Comunidade de Dois Irmãos recebe Memorial Schaumloeffel

No dia 10 de abril (sexta-feira), a Funerária Schaumloeffel inaugurou oficialmente o seu novo Memorial. O investimento faz parte de um plano estratégico de expansão que busca resgatar a essência do acolhimento em um setor frequentemente marcado pela “frieza processual” na gestão do luto.

Durante o luto, é comum que a intensidade emocional afete temporariamente a clareza mental, a atenção e a capacidade de tomar decisões. Por isso, tarefas simples e burocráticas podem se tornar mais difíceis, exigindo apoio, orientação e sensibilidade nesse momento.

“Nosso objetivo com o novo Memorial não é apenas oferecer um espaço físico, mas criar um ambiente que minimize os impactos da gestão do luto. Queremos que a família tenha suporte para que a única tarefa seja a despedida, enquanto nós cuidamos de toda a complexidade técnica e burocrática”, afirma o diretor Felipe Schaumloeffel.

O acolhimento como antídoto à paralisia

Para combater esse esgotamento mental, a Schaumloeffel aposta na presença integral de sua equipe em todas as etapas da gestão do luto. A transição entre a dor da perda e os trâmites necessários é suavizada pelo acompanhamento humano, em que a equipe assume o papel de guia para que a família não precise enfrentar o isolamento das decisões difíceis. “É neste cenário que o novo memorial cumpre o propósito da empresa: transformar o conceito abstrato de ‘acolhimento’ em uma prática tangível, oferecendo um refúgio planejado para reduzir o ruído emocional e permitir que o foco retorne exclusivamente à homenagem e ao carinho”, esclarece Felipe.

Dados e contexto de mercado

O setor funerário tem passado por uma transformação no Brasil, migrando do modelo tradicional de “venda de serviços” para o de “gestão de luto”. A Schaumloeffel registrou um aumento de 30% na adesão aos seus planos assistenciais nos últimos meses, um reflexo da busca das famílias por segurança preventiva para evitar decisões impulsivas ou financeiramente pesadas no momento da dor.

“Cada história merece ser lembrada com amor”. Com esse tema, o novo memorial será inaugurado ao público com infraestrutura que visa acolher as famílias integralmente em suas diversas salas, área de convivência, acessibilidade e conforto integrado às equipes administrativa e de atendimento. De acordo com os diretores, o investimento reforça o compromisso da empresa com seu propósito de acolhimento em Dois Irmãos (RS) e região.

A infraestrutura do Memorial Schaumloeffel está situada na Av. Porto Alegre, 523 (ao lado da Capela Mortuária Municipal), em Dois Irmãos, e disponível para os associados do plano assistencial oferecido pela empresa. Também, a todos os clientes e comunidade interessada.

Sobre a Schaumloeffel

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Fundada em 1983 por José Luiz e Nelsi Schaumloeffel, a Funerária Schaumloeffel trabalha para oferecer serviços humanizados que incluem assistência funeral, necromaquiagem, tanatopraxia e o Cerimonial de Despedida. Administrada por Felipe Schaumloeffel e com uma equipe dedicada, a empresa continua evoluindo e, em 2026, inaugura o memorial para eternizar histórias de vida, mantendo seu compromisso com qualidade e acolhimento.