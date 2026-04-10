Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Dentemergência e Risofacial completa 30 anos no ABC

Clínica mantém unidades em Santo André, São Bernardo do Campo e Diadema e atua em odontologia, urgência odontológica e estética facial.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
10/04/2026 15:16

compartilhe

SIGA
×
Dentemergência e Risofacial completa 30 anos no ABC
Dentemergência e Risofacial completa 30 anos no ABC crédito: DINO

A Dentemergência e Risofacial completou 30 anos de atuação em dezembro de 2025 e mantém atendimento em três cidades do ABC Paulista: Santo André, São Bernardo do Campo e Diadema. A clínica atua nas áreas de odontologia, urgência odontológica, estética dental e harmonização facial.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Fundada por Luis Fernando Pinto e Andrea Rodrigues de Faria Pinto, a clínica desenvolveu suas atividades na região ao longo das últimas décadas, acompanhando a ampliação da demanda por atendimentos odontológicos e procedimentos estéticos. Atualmente, a empresa reúne diferentes especialidades em suas unidades.

A comemoração dos 30 anos foi realizada no dia 11 de dezembro de 2025, no Espaço Mezzi, com a presença de convidados, parceiros e profissionais ligados à trajetória da clínica.

Ao longo de sua atuação, a Dentemergência e Risofacial passou a atender diferentes áreas da odontologia e também procedimentos relacionados à estética facial, ampliando os serviços oferecidos ao público. Hoje, a clínica realiza atendimentos nas seguintes áreas:

  • urgência e emergência odontológica
  • implantes dentários
  • próteses
  • ortodontia
  • endodontia (tratamento de canal)
  • odontologia estética
  • harmonização facial
  • reabilitação oral


Segundo a clínica, a ampliação dos serviços acompanha mudanças no perfil da procura por atendimentos, com pacientes buscando tratamentos funcionais e estéticos em um mesmo local.

A Dentemergência e Risofacial possui unidades nos seguintes endereços:

  • Santo André – Avenida Quinze de Novembro, 558
  • São Bernardo do Campo – Rua José Versolato, 111, sala 2609
  • Diadema – Rua Orense, sala 312


De acordo com os fundadores, a marca de 30 anos representa a continuidade das atividades desenvolvidas pela clínica ao longo desse período. “Chegar aos 30 anos representa a continuidade de um trabalho construído ao longo do tempo, acompanhando as transformações da odontologia e da estética facial”, afirmam.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além da odontologia, a clínica também mantém atuação em procedimentos ligados à estética facial, área incorporada à rotina de atendimentos ao longo de sua trajetória. Com unidades em Santo André, São Bernardo do Campo e Diadema, a Dentemergência e Risofacial segue com atendimento no ABC Paulista, reunindo serviços odontológicos e estéticos em sua operação.



Website: http://www.risofacial.com.br

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay