Esportes de raquete impulsionam novo hub no Tatuapé

Os esportes de raquete vivem um momento de expansão e diversificação, global e nacionalmente. De acordo com a RacketTrip, o tênis se mantém um clássico consolidado, com cerca de 106 milhões de praticantes mundialmente, enquanto o padel se firma como um dos grandes fenômenos da década, somando aproximadamente 30 milhões de jogadores e mantendo um ritmo acelerado de crescimento. Já o pickleball desponta como a modalidade que mais cresce, com cerca de 14 milhões de adeptos e forte expansão internacional.



No Brasil, esse movimento também é evidente. Segundo dados da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), a prática de tênis, beach tennis e padel cresceu mais de 30% desde 2022, impulsionada pela busca por atividades que combinam lazer, saúde e socialização. O padel ilustra bem essa tendência. De acordo com a Associação da Indústria e Comércio Esportivo (ÁPICE), o esporte já conta com mais de 600 mil praticantes no país e registra crescimento anual entre 15% e 20%, com a abertura de novas quadras acontecendo em ritmo acelerado.

Esse cenário reforça uma mudança mais ampla no comportamento urbano: a valorização de experiências coletivas, da prática esportiva e de espaços que promovam qualidade de vida. De acordo com o relatório ÁPICE em Foco 2026, o esporte se consolidou como um vetor relevante da economia e da sociedade, movimentando R$ 183,4 bilhões no Brasil em 2025, o equivalente a 1,69% do Produto Interno Bruto (PIB).



É a partir dessa leitura que nasce o Espaço Porte, no Tatuapé. O projeto de 5,1 mil metros quadrados vai além de um empreendimento físico e se posiciona como um ponto de encontro para moradores e frequentadores da região, conectando diferentes públicos em torno de interesses comuns, como esporte, lazer e convivência.

“O Espaço Porte nasce com um olhar muito simples: criar um lugar onde as pessoas que vivem e circulam pelo bairro possam se encontrar, conviver e aproveitar o espaço. A gente acredita que cidades melhores se constroem assim, com vida, com troca e com uso real. É uma forma de contribuir para um entorno mais ativo, mais humano e mais conectado”, afirma Igor Melro, diretor comercial da Porte Engenharia e Urbanismo, responsável pelo empreendimento.

O hub reúne quadras de tênis, beach tennis, padel e pickleball, além de área gastronômica e espaços de convivência pensados para estimular a interação. A proposta parte do entendimento de que ambientes de qualidade impactam diretamente o cotidiano das pessoas e fortalecem o senso de comunidade.

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De acordo com Melro, o projeto se insere em uma abordagem contemporânea de urbanismo, que considera o uso cotidiano dos espaços e as interações entre as pessoas como elementos centrais na dinâmica das cidades. A proposta também inclui a articulação com iniciativas sociais. O Espaço Porte mantém parcerias com organizações como o Instituto Cenha e o Instituto Melo Cordeiro, com atuação em frentes como inclusão, educação e incentivo ao esporte.