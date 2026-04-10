Capacidades da frota de aeronaves a pistão da Cessna reforçadas com novas atualizações de cabines de comando e sistemas

Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE:TXT), anunciou hoje um conjunto de novos aprimoramentos para sua linha de aeronaves a pistão, incluindo: Cessna Skyhawk, Cessna Skylane, Cessna Turbo Skylane e Cessna Turbo Stationair HD. Estas atualizações incluem a introdução do sistema de aviônica Garmin G1000 NXi versão 7 e o sistema de ignição eletrônica duplo (EIS duplo) da Lycoming. Anunciado anteriormente para o Cessna Skyhawk, o EIS duplo agora é padrão em todas as novas aeronaves a pistão da Cessna. A previsão é de que as aeronaves equipadas com estes aprimoramentos entrem em operação entre o fim de 2026 e o ??início de 2027.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260410452984/pt/

A Cessna Skylane showcases new enhancements across the Cessna piston lineup, including the Garmin G1000 NXi System Release 7 avionics upgrade and Lycoming dual electronic ignition system (dual EIS).

A atualização da aviônica traz diversas funcionalidades muito desejadas pelos clientes de aeronaves de asa alta da Cessna, incluindo o Garmin Smart Glide, que fornece assistência automatizada em caso de falha de motor para ajudar os pilotos a administrar situações de emergência com confiança. A atualização também inclui o Remote Wake, que permite aos operadores ligar os sistemas de aviônica da aeronave remotamente, fora da cabine de comando, para planejar pré-voos, atualizar o banco de dados e verificar a manutenção.

“Continuamos investindo em inovações que apoiam o sucesso a longo prazo de nossos produtos Cessna com motor a pistão", disse Lannie O’Bannion, Vice-Presidente Sênior de Vendas e Marketing. "O Garmin System Release 7 e as melhorias no sistema de ignição eletrônica duplo oferecem aos pilotos ferramentas avançadas que simplificam as operações, aprimoram a consciência situacional e proporcionam uma experiência de voo mais moderna e intuitiva."

Ao substituir o antigo sistema de ignição por magneto duplo, o EIS duplo melhora os intervalos de manutenção e o funcionamento geral da aeronave. Esta tecnologia eletrônica de estado sólido integra componentes avançados e reduz o número de peças móveis internas, além de diminuir os custos operacionais.

Estes aperfeiçoamentos modernizam ainda mais a frota de aeronaves a pistão da Cessna, ao proporcionar aos pilotos tecnologia atualizada e recursos de desempenho confiáveis ??que elevam a reputação da aeronave em termos de capacidade, eficiência e valor duradouro.

Sobre a Textron Aviation Inc.

Há quase 100 anos, inspiramos a jornada da aviação. A Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc., capacitou o talento coletivo das marcas Beechcraft, Cessna, Hawker e Pipistrel para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação aos nossos clientes. Com uma gama que inclui desde jatos executivos, turboélices, aeronaves a pistão leves e de alto desempenho, até aeronaves para missões especiais, treinamento militar e defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo e uma força de trabalho que produziu mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral do mundo. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso desempenho, confiabilidade e versatilidade lendários, juntamente com nossa rede global de atendimento ao cliente, para voos acessíveis, produtivos e flexíveis. Para mais informações, acesse: www.txtav.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa que opera em diversos setores e utiliza sua rede global nas áreas de aviação, defesa, indústria e finanças para oferecer soluções e serviços inovadores aos clientes. A Textron é reconhecida mundialmente por marcas fortes como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

Certas declarações neste comunicadoàimprensa podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; essas declarações prospectivas se referem somenteàdata na qual foram feitas, e não assumimos nenhuma obrigação de atualizá-las. Essas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais difiram substancialmente daqueles expressos ou sugeridos por tais declarações prospectivas, incluindo, mas não se limitandoànossa capacidade de acompanhar o ritmo dos nossos concorrentes quantoàapresentação de novos produtos e upgrades com os recursos e tecnologias desejados pelos nossos clientes.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Keturah Austin

kaustin@txtav.com

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