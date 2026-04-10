Workshop Corban360 debate crédito com Paulo Guedes e INSS

Mais de 10 mil profissionais do mercado de crédito consignado, seguros e consórcios devem se reunir nos dias 16 e 17 de abril, em São Paulo, para a 5ª edição do Workshop Corban360. O encontro será realizado no São Paulo Expo e terá participação de executivos do setor financeiro, correspondentes bancários, representantes de consórcios e fintechs.

Entre os participantes confirmados está Paulo Guedes, um dos principais nomes da economia brasileira. PhD em Economia, construiu trajetória relevante no setor educacional e no mercado financeiro antes de assumir o Ministério da Economia entre 2019 e 2022. Sua participação deve trazer uma análise estratégica sobre o cenário macroeconômico, tendências regulatórias e perspectivas para o setor de crédito no país.

A programação contará ainda com o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller Júnior. Procurador federal de carreira, com trajetória nas áreas de controle, integridade e combate à corrupção, Waller foi nomeado presidente do INSS em abril de 2025 e vai falar sobre o mercado dos correspondentes bancários, estratégias integradas para proteção do beneficiário e qualificação do mercado.



Debates e articulação no setor financeiro

Ao longo de dois dias, o público terá acesso a conteúdos práticos sobre vendas, gestão, tecnologias, produtos financeiros e segurança de crédito.

O conceito “360” traduz a proposta de abordar o mercado de forma ampla e integrada, contemplando temas como gestão estratégica, inovação tecnológica, compliance, acesso a produtos de maior rentabilidade e os movimentos regulatórios que impactam o setor. Além de uma feira de negócios promovendo o networking e reunindo grandes instituições do mercado financeiro.

“O Workshop Corban360 nasceu da necessidade de transformar conhecimento em ação. O setor precisava de um ambiente mais dinâmico, com foco em conteúdo prático, troca real entre profissionais e acesso às tendências que estão moldando o futuro do crédito no Brasil”, afirma Gabriel Ramalho, idealizador do evento.



Mercado em transformação no sistema financeiro nacional

O avanço da digitalização bancária e o fechamento de agências físicas têm ampliado o protagonismo dos correspondentes bancários no Brasil. Nesse contexto, os correspondentes, que são empresas autorizadas pelo Banco Central a atuar como extensão das instituições financeiras, têm ampliado sua atuação na distribuição de crédito, seguros e outros serviços financeiros, especialmente em regiões sem presença bancária física, ampliando a capilaridade e o acesso ao sistema financeiro.



Programação terá especialistas e representantes do setor

Além de Paulo Guedes, o presidente do INSS, o idealizador do evento, empresário e mentor especialista em crédito consignado, Gabriel Ramalho, o evento contará com nomes relevantes do mercado como palestrantes, como Mônica Costa, presidente da ANEC, Alexandre Matos, fundador da VIP Promotora, com mais de R$4,5 bilhões intermediados em crédito; Dr. Djalma Silva, especialista em direito do crédito é consultor jurídico da ABBC e procurador do Estado da Bahia, Pedro Ros, CEO da Referência Capital; Thalita Falcão, especialista em consórcio estratégico; Renato Magno, sócio-fundador da Conkey; Joelsonh Santos, que já acumulou mais de R$ 2,5 bilhões em vendas ao longo da sua carreira; Dr. Diego Monteiro, advogado e escritor especialista em crédito; João Evaristo, sócio da JF Empréstimos; Karol Oliveira, da CredFácil; Dayane Husein, CEO da Lev Negócios; Bruno Araújo, especialista em SIAPE; Adriano Sampaio, estrategista de convênios, entre outros.

A feira de negócios reunirá empresas e players estratégicos do ecossistema financeiro, como Banco Mercantil, Banco Semear, BMP, Crefisa, Crefaz, Celcoin, J17, UY3, Neo Crédito, Matera, Bevi, Consig360, Aki Capital e a fintech Unno Tech, além de plataformas e administradoras de seguros de consórcios.

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O Corban360 conta ainda com o apoio institucional da Associação Nacional das Empresas Correspondentes Bancárias e da Associação Nacional dos Profissionais e Empresas Promotoras de Crédito e Correspondentes no País.