Experian recebe prêmio de Melhor Estratégia Geral no primeiro ranking Retail Banking Analytics50 2025 da Chartis

A Experian foi reconhecida como uma das principais fornecedoras em análise de banco de varejo no primeiro ranking Retail Banking Analytics50 2025 da Chartis Research. O relatório destaca empresas líderes que ajudam instituições financeiras a aproveitar a análise de dados para orientar estratégias, modelagem e decisões de entrada no mercado. A Experian também recebeu prêmios nas categorias de Melhor Estratégia Geral e Estrutura de Governança de Análise de Varejo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260409438042/pt/

Experian has been recognized as one of the top vendors in retail banking analytics in Chartis Research’s inaugural Retail Banking Analytics50 2025.

“A Experian continua a estabelecer um padrão de referência em análise de dados para o setor bancário de varejo”, afirmou Anish Shah, diretor de Pesquisa da Chartis Research. “Sua plataforma nativa em nuvem, impulsionada por IA, oferece decisões de risco rápidas, transparentes e precisas — como refletido em sua classificação entre as três primeiras no ranking Retail Banking Analytics50 2025 da Chartis.”

A Experian Ascend Platform™, a solução fundamental da Experian baseada em IA, integra análises avançadas, dados confiáveis e recursos de tomada de decisão. A plataforma permite aos clientes alternar facilmente entre a exploração de dados, a implementação e o acompanhamento de modelos e a governação de modelos, possibilitando análises mais robustas e em conformidade com as normas.

"Há mais de 15 anos, nossas soluções baseadas em IA permitem que instituições financeiras em todas as partes do mundo transformem dados em insights acionáveis, aplicando análises e modelagem avançadas para impulsionar decisões mais inteligentes e levar ao mercado ofertas centradas no consumidor", disse Vijay Mehta, vice-presidente executivo de Soluções Globais e Análises da Experian. “Esse reconhecimento reafirma nosso compromisso contínuo com a inovação, ajudando os clientes a otimizar a tomada de decisões, fortalecer a prevenção de fraudes e manter a conformidade com as regulamentações de privacidade de dados em constante evolução.”

Para saber mais sobre o ranking Chartis Retail Banking Analytics50 2025 e os vencedores dos prêmios, visite: https://www.chartis-research.com/analytics/7947428/retail-banking-analytics50-2025#.

Sobre a Chartis

A Chartis Research é a principal fornecedora de pesquisas e análises sobre o mercado global de tecnologia de risco. Nosso objetivo é apoiar as empresas na melhoria de seu desempenho por meio de uma gestão de riscos mais eficiente, de uma governança corporativa mais eficaz e de uma maior conformidade. Além disso, ajudamos os clientes a tomarem decisões mais informadas sobre tecnologia e negócios, oferecendo análises aprofundadas e orientação sobre praticamente todos os aspectos da tecnologia de risco. Para informações adicionais, visite www.chartis-research.com.

Sobre a Experian

Somos uma empresa global de dados e tecnologia que impulsiona oportunidades para pessoas e empresas ao redor do mundo. Redefinimos práticas de crédito, detectamos e prevenimos fraudes, simplificamos o setor de saúde, oferecemos soluções de marketing digital e obtemos insights mais profundos sobre o mercado automotivo — tudo isso usando nossa combinação exclusiva de dados, análise de dados e software. Também auxiliamos milhões de pessoas a alcançarem seus objetivos financeiros e a economizarem tempo e dinheiro.

Nossas operações abrangem uma ampla gama de setores, incluindo serviços financeiros, saúde, automotivo, financiamento agrícola, seguros, entre muitos outros.

Investimos em pessoas talentosas e em novas tecnologias de ponta para explorar o potencial dos dados e promover a inovação. Somos uma empresa listada no Índice FTSE 100 da Bolsa de Valores de Londres (EXPN) e contamos com uma equipe de 25.200 pessoas em 33 países. Nossa sede fica em Dublin, na Irlanda. Saiba mais em experianplc.com.

Experian e as marcas da Experian aqui utilizadas são marcas comerciais ou marcas registradas da Experian e suas afiliadas. Outros nomes de produtos e empresas mencionados neste documento são propriedade de seus respectivos proprietários.

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Michael Troncale

Relações Públicas da Experian

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