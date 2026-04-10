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NICE figura como única escolha dos clientes no Gartner

Avaliação destaca percepção de usuários sobre experiência, adoção e resultados da plataforma de atendimento em nuvem.

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Repórter
10/04/2026 17:13

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NICE figura como única escolha dos clientes no Gartner
NICE figura como única escolha dos clientes no Gartner crédito: DINO

A NiCE (Nasdaq: NICE) foi reconhecida como Customers’ Choice no relatório 2026 Gartner® Peer Insights™ Voice of the Customer para Contact Center as a Service (CCaaS). Esta é a terceira vez que a empresa recebe a distinção, sendo a única fornecedora posicionada nessa categoria na edição deste ano.

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O reconhecimento é baseado em avaliações e comentários de usuários finais verificados até 31 de dezembro de 2025. A NiCE recebeu nota média de 4,7 de um total de 5, a partir de 82 avaliações, e 86% dos clientes afirmaram que recomendariam a empresa.

De acordo com o Gartner, fornecedores posicionados no quadrante superior direito do relatório são reconhecidos como Customers’ Choice, o que indica que atingem ou superam a média do mercado tanto em experiência geral quanto em interesse e adoção por parte dos usuários.

Entre os comentários registrados por clientes da NiCE no relatório estão percepções sobre capacidade de inovação, facilidade de uso da tecnologia e impacto nos resultados de negócio, com destaque para o retorno sobre investimento (ROI) e a evolução das operações de atendimento com o uso da plataforma.

Para Jeff Comstock, presidente de Produtos e Tecnologia de CX da NiCE, o reconhecimento reforça a confiança dos clientes na evolução das soluções. “Nossos clientes elevam o padrão do que significa oferecer experiências de qualidade e temos orgulho de inovar ao lado deles. Essas avaliações refletem o compromisso contínuo em levar inteligência artificial de nível corporativo para cada fluxo, cada agente e cada interação”, afirma.

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O relatório Voice of the Customer do Gartner é baseado exclusivamente na experiência de usuários reais com as soluções avaliadas, trazendo uma visão prática sobre desempenho, adoção e valor percebido pelas empresas.



Website: http://www.nice.com

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