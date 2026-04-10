Venture Global anuncia fechamento de linha de crédito sênior garantida de US$ 1,75 bilhão

Hoje, a Venture Global, Inc. (NYSE: VG) anunciou que sua subsidiária Calcasieu Pass Funding, LLC (a "Empresa"), que controla indiretamente o projeto Calcasieu Pass, assinou um contrato de empréstimo sênior garantido de prazo fixo no valor de US$ 1.750.000.000 (o “Contrato”). A Venture Global utilizou parte dos recursos do Contrato para resgatar integralmente as participações acionárias preferenciais da Empresa que haviam sido emitidas anteriormente para a Stonepeak Bayou Holdings II LP.

"Estamos muito satisfeitos por fechar com sucesso esta linha de crédito garantida de US$ 1,75 bilhão, que representa um marco significativo para nossa Empresa", disse Mike Sabel, Diretor Executivo da Venture Global. "Esta transação reduz significativamente nosso custo de capital geral, enquanto reforça ainda mais nosso balanço patrimonial e nossa posição de liquidez. Igualmente importante, demonstra nossa capacidade contínua de acessar os mercados de capitais de modo eficiente, mesmo em um ambiente dinâmico. Acreditamos que esta maior flexibilidade financeira nos posiciona bem para executar nossas prioridades estratégicas e gerar valor a longo prazo para nossas partes interessadas."

O Goldman Sachs atuou como Coordenador PrincipalàEsquerda e Gestor de Ofertas, enquanto o Barclays, o Natixis e o Wells Fargo atuaram como Coordenadores PrincipaisàDireita e Gestores Conjuntos de Ofertas da operação. O escritório de advocacia Latham & Watkins LLP assessorou a Venture Global e o escritório Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP assessorou os coordenadores.

Sobre a Venture Global

A Venture Global é uma produtora e exportadora dos EUA de gás natural liquefeito (GNL) de baixo custo, com mais de 100 MTPA de capacidade em produção, construção ou desenvolvimento. A Venture Global iniciou a produção de GNL em sua primeira unidade em 2022 e agora é uma das maiores exportadoras de GNL dos EUA. Os negócios verticalmente integrados da empresa incluem ativos em toda a cadeia de suprimentos de GNL, incluindo produção de GNL, transporte de gás natural, embarque e regaseificação. Os três primeiros projetos da empresa, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG e CP2 LNG, estão localizados na Louisiana, ao longo da Costa do Golfo dos EUA. A Venture Global está desenvolvendo projetos de Captura e Eliminação de Carbono em cada uma de suas instalações de GNL.

Declarações Prospectivas

Este comunicadoàimprensa contém declarações prospectivas. Pretendemos que tais declarações prospectivas sejam abrangidas pelas disposições de salvaguarda para declarações prospectivas contidas na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, em sua versão alterada (a "Lei de Valores Mobiliários"), e na Seção 21E da Lei da Bolsa de Valores de 1934, em sua versão alterada (a "Lei da Bolsa de Valores"). Todas as declarações, exceto declarações de fatos históricos, incluídas aqui são "declarações prospectivas". Em alguns casos, as declarações prospectivas podem ser identificadas por terminologias como "pode", "talvez", "irá", "poderia", "deveria", "espera", "planeja", "projeta", "pretende", "antecipa", "acredita", "estima", "prevê", "potencial", "busca", "visa", "continua", a forma negativa de tais termos ou outra terminologia comparável.

Estas declarações prospectivas, sujeitas a riscos, incertezas e suposições a nosso respeito, podem incluir declarações sobre nosso desempenho futuro, nossos contratos, nossas estratégias de crescimento previstas e tendências que impactam nossos negócios. Estas declarações são apenas previsões baseadas em nossas expectativas e projeções atuais sobre eventos futuros. Existem fatores importantes que podem fazer com que nossos resultados reais, nível de atividade, desempenho ou conquistas sejam materialmente diferentes dos resultados, nível de atividade, desempenho ou conquistas expressos ou implícitos nas declarações prospectivas. Estes fatores incluem nossa necessidade de capital adicional significativo para construir e concluir projetos futuros e ativos relacionados, e nossa potencial incapacidade de obter tal financiamento em termos aceitáveis, ou mesmo de obtê-lo; nossa potencial incapacidade de estimar com precisão os custos de nossos projetos e o risco de que a construção e operação de gasodutos e conexões de gasodutos para nossos projetos sofram custos excessivos e atrasos referentesàobtenção de aprovações regulatórias, riscos de desenvolvimento, custos de mão de obra, indisponibilidade de trabalhadores qualificados, riscos operacionais e outros riscos; a incerteza quanto ao futuro da dinâmica do comércio mundial, acordos comerciais internacionais e a posição dos EUA sobre o comércio internacional, incluindo os efeitos das tarifas; nossa dependência de nossos contratados EPC e outros para a conclusão bem-sucedida de nossos projetos, incluindo a potencial incapacidade de nossos contratados de cumprirem suas obrigações contratuais; vários fatores econômicos e políticos, incluindo a oposição de grupos ambientalistas ou outros grupos de interesse público, ou a falta de apoio do governo local e da comunidade necessária para nossos projetos, o que poderia afetar negativamente o status de licenciamento, o cronograma ou o desenvolvimento, a construção e a operação geral de nossos projetos; e riscos referentes a outros fatores discutidos no "Item 1A: Fatores de Risco" de nosso relatório anual no Formulário 10-K para o ano concluído em 31 de dezembro de 2025, conforme apresentadoàComissão de Valores Mobiliários dos EUA ("SEC") e quaisquer relatórios subsequentes apresentadosàSEC.

As declarações prospectivas aqui apresentadas são válidas apenas na data deste comunicado e baseiam-se em premissas que, na presente data, julgamos razoáveis. A empresa não se compromete a atualizar ou revisar essas declarações com base em novos acontecimentos ou circunstâncias futuras, salvo quando exigido pela legislação aplicável.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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