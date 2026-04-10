MicAi-X já está operando de forma automatizada em múltiplos segmentos da Futurionex, abrangendo spot, derivativos e portfólios estratégicos





SAN DIEGO, April 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A plataforma de serviços para trading automatizado MicAi-X anunciou que sua parceria com a corretora de criptomoedas Futurionex entrou em uma nova fase de expansão. Agora, a capacidade de execução automatizada foi ampliada, deixou de atuar em um único ambiente para abranger diversos segmentos do ecossistema da plataforma, incluindo spot, futuros, gestão automatizada por IA e ativos RWA de ações americanas. Isso significa que a tecnologia da MicAi-X não está mais restrita a integrações pontuais, mas passa a avançar para uma presença mais completa e abrangente dentro do ecossistema de trading.

Do ponto de vista das tendências do setor, o trading automatizado teve, nos primeiros estágios, um foco maior em estratégias de alta frequência, equipes quantitativas ou linhas de produto específicas, com limites de aplicação bem definidos. Agora, a implementação da MicAi-X em múltiplos segmentos na Futurionex demonstra uma evolução desse processo, de “ferramenta dedicada” para uma “capacidade geral” dentro das operações. Com o aperfeiçoamento contínuo da execução via API, gestão de estratégias e integração com controles de risco, a MicAi-X está conseguindo adaptar gradualmente sua lógica de operação para diferentes produtos, garantindo que as funções automatizadas sejam consistentes e contínuas em diversos cenários.

Nos segmentos de spot e futuros, a automação melhora a eficiência das ordens e a agilidade do controle de riscos. Já em IA e RWA, traz benefícios para a gestão de portfólios e alocação de ativos. Essa expansão em diferentes áreas mostra que a MicAi-X tem tecnologia flexível e está pronta para se adaptar a diversos cenários de negociação.

O valor de operar em vários segmentos não está só no maior alcance, mas na padronização das operações da plataforma. Ao automatizar execuções em spot, derivativos e portfólios, torna-se mais simples estruturar estratégias, padrões e controles de risco de forma integrada. Para a MicAi-X, isso marca a evolução do serviço de uma solução tecnológica para parte da infraestrutura da plataforma.

A implementação da MicAi-X em diferentes segmentos da Futurionex marca a transição da parceria entre as empresas do foco vertical para uma atuação horizontal. Com a aplicação da automação em mais produtos, a MicAi-X ajuda a levar o trading automatizado além de nichos profissionais, tornando-o uma prática mais acessível e consolidada no mercado.

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Contato: Elena Lyne E-mail: support@micai-x.com

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9687409)