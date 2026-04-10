Samsung SDS amplia operações logísticas no Brasil

A Samsung SDS, provedora global de soluções logísticas e de tecnologia da informação do Grupo Samsung, está ampliando sua atuação no Brasil com foco em oferecer soluções integradas, inteligentes e sustentáveis para toda a cadeia de suprimentos. A empresa consolida sua presença nos principais portos e centros logísticos do país, conectando embarques marítimos, rodoviários e processos de armazenagem sob um modelo de gestão totalmente digital.



A expansão ocorre em um momento de crescimento do mercado brasileiro de logística. Dados da consultoria Mordor Intelligence apontam que o setor deve avançar 23,5% até 2029, alcançando um valor estimado de US$ 129,34 bilhões. Esse cenário reforça a estratégia da companhia de ampliar sua rede de serviços e atender à crescente demanda por operações mais eficientes e integradas.



No Brasil, a Samsung SDS atua como operadora logística 4PL, oferecendo visibilidade completa e integração de modais. A empresa também tem expandido sua presença em portos estratégicos como Santos, Itapoá, Suape, Pecém, Rio Grande e Manaus, além de bases logísticas integradas à operação de transporte nacional.



De acordo com Rosa Amador, diretora comercial da empresa, essa estrutura permite atender clientes de diferentes setores, incluindo tecnologia, bens de consumo, automotivo e químico, com serviços que abrangem transporte nacional e internacional, cabotagem, armazenagem, distribuição e soluções de visibilidade em tempo real.



Recentemente, a companhia também reforçou sua presença em cidades como Sorocaba, São Paulo e Jundiaí, regiões consideradas corredores logísticos e produtivos relevantes para a economia nacional. “Estar presente nessas localidades nos permite acompanhar de perto as operações estratégicas de nossos clientes, garantindo maior agilidade, eficiência e integração às cadeias de suprimentos”, afirma a diretora.



Segundo ela, a decisão de ampliar a atuação no Brasil está diretamente ligada às transformações do mercado nacional. “O país vive um momento de diversificação da matriz de transporte, ganhos de eficiência e crescimento do comércio exterior, o que aumenta a demanda por operações integradas, inteligentes e sustentáveis”.



“Identificamos oportunidades relevantes de expansão e entendemos que este é o momento ideal para fortalecer nossa presença e apoiar nossos clientes com soluções de ponta para toda a cadeia de suprimentos”, acrescenta.



Os novos contratos firmados pela empresa fortalecem a oferta de soluções integradas, conectando serviços de transporte nacional, gestão logística, operações portuárias e armazenagem. “Isso nos permite atuar de ponta a ponta, desde a origem da carga até a entrega final, ampliando nossa capacidade de customizar soluções, atender diferentes segmentos e operar modelos híbridos que unem eficiência, sustentabilidade e alto desempenho”, destaca.



Embora a atuação em uma rede portuária abrangente gere desafios e oportunidades, a diretora ressalta que uma coordenação rigorosa e a integração com diferentes stakeholders são fundamentais para garantir a eficiência. “Entre os obstáculos estão os diferentes níveis de infraestrutura, as legislações locais e as sazonalidades de demanda. Ao mesmo tempo, essa presença multirregional nos traz a chance de ganhar escala, padronizar processos, oferecer maior previsibilidade aos clientes e conectar o Brasil de maneira mais eficiente ao comércio internacional”, explica.



Outra particularidade da operação é o modelo que integra bases logísticas diretamente à gestão de transporte nacional. Segundo ela, essa estrutura garante fluidez entre recebimento, conferência, armazenagem e expedição, reduzindo tempos de parada e otimizando rotas. “Para os clientes, isso se traduz em maior previsibilidade, redução de custos operacionais, acompanhamento diário e uma gestão mais estratégica de toda a cadeia”, observa.

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Expansão através de IA, IoT e Machine Learning



A empresa também tem investido em tecnologias como inteligência artificial (IA), machine learning e internet das coisas (IoT) para transformar a experiência dos clientes. Essas ferramentas permitem prever demandas, otimizar recursos, antecipar riscos e oferecer rastreabilidade em tempo real. “Para nossos clientes, isso representa decisões mais ágeis, planos logísticos mais eficientes e uma experiência mais segura e transparente”, pontua.



Entre as iniciativas locais, a ampliação do serviço de cabotagem tem ganhado destaque. A modalidade, que conecta diferentes regiões do país por meio do transporte marítimo, oferece maior previsibilidade, eficiência e sustentabilidade. “Estamos investindo em modelos operacionais que combinam experiência global com adaptações regionais, entregando valor real aos nossos clientes e contribuindo para o fortalecimento da cadeia de suprimentos no país”, reforça.



“Queremos ser reconhecidos como um parceiro capaz de integrar pessoas, processos e tecnologia para entregar soluções logísticas mais inteligentes, sustentáveis e preparadas para os desafios do futuro. Nosso objetivo é apoiar o crescimento dos clientes e contribuir para o fortalecimento da cadeia de suprimentos no Brasil”, conclui Rosa Amador.



Para saber mais, basta acessar: https://www.samsungsds.com/la/index.html