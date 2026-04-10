Grant Thornton Brasil lança nova edição de mentoria técnica
Women Beyond Business apoia decisões estratégicas da liderança em mais de 30 temas críticos do negócio.
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Em um ambiente de negócios cada vez mais complexo e dinâmico, iniciativas que combinam desenvolvimento técnico e acesso a redes de conexões estratégicas tornam-se fundamentais para apoiar a tomada de decisão da alta liderança. É nesse contexto que a Grant Thornton Brasil anuncia a abertura das inscrições para a terceira edição do programa Women Beyond Business, programa gratuito de mentoria técnica voltado a mulheres em posições de liderança.
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Com duração de sete meses, o programa foi estruturado para ir além dos modelos tradicionais de mentoria. A proposta oferece acompanhamento técnico aplicado a desafios reais de negócio, permitindo que cada mentorada receba uma trilha personalizada de mentoria, organizada pela sócia facilitadora a partir de seu principal desafio de negócio e do tema estratégico escolhido entre áreas como governança e compliance, gestão de crises e sustentabilidade, finanças e contabilidade, tributário, M&A e valuation, além de branding e reputação corporativa.
“O diferencial do Women Beyond Business está em tratar a mentoria como uma ferramenta efetiva de apoio à tomada de decisão. As participantes discutem desafios concretos que impactam diretamente a estratégia, a governança e a sustentabilidade de suas organizações”, afirma Élica Martins, sócia de Auditoria da Grant Thornton Brasil e porta-voz da pesquisa Women in Business, estudo global conduzido pela Grant Thornton há mais de duas décadas sobre igualdade de gênero e liderança empresarial.
A jornada inclui seis sessões híbridas de mentoria e três encontros presenciais exclusivos em São Paulo, que ampliam o acesso a networking qualificado e promovem a troca direta com outras líderes e executivas do mercado participantes do programa. Todas as trilhas são apoiadas por mentoras convidadas com sólida experiência na temática escolhida — conselheiras ou CEOs —, que agregam às mentorias uma visão estratégica e prática do mercado.
As mentorias são integralmente focadas na prática e no apoio direto e concreto ao desafio de negócio da mentorada, de acordo com o tema selecionado. As sócias facilitadoras da Grant Thornton Brasil, que organizam e conduzem as trilhas, atuam como consultoras que vivenciam esses dilemas diariamente “do outro lado da mesa”, trazendo profundidade técnica, visão aplicada e experiência real à discussão. Todo o ambiente é estruturado com confidencialidade, assegurando espaço seguro para o debate de temas sensíveis e estratégicos.
Compromisso com a equidade
Criado há três anos, o Women Beyond Business representa a evolução do compromisso global da Grant Thornton com o avanço da liderança feminina, consolidado há mais de duas décadas por meio do estudo internacional Women in Business. A iniciativa busca não apenas fortalecer a atuação de mulheres em posições seniores, mas também ampliar redes qualificadas de relacionamento entre lideranças, promovendo um ciclo contínuo de troca, colaboração e fortalecimento da tomada de decisão.
Ao longo de suas edições, o programa já reuniu 24 mentoras, 39 sócias facilitadoras e 25 mentoradas, resultando em 143 mentorias realizadas e mais de 280 horas dedicadas a discussões técnicas aplicadas aos desafios reais de negócio.
Para Élica Martins, sócia de Auditoria da Grant Thornton Brasil, o fortalecimento de lideranças femininas gera impacto direto na qualidade da gestão corporativa. “Quando ampliamos a presença de mulheres em posições estratégicas, avançamos também em governança, diversidade de pensamento e capacidade de tomada de decisão nas empresas”, destaca.
Ao todo, o programa contempla mais de 30 temas técnicos de mentoria, refletindo a complexidade das decisões enfrentadas por executivas no ambiente corporativo atual. Entre os temas mais relevantes para o mercado estão aqueles relacionados à governança e gestão de riscos — como compliance, controles internos e gestão de crises —, além de frentes cada vez mais estratégicas, como cibersegurança e privacidade de dados, sustentabilidade e reporte ESG (incluindo IFRS S1 e S2) e transformações no ambiente regulatório e tributário, como o Pilar 2 e a transição para os tributos CBS e IBS.
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As inscrições para a edição 2026 estão abertas até 17 de abril, são gratuitas e passam por um processo seletivo com vagas limitadas. As candidatas devem ocupar posições de liderança sênior e escolher previamente o tema estratégico que orientará sua jornada ao longo do programa.
Website: https://www.grantthornton.com.br/programas/women-beyond-business/