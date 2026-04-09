César Cernuda, presidente da NetApp, recebe o prestigiado reconhecimento HITEC 100 para 2026

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de Infraestrutura Inteligente de Dados, anunciou hoje a inclusão de César Cernuda, Presidente da NetApp, na prestigiada lista HITEC 100 de 2026, que homenageia 100 líderes de tecnologia de todas as origens, cuja liderança e inovação estão moldando o futuro do ecossistema tecnológico global. A lista reconhece executivos cujo impacto se estende além de suas organizações e promove oportunidades ao abraçar talentos inovadores e subutilizados.

Como parte de seu compromisso contínuo com o crescimento, a excelência e o impacto mensurável, a HITEC também anunciou uma evolução estratégica do programa HITEC Awards. O prêmio HITEC 100 continuará a incorporar o princípio "Arquitetos do Crescimento" da organização, celebrando líderes excepcionais do setor cuja influência se estende além de suas organizações. Esses homenageados estão definindo a direção do setor, impulsionando a inovação em escala e expandindo oportunidades por meio de uma liderança inclusiva.

“Na NetApp, tive a oportunidade de transformar o setor de tecnologia, permitindo que as empresas construam Infraestrutura de Dados Inteligente que desbloqueia todo o valor de seus dados”, disse César Cernuda, presidente da NetApp. “Ser reconhecido como um dos homenageados do HITEC 100 de 2026 reflete como nossa abordagem está ajudando a liderar o setor rumoàera da IA. Espero que meu trabalho na NetApp inspire a próxima geração de líderes de tecnologia a assumir um papel ativo na construção do futuro do setor.”

Os homenageados do HITEC 100 de 2026 incluem alguns dos líderes de tecnologia mais respeitados de empresas da Fortune 100 e corporações globais, abrangendo cargos como CEOs, CIOs, CTOs e executivos seniores de tecnologia em diversas áreas. A turma deste ano reflete a amplitude e a força do ecossistema tecnológico, com líderes representando múltiplos setores, regiões geográficas e organizações.

“Estou muito orgulhosa dos homenageados do HITEC 100 de 2026 — eles estão no auge de suas carreiras e demonstrando o que significa ser um Arquiteto do Crescimento em um mundo globalizado e impulsionado pela tecnologia”, disse Miriam Hernandez-Kakol, Presidente do Conselho de Administração do HITEC. “Eles criam redes colaborativas enraizadas em valores compartilhados e uma cultura de excelência. Sua liderança mostra o que é preciso para criar valor duradouro em um ecossistema mais amplo.”

O HITEC 100 reflete um processo de reconhecimento rigoroso e abrangente, concebido para homenagear os líderes de tecnologia de maior impacto em todo o ecossistema global. Os homenageados são selecionados com base no impacto da liderança, escopo e escala de influência, contribuições para a inovação e tecnologia e um compromisso demonstrado com o desenvolvimento de futuros líderes.

Para ver a lista completa do HITEC 100, clique aqui. Para obter mais informações sobre a NetApp, acesse: https://www.netapp.com/

Para obter mais informações, entre em contato com Cristin Aguilera, diretora de Programas, em cristin@hitecglobal.org.

Sobre a NetApp

Há mais de três décadas, a NetApp tem ajudado as principais organizações do mundo a navegar pelas transformações tecnológicas – desde o surgimento do armazenamento corporativo até a era inteligente impulsionada por dados e inteligência artificial (IA). Hoje, a NetApp é a empresa de Infraestrutura de Dados Inteligente, ajudando seus clientes a transformar dados em um catalisador de inovação, resiliência e crescimento.

No centro dessa infraestrutura está a plataforma de dados da NetApp – uma base unificada, inteligente e em nível corporativo que conecta, protege e ativa dados em todas as nuvens, cargas de trabalho e ambientes. Desenvolvida sobre o poder comprovado do NetApp ONTAP, o software e sistema operacional de gerenciamento de dados líder de mercado, e aprimorada por automação por meio do AI Data Engine e do AFX, ela oferece observabilidade, resiliência e inteligência em escala.

Projetada de forma desagregada, a plataforma de dados da NetApp separa armazenamento, serviços e controle, permitindo que as empresas modernizem-se mais rapidamente, escalem de forma eficiente e inovem sem dependência de fornecedor (lock-in). Como a única plataforma de armazenamento corporativo incorporada nativamente às maiores nuvens do mundo, ela oferece às organizações a liberdade de executar qualquer carga de trabalho, em qualquer lugar, com desempenho, governança e proteção consistentes.

Com a NetApp, os dados estão sempre prontos – prontos para se defender contra ameaças, impulsionar a IA e gerar as próximas inovações. Por isso, as empresas mais visionárias do mundo confiam na NetApp para transformar inteligência em vantagem competitiva.

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