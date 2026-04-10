ForMóbile 2026 abre credenciamento para sua 11ª edição

Está aberto o credenciamento para a 11ª edição da ForMóbile, maior feira do setor e principal evento da indústria de móveis e madeira da América Latina, que acontece de 30 de junho a 3 de julho, no São Paulo Expo.

A feira é um ponto de encontro que reúne fabricantes e fornecedores que apresentam, a cada edição, tecnologias capazes de transformar o dia a dia das marcenarias e a indústria de móveis, desde operações mais enxutas até linhas produtivas em escala.

Além disso, a ForMóbile promove palestras, workshops e facilita o networking do segmento, reforçando seu papel como principal ponto de encontro da cadeia produtiva da América Latina. A feira é gratuita para profissionais do setor, mediante credenciamento prévio.

Serviço:

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Evento: ForMóbile 2026 – 11ª Feira Internacional da Indústria de Móveis e Madeira

Data: 30 de junho a 3 de julho de 2026

Horário: 10h às 19h

Local: São Paulo Expo – Rod. dos Imigrantes, 1.5 km - Vila Água Funda, São Paulo/SP, CEP 04329-900



Para mais informações, basta acessar: https://www.formobile.com.br/pt/credenciamento.html?

