Tênis de mesa cresce e se consolida como tendência esportiva

O tênis de mesa ocupa um espaço cada vez maior no cenário esportivo brasileiro. Ao longo do último ano, o esporte apresentou uma ascensão perceptível entre os praticantes e uma crescente visibilidade na mídia e nas redes sociais. De acordo com a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM), o número de atletas filiados no país passou de cerca de 6,6 mil em 2023 para 13 mil em 2025, o que revela um aumento no envolvimento formal com o esporte.

Esse movimento ocorre em um contexto marcado pelos resultados de atletas brasileiros em competições internacionais. Desempenhos expressivos de nomes como Hugo Calderano e Bruna Takahashi favoreceram a visibilidade do esporte durante o ano.

Em 2025, Hugo Calderano manteve presença constante entre os melhores jogadores do ranking mundial. Calderano acumulou vitórias expressivas em etapas do circuito internacional, avançando às fases finais de torneios da World Table Tennis (WTT) e foi consolidado como um dos principais nomes fora do eixo asiático-europeu do esporte.

No feminino, Bruna Takahashi também teve papel relevante nesse processo. No ano passado, a atleta se destacou em competições continentais e internacionais, conquistando resultados importantes em torneios do circuito WTT, e se transformou no principal nome do tênis de mesa feminino no país.

Percepções do mercado esportivo

Para o professor Raphael Moreira, ex-atleta da seleção brasileira, ex-treinador da seleção paralímpica e atualmente mentor de atletas e treinadores de tênis de mesa, o momento vivido pela modalidade é resultado da combinação entre desempenho e exposição.

Com mais de duas décadas de experiência no tênis de mesa, Raphael observa que o interesse pelo esporte cresceu não apenas entre praticantes recreativos, mas também entre pessoas que enxergam o tênis de mesa como uma oportunidade de desenvolvimento técnico, atuação profissional e empreendedorismo.

“O que eu vejo que tem mudado ao longo dos últimos anos é a percepção daqueles que jogam de que é possível ser profissional nisso, principalmente enquanto atleta, mas também em outras áreas de atuação”, afirma Moreira.

Buscas sobre o tênis de mesa no ambiente digital

O aumento do interesse pelo tênis de mesa também está sendo observado no ambiente digital. Dados do Google Trends mostram que, nos últimos cinco anos, as pesquisas relacionadas ao termo apresentaram picos relevantes em julho de 2024 e em maio de 2025, o que registra dois picos de maiores interesses do público.

Na indústria, o interesse comercial sobre o tênis de mesa também é indicado. De acordo com a Hobby TT, fabricante brasileira de equipamentos para tênis de mesa com sede em Pomerode (SC), o produto “mesa de tênis de mesa” é atualmente o mais pesquisado dentro do segmento, com cerca de 8.100 buscas mensais. Em maio de 2025, o termo ultrapassou 9 mil buscas, de acordo com os dados do Google.

Glauco Hoffmann, proprietário da Hobby TT, defende que o aumento do interesse recente pelo tênis de mesa é uma resposta ao contexto de maior visibilidade do esporte no país. Ele reforça que o desempenho de atletas brasileiros no cenário internacional amplia a exposição do esporte. “Um atleta brasileiro está no top 10 do mundo e vem colocando o tênis de mesa em outro patamar de divulgação no país”, destaca.

Glauco também identifica uma mudança no perfil de quem busca equipamentos de tênis de mesa. Tradicionalmente voltada ao atendimento de clubes, federações e escolas, a fábrica passou a registrar um crescimento mais expressivo do consumidor final, o que pode apontar que a modalidade vem ultrapassando o ambiente institucional e alcançando um público mais amplo, interessado na prática fora dos espaços formais de treinamento.

O crescimento da formalização de atletas

Paralelo à mudança de consumo dos equipamentos esportivos, o tênis de mesa passa por mudanças no campo institucional. O aumento no número de atletas filiados à Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM) mostra que parte dos praticantes tem buscado formalizar sua relação com a modalidade, seja por meio da participação em competições oficiais, do acesso a rankings ou da inserção em ambientes organizados de treinamento.

O crescimento de 81,8% nas filiações entre 2023 e 2025 revela que o esporte também está se fortalecendo dentro das estruturas oficiais e indica uma maior diversidade no perfil dos praticantes de tênis de mesa no Brasil.

Um cenário favorável para o futuro

O tênis de mesa nacional entra em 2026 com bases mais sólidas do que nos anos anteriores e com uma tendência de crescimento para o futuro. Em 2029, o Brasil participará de um marco histórico no esporte: pela primeira vez, o Campeonato Mundial de Tênis de Mesa será realizado na América Latina e terá o Rio de Janeiro como sede.

A decisão foi anunciada em maio de 2025, durante a Assembleia Geral da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF), realizada em Doha, no Catar. A capital carioca venceu a concorrência de Berlim (ALE), China (cidade indefinida) e San José (EUA), o que foi interpretado pela CBTM como uma evidência do crescimento e da evolução do esporte no Brasil.

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Sobre o mundial de tênis de mesa no Brasil, o presidente da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, Vilmar Schindler, celebrou: “Realizaremos o maior Campeonato Mundial de todos os tempos. O Brasil tem desbravado fronteiras no tênis de mesa, graças a um trabalho muito sério da CBTM, dos treinadores, dos atletas e de toda a comunidade do esporte no país”.