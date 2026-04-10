Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

ForMóbile 2026 abre credenciamento para sua 11ª edição

Feira reúne soluções e novidades que ampliam produtividade, reduzem custos e transformam negócios por meio de conhecimento, integração e networking no segmento de madeira.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
10/04/2026 15:16

compartilhe

SIGA

Está aberto o credenciamento para a 11ª edição da ForMóbile, maior feira do setor e principal evento da indústria de móveis e madeira da América Latina, que acontece de 30 de junho a 3 de julho, no São Paulo Expo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A feira é um ponto de encontro que reúne fabricantes e fornecedores que apresentam, a cada edição, tecnologias capazes de transformar o dia a dia das marcenarias e a indústria de móveis, desde operações mais enxutas até linhas produtivas em escala.

Além disso, a ForMóbile promove palestras, workshops e facilita o networking do segmento, reforçando seu papel como principal ponto de encontro da cadeia produtiva da América Latina. A feira é gratuita para profissionais do setor, mediante credenciamento prévio.

Serviço:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Evento: ForMóbile 2026 – 11ª Feira Internacional da Indústria de Móveis e Madeira
Data: 30 de junho a 3 de julho de 2026
Horário: 10h às 19h
Local: São Paulo Expo – Rod. dos Imigrantes, 1.5 km - Vila Água Funda, São Paulo/SP, CEP 04329-900

Para mais informações, basta acessar: https://www.formobile.com.br/pt/credenciamento.html?



Website: http://www.formobile.com.br

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay