecer, de forma justa, sem comprometer o seu próprio equilíbrio”, afirma Hulgo.

Ampliando horizontes

A Nova Acrópole, como escola de filosofia promotora de cultura, também disponibiliza séries sobre ciência na plataforma de streaming Acropoleplay.

Na série “Natureza: o florescer da vida em cooperação”, a filósofa e doutora em Ecologia Vivian Braz apresenta, em sete episódios, reflexões sobre os pilares de sustentação da vida, a natureza como inspiração para as ciências, além de processos de dessacralização e reconexão com o meio natural. “Quando temos um olhar mais profundo para a natureza, percebemos a correspondência entre o macro e o micro. Se conseguíssemos nos ver como parte desse grande organismo, entenderíamos que a desarmonia externa é reflexo de uma desarmonia interna do ser humano”, analisa a pesquisadora.

Na série “A origem do universo segundo as tradições antigas”, o professor Gustavo Lacombe, filósofo e analista em Ciência e Tecnologia, aborda temas como o Big Bang, a criação segundo os gregos, a cosmogonia egípcia e a visão chinesa do Tao. Já em “As grandes descobertas da ciência sob o olhar da filosofia”, o filósofo e cientista Felipe Ribeiro explora conceitos como ciência, tempo e espaço. Na série sobre Geometria Sagrada, ele apresenta temas relacionados ao conceito de número, ideias pitagóricas e outros fundamentos.

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A Nova Acrópole está presente em mais de 50 países há quase 70 anos, promovendo atividades voltadas ao desenvolvimento humano e à construção de uma sociedade mais justa e sustentável. Informações sobre a programação da Semana Internacional da Terra em cada cidade estão disponíveis em acropole.org.br.