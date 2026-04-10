Pivot Bio avança na expansão de soluções inovadoras de nitrogênio para a agricultura brasileira

A Pivot Bio, uma das principais empresas inovadoras de agtech do mundo, destacou hoje seu trabalho contínuo para levar sua tecnologia líder do setor de inoculantes biológicos nitrogenados dos Estados Unidos para a agricultura brasileira, em um momento de crescente volatilidade global dos fertilizantes.

Tensões geopolíticas contínuas, incluindo interrupções que afetam rotas globais importantes de navegação, criaram incertezas nas cadeias de suprimentos de fertilizantes, impactando a disponibilidade e os preços em todo o mundo. Países que dependem fortemente de insumos importados estão particularmente expostos a essas dinâmicas eàvolatilidade do mercado. No Brasil, um dos maiores produtores agrícolas do mundo, essas dinâmicas destacam a importância de soluções inovadoras e confiáveis de nutrição agrícola.

O Brasil há muito tempo é líder na adoção de inovações biológicas para agricultura. Ao mesmo tempo, o país importa a grande maioria de seus fertilizantes nitrogenados, tornando-se especialmente sensível a interrupções globais no fornecimento eàvolatilidade dos preços. Essas condições reforçam a necessidade de novas soluções de nitrogênio, que possam oferecer tanto desempenho quanto resiliência.

A Pivot Bio está trabalhando para levar sua tecnologia comprovada e líder do setor de fertilizantes biológicos nitrogenados dos EUA, para os produtores brasileiros. A tecnologia proprietária de bactérias geneticamente editadas da empresa, fornece uma fonte constante de nitrogênio para as plantações; substituindo fertilizantes sintéticos enquanto apoia a produtividade e melhora a flexibilidade operacional. Testes de campo no país demonstraram desempenho técnico superior, além de uma alternativa econômica as fontes de nitrogênio convencionais; oferecendo uma oferta mais previsível ao reduzir a dependência dos mercados globais e da volatilidade dos preços.

A tecnologia fixadora de nitrogênio da Pivot Bio fornece nitrogênio diretamenteàplanta durante toda a fase de crescimento, proporcionando uma fonte de nutrição mais consistente e confiável. Como uma forma de nitrogênio resistente às intempéries, é projetado para funcionar de forma contínua em todas as condições ambientais, ao mesmo tempo em que melhora a eficiência, minimiza perdas e reduz o impacto ambiental; incluindo emissões de gases de efeito estufa e a perda de nutrientes.

"Os agricultores brasileiros estão navegando por um ambiente de insumos cada vez mais complexo", disse Marcio Farah, Diretor Geral Brasil da Pivot Bio. "O Brasil tem estado na vanguarda da adoção de soluções biológicas, e acreditamos que inovações como essas podem desempenhar um papel importante em ajudar os produtores a gerenciar riscos, manter os rendimentos e operar de forma mais eficiente, especialmenteàmedida que as incertezas globais continuam. Apoiar os agricultores nesse período de volatilidade é fundamental para a forma como operamos."

"O cenário global continua deixando uma coisa clara: o fornecimento de fertilizantes não é tão estável ou previsível quanto os agricultores precisariam", disse Chris Abbott, CEO da Pivot Bio. "Para países como o Brasil, que dependem fortemente das importações, isso cria riscos reais para a produção agrícola. Os agricultores merecem mais previsibilidade. Nosso foco é desenvolver soluções que, uma vez aprovadas, possam ajudar os produtores a dar maior controle sobre seu suprimento de nitrogênio e reduzir a exposição a essas incertezas globais. Historicamente, o Brasil liderou o caminho em termos de adoção do uso de produtos biológicos em suas culturas, muitoàfrente de quase todos os outros países. Se conseguir avançar mais rápido na adoção biológica do nitrogênio, isso será um divisor de águas, já que as pressões continuam nos mercados globais de fertilizantes."

Nos últimos anos, a Pivot Bio fez parcerias com alguns dos maiores agricultores do Brasil. A empresa também tem trabalhado em estreita colaboração com autoridades nas aprovações finais do processo regulatório, o que ocorre em um momento crítico para os produtores brasileiros.

A empresa também tem investido ativamente em testes de campo, realizados em regiões chaves das principais áreas produtivas. Esses esforços refletem o compromisso de longo prazo da Pivot Bio com o mercado brasileiro, incluindo:

Extensos testes agronômicos em múltiplas regiões e cultivos alvo;

Colaboração com parceiros locais e pesquisadores;

Estabelecimento de uma operação local para o futuro apoio comercial e treinamento em capacitação dos agricultores.

A Pivot Bio continuará a fornecer atualizaçõesàmedida que avança para levar sua tecnologia ao mercado brasileiro.

Sobre a Pivot Bio

A Pivot Bio, uma das principais empresas de agtech do mundo, oferece tecnologias patenteadas de nutrição agrícola que aproveitam o poder da natureza para ajudar os agricultores a cultivar de forma confiável e produtiva os alimentos que o mundo precisa diante da crescente volatilidade. Atualmente disponíveis na América do Norte e em breve no Brasil, os produtos da empresa representam uma tecnologia inovadora e uma das soluções mais promissoras da indústria agrícola. A Pivot Bio foi reconhecida três vezes pela revista TIME em sua lista anual de Melhores Invenções, pela Fast Company nas listas World Changing Ideas e World's 50 Most Innovative Companies, pela CNBC na lista Disruptor 50, pela Fortune na lista Impact 20 e pela MIT Technology Review como uma das 15 empresas de tecnologia climática a serem observadas. Para mais informações, visite www.pivotbio.com.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260410562399/pt/

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