Rina Wireless Oferece Voz Cristalina à Zona Rural dos EUA com as Soluções VoLTE e VoWiFi Nativas da Nuvem da Mavenir

RICHARDSON, Texas, April 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Mavenir, empresa de software nativa na nuvem que cria redes móveis de IA por design, anunciou hoje que a Rina Wireless, a Rural Independent Network Alliance, selecionou a Mavenir para modernizar seu núcleo de voz, por meio da implantação de soluções IMS, VoLTE, VoWiFi e Voicemail como parte de uma troca de equipamentos de vários fornecedores.

A implantação de um novo núcleo de voz nativo da nuvem amplia um relacionamento de sucesso e confiável que remonta a 2022, com a Rina Wireless ajudando a garantir serviços de voz cristalinos e confiáveis para comunidades remotas e rurais, sobre o núcleo de pacotes 4G/5G não autônomo e conteinerizado da Mavenir, no núcleo de pacotes 4G/5G não autônomo em contêineres da Mavenir.

O núcleo de voz totalmente conteinerizado ajuda a Rina Wireless a reduzir seu OPEX em termos de licenciamento, gerenciamento e serviços de software, e área de ocupação de hardware, substituindo soluções legadas, que ainda são executadas sobre Funções de Rede Virtual (VNF) dependentes de hardware, por um roadmap preparado para o futuro, executado em uma solução conteinerizada e nativa da nuvem.

Allen Bennion, Diretor de Operações da Rina, disse: “As pequenas operadoras rurais fornecem conectividade essencial para comunidades remotas em toda a América. Mas sem a força financeira das operadoras de nível 1, elas enfrentam um desafio constante na prestação de serviços sem fio novos, confiáveis e críticos, dos quais empresas e famílias dependem. O trabalho com o núcleo de pacotes nativo da nuvem da Mavenir nos permitiu mudar a economia das operadoras que atendem locais remotos. Estamos muito satisfeitos em expandir nosso relacionamento de sucesso, para permitir que nossos parceiros ofereçam o serviço mais fundamental de todos, voz de alta qualidade e confiável.”

Brandon Larson, Vice-Presidente Sênior e Gerente Geral de Estratégia de Negócios de Nuvem, IA e IMS da Mavenir, disse: “Na sua essência, cada operador, independentemente do tamanho, tem o desejo e a necessidade de impulsionar a inovação e oferecer experiências excepcionais para o usuário. A Rina Wireless, com sua rede central hospedada e recursos de comutação, oferece soluções abrangentes de operadoras que aprimoram a conectividade e a eficiência operacional. Com a incorporação ao seu portfólio do núcleo de voz nativo da nuvem e preparado para o futuro da Mavenir, a RINA Wireless, além de oferecer serviços avançados de VoLTE e VoWiFi multi-inquilino às suas operadoras parceiras, também demonstra, mais uma vez, o quão fundamentais são as soluções nativas da nuvem para o empoderamento das operadoras rurais, por estabelecer as bases para comunicações avançadas até mesmo para as menores operadoras que atendem às áreas mais remotas.”

A Rina Wireless implantou pela primeira vez o Evolved Packet Core (EPC) conteinerizado da Mavenir nativo da nuvem, de pequena pegada e preparado para o futuro em 2022. Isso possibilita a separação do plano de controle e do usuário, permitindo que a Rina Wireless implante gateways remotos para o gerenciamento de breakouts de tráfego local, reduzindo assim os custos de transporte e latência. O trabalho conjunto com a Mavenir possibilita que a Rina Wireless amplie os serviços de Acesso Sem Fio Móvel e Fixo (FWA) para novas regiões e locais remotos.

A Mavenir participará do Rural Wireless Infrastructure Summit de 2026 em Steamboat Springs, CO, de 22 a 24 de junho de 2026.

Sobre a Rural Independent Network Alliance (Rina)

A RINA é uma importante fornecedora de serviços de telecomunicações sem fio, oferecendo uma ampla gama de soluções projetadas para otimizar o desempenho da rede e expandir a conectividade para provedores sem fio em áreas rurais. Com sede em Roosevelt, Utah, a RINA atende clientes em toda a América do Norte, focada na confiabilidade, inovação e atendimento ao cliente. Para mais informação, visite https://rinawireless.com

Sobre a Mavenir

A Mavenir habilita redes inteligentes, automatizadas e programáveis por meio do desenvolvimento de soluções de software de IA por design, nativas da nuvem, para operadoras de telefonia móvel. A profunda experiência com domínio de telecomunicações da empresa foi comprovada por meio de implantações com mais de 300 operadoras em todo o mundo em mais de 120 países, que juntas atendem mais de 50% dos assinantes de todo o mundo. A Mavenir combina sua profunda experiência em telecomunicações com a experiência em nuvem e TI, e conjuntos de habilidades em ciência de dados essenciais para resolver desafios reais dos clientes. Suas soluções de software comprovadas são IA por design, oferecendo o futuro nativo da IA e a evolução das operadoras para TechCos.

Para mais informação, visite www.mavenir.com

Contatos de RP da Mavenir:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9687508)