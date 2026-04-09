Vedacit apresenta lançamentos inéditos na FEICON 2026

A Vedacit anuncia, durante a FEICON 2026, o lançamento da primeira membrana impermeabilizante isenta de solventes, capaz de aderir a diferentes tipos de substratos sem a necessidade de primer.

Trata-se da Coberit 360, produto que pode ser aplicado sobre concreto, metal, fibrocimento, estruturas mistas e sistemas preexistentes íntegros, como mantas asfálticas e argamassas poliméricas, sem a necessidade de remoção da camada anterior ou geração de resíduos.

O lançamento integra o portfólio apresentado pela empresa na feira, que também inclui o Coberit PU, uma membrana líquida de poliuretano bicomponente voltada ao público técnico e profissional. De acordo com Vitor Cybis, head de marketing da Vedacit, os novos produtos fazem parte da estratégia de ampliação de soluções para obras novas e projetos de retrofit.

“O Coberit 360 foi desenvolvido para atender demandas recorrentes em obras de manutenção e requalificação de edificações, especialmente no que se refere à substituição de sistemas de impermeabilização existentes”, revela o executivo.

A proposta do produto é permitir a aplicação direta sobre superfícies já impermeabilizadas, desde que estejam em condições adequadas, eliminando etapas como demolição, descarte de materiais e preparação com primer. Outro aspecto destacado por ele é a possibilidade de controle do tempo de cura. “Sem o uso de acelerador, o processo ocorre em até seis horas; com a adição do agente, o tempo pode ser reduzido para cerca de cinco minutos, permitindo a continuidade imediata da obra”, pontua.

Segundo Cybis, a formulação do Coberit 360 é composta por 100% de sólidos, sem solventes e sem emissão de compostos orgânicos voláteis (VOC). O produto apresenta resistência à radiação ultravioleta (UV), a agentes químicos e a pressões positiva e negativa, além de suportar temperaturas contínuas de até 100 °C. A indicação de uso abrange lajes, coberturas, pavimentos, piscinas, reservatórios e banheiros, tanto em obras novas quanto em intervenções de retrofit.

Já o Coberit PU é apresentado como uma solução baseada em tecnologia de poliuretano, aplicada a frio e moldada no local de aplicação. Após a cura, forma uma membrana contínua, flexível e sem emendas, característica associada a esse tipo de sistema. O produto é indicado para ambientes em que há limitações técnicas para o uso de mantas asfálticas, como áreas sem cota disponível, locais em que o uso de maçarico é restrito e espaços confinados com ventilação limitada.

Cybis informa ainda que o Coberit PU possui baixa viscosidade, o que favorece a penetração em fissuras e trincas, além de apresentar resistência química e ao cloro. “A formulação também é isenta de solventes e possui baixo teor de VOC, característica voltada à aplicação em ambientes fechados”, detalha.

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O produto é fornecido em kit bicomponente e indicado para diferentes aplicações na impermeabilização técnica.