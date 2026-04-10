Dentemergência e Risofacial completa 30 anos no ABC

A Dentemergência e Risofacial completou 30 anos de atuação em dezembro de 2025 e mantém atendimento em três cidades do ABC Paulista: Santo André, São Bernardo do Campo e Diadema. A clínica atua nas áreas de odontologia, urgência odontológica, estética dental e harmonização facial.

Fundada por Luis Fernando Pinto e Andrea Rodrigues de Faria Pinto, a clínica desenvolveu suas atividades na região ao longo das últimas décadas, acompanhando a ampliação da demanda por atendimentos odontológicos e procedimentos estéticos. Atualmente, a empresa reúne diferentes especialidades em suas unidades.

A comemoração dos 30 anos foi realizada no dia 11 de dezembro de 2025, no Espaço Mezzi, com a presença de convidados, parceiros e profissionais ligados à trajetória da clínica.

Ao longo de sua atuação, a Dentemergência e Risofacial passou a atender diferentes áreas da odontologia e também procedimentos relacionados à estética facial, ampliando os serviços oferecidos ao público. Hoje, a clínica realiza atendimentos nas seguintes áreas:

urgência e emergência odontológica

implantes dentários

próteses

ortodontia

endodontia (tratamento de canal)

odontologia estética

harmonização facial

reabilitação oral



Segundo a clínica, a ampliação dos serviços acompanha mudanças no perfil da procura por atendimentos, com pacientes buscando tratamentos funcionais e estéticos em um mesmo local.

A Dentemergência e Risofacial possui unidades nos seguintes endereços:

Santo André – Avenida Quinze de Novembro, 558

São Bernardo do Campo – Rua José Versolato, 111, sala 2609

Diadema – Rua Orense, sala 312



De acordo com os fundadores, a marca de 30 anos representa a continuidade das atividades desenvolvidas pela clínica ao longo desse período. “Chegar aos 30 anos representa a continuidade de um trabalho construído ao longo do tempo, acompanhando as transformações da odontologia e da estética facial”, afirmam.

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Além da odontologia, a clínica também mantém atuação em procedimentos ligados à estética facial, área incorporada à rotina de atendimentos ao longo de sua trajetória. Com unidades em Santo André, São Bernardo do Campo e Diadema, a Dentemergência e Risofacial segue com atendimento no ABC Paulista, reunindo serviços odontológicos e estéticos em sua operação.