Bioestimulação com i-PRF avança na estética regenerativa

A busca por tratamentos estéticos mais naturais e duradouros impulsiona o desenvolvimento de técnicas baseadas na regeneração biológica. Nesse contexto, o i-PRF, sigla para fibrina rica em plaquetas injetável, tem sido utilizado como uma alternativa que emprega recursos do próprio organismo para estimular a qualidade da pele.

Obtido a partir do sangue do paciente, o i-PRF concentra plaquetas, leucócitos e fatores de crescimento, componentes envolvidos em processos de reparo tecidual. A proposta da técnica é atuar na estimulação de mecanismos fisiológicos, como a produção de colágeno e elastina, associados à manutenção da estrutura e função da pele.

Segundo o cirurgião-dentista Dr. Fabio Barros, especialista em harmonização orofacial, há uma mudança no direcionamento dos tratamentos estéticos. “Hoje, o foco não está apenas em corrigir sinais do envelhecimento, mas em estimular a pele a funcionar melhor. O i-PRF atua nesse sentido, promovendo uma renovação contínua e fisiológica”, afirma.

De acordo com o especialista, o i-PRF utiliza componentes autólogos, enquanto outros ativos empregados na estética, como os peptídeos, atuam por meio de sinalização celular. “Esses compostos estão associados a respostas pontuais, enquanto o i-PRF fornece elementos biológicos envolvidos nos processos de regeneração, contribuindo para a renovação celular ao longo do tempo. Ele não apenas envia sinais, mas disponibiliza componentes que participam do processo de reparo tecidual”, explica.

Conforme estudos publicados na plataforma científica PubMed, concentrados plaquetários autólogos vêm sendo investigados por seu potencial de atuação em processos regenerativos, incluindo aplicações na dermatologia e na medicina estética.

Entre os efeitos associados ao uso do i-PRF estão a estimulação de colágeno, melhora da qualidade da pele e participação em protocolos combinados de tratamento. Por ser um material autólogo, apresenta compatibilidade biológica, uma vez que é derivado do próprio paciente.

Para o Dr. Fabio Barros, a procura por esse tipo de abordagem está relacionada ao perfil dos pacientes. “Existe uma busca crescente por naturalidade e segurança. Os pacientes procuram tratamentos que estejam alinhados à sua biologia e que apresentem evolução ao longo do tempo”, destaca.

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Para o especialista, esse movimento representa uma mudança de abordagem. “A estética passa a priorizar processos de regeneração em vez de intervenções focadas apenas na correção visual”, conclui.