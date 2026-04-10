Dentemergência e Risofacial completa 30 anos no ABC
Clínica mantém unidades em Santo André, São Bernardo do Campo e Diadema e atua em odontologia, urgência odontológica e estética facial.
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A Dentemergência e Risofacial completou 30 anos de atuação em dezembro de 2025 e mantém atendimento em três cidades do ABC Paulista: Santo André, São Bernardo do Campo e Diadema. A clínica atua nas áreas de odontologia, urgência odontológica, estética dental e harmonização facial.
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Fundada por Luis Fernando Pinto e Andrea Rodrigues de Faria Pinto, a clínica desenvolveu suas atividades na região ao longo das últimas décadas, acompanhando a ampliação da demanda por atendimentos odontológicos e procedimentos estéticos. Atualmente, a empresa reúne diferentes especialidades em suas unidades.
A comemoração dos 30 anos foi realizada no dia 11 de dezembro de 2025, no Espaço Mezzi, com a presença de convidados, parceiros e profissionais ligados à trajetória da clínica.
Ao longo de sua atuação, a Dentemergência e Risofacial passou a atender diferentes áreas da odontologia e também procedimentos relacionados à estética facial, ampliando os serviços oferecidos ao público. Hoje, a clínica realiza atendimentos nas seguintes áreas:
- urgência e emergência odontológica
- implantes dentários
- próteses
- ortodontia
- endodontia (tratamento de canal)
- odontologia estética
- harmonização facial
- reabilitação oral
Segundo a clínica, a ampliação dos serviços acompanha mudanças no perfil da procura por atendimentos, com pacientes buscando tratamentos funcionais e estéticos em um mesmo local.
A Dentemergência e Risofacial possui unidades nos seguintes endereços:
- Santo André – Avenida Quinze de Novembro, 558
- São Bernardo do Campo – Rua José Versolato, 111, sala 2609
- Diadema – Rua Orense, sala 312
De acordo com os fundadores, a marca de 30 anos representa a continuidade das atividades desenvolvidas pela clínica ao longo desse período. “Chegar aos 30 anos representa a continuidade de um trabalho construído ao longo do tempo, acompanhando as transformações da odontologia e da estética facial”, afirmam.
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Além da odontologia, a clínica também mantém atuação em procedimentos ligados à estética facial, área incorporada à rotina de atendimentos ao longo de sua trajetória. Com unidades em Santo André, São Bernardo do Campo e Diadema, a Dentemergência e Risofacial segue com atendimento no ABC Paulista, reunindo serviços odontológicos e estéticos em sua operação.
Website: http://www.risofacial.com.br