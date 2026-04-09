A NIQ lança o Growth Pathways: Transformando a maneira como as marcas criam crescimento

A NIQ (NYSE: NIQ), líder global em inteligência do consumidor, anuncia o lançamento do NIQ Growth Pathways, uma oferta de insights e análises de última geração que moderniza a pesquisa tradicional e oferece aos líderes empresariais e profissionais de marketing um caminho mais claro e estruturado para o crescimento da categoria e da marca. Ao integrar pesquisa qualitativa e quantitativa com os dados de desempenho líderes do setor da NIQ, o Growth Pathways oferece uma visão integrada de como os consumidores pensam, sentem e agem.

No cenário de consumo em constante mudança de hoje, onde o crescimento global do volume de bens de consumo embalados (CPG) estagnou em menos de 1% ao ano, os profissionais de marketing de marcas precisam de clareza sobre onde encontrar demanda, quais oportunidades são mais importantes e como concentrar recursos para acelerar a penetração e fortalecer a preferência pela marca. As estratégias tradicionais já não atendem às necessidades do ambiente atual,àmedida que o comportamento do consumidor evolui e a dinâmica do mercado se torna cada vez mais complexa.

O Growth Pathways da NIQ cria um roteiro de crescimento relevante para sua marca e seu contexto de mercado, conectando sua realidade de desempenho atual – seu desempenho de vendas real – com insights do consumidor e projeções de desempenho futuro, em um roteiro ágil e prático para alcançar o crescimento de mercado. Pesquisas qualitativas rápidas e em escala, habilitadas por IA, revelam as necessidades reais dos consumidores e o contexto comportamental que estão por trás das escolhas de categoria e marca. Isso fornece um ponto de partida preciso para dimensionar e priorizar os espaços estratégicos de alto valor onde sua marca tem o direito de atuar. Tudo isso se une em um guia estratégico para o crescimento da categoria, da marca ou de ambos.

“Quando as marcas olham além dos limites familiares e consideram toda a gama de escolhas que os consumidores realmente levam em conta, e além da sua categoria, novas possibilidades de crescimento surgem”, disse Stacy Bereck, líder global de Práticas da NIQ. “O Growth Pathways ajuda as equipes a identificar oportunidades em locais que talvez não tenham explorado anteriormente, o que inspira novas maneiras de pensar sobre crescimento. À medida que as marcas inovam e entram em novos espaços, elas podem energizar toda a categoria.”

O lançamento do Growth Pathways reflete a transformação contínua da NIQ e seu compromisso em fornecer soluções habilitadas por IA, com dados abertos e foco no cliente. Com mais de 23.000 clientes em mais de 90 países, cobertura de 22,2 milhões de lojas, 220 milhões de categorias de produtos e programas de colaboração com mais de 50 varejistas em todo o mundo, a NIQ continua a construir um ecossistema de insights mais rápido, inteligente e conectado, capacitando líderes com inteligência preditiva que impulsiona o crescimento no mercado global.

“Mais do que nunca, as empresas precisam fazer menos apostas, porém maiores, em suas marcas para crescer, e essas apostas devem ser orientadas pelo consumidor, baseadas em evidências e escaláveis”, disse Gillian O'Sullivan, líder global de Subprática da NIQ. “O Growth Pathways utiliza métodos de marketing validados e os aplica em uma estrutura científica de KPIs estruturada para determinar o caminho certo para um crescimento substancial e sustentável da marca.”

Para explorar o NIQ Growth Pathways ou solicitar uma demonstração, clique aqui.

Perguntas frequentes

1. O que é o NIQ Growth Pathways?

O NIQ Growth Pathways é uma solução de insights e análises de consumidores com inteligência artificial que ajuda as marcas a identificar, priorizar e ativar novas fontes de crescimento. Ele combina pesquisa de consumidores, dados de mensuração de varejo e análises avançadas para fornecer uma estratégia de crescimento estruturada para marcas e categorias.

2. O que o NIQ Growth Pathways faz?

O NIQ Growth Pathways ajuda as empresas a:

Identificar oportunidades de crescimento inexploradas

Entender o comportamento do consumidor (o que os consumidores pensam, sentem e fazem)

Priorizar espaços de demanda de alto valor

Criar estratégias de crescimento acionáveis ??com base em dados

Traduzir dados complexos em caminhos de crescimento claros e prontos para tomada de decisão.

3. Como o NIQ Growth Pathways usa IA?

O NIQ Growth Pathways utiliza IA para ampliar a pesquisa qualitativa e revelar insights profundos sobre o consumidor, incluindo motivações, necessidades não atendidas e "Tarefas a Serem Realizadas". A IA acelera a geração de insights, melhora a precisão e permite a identificação mais rápida de oportunidades de crescimento.

4. O que diferencia o NIQ Growth Pathways da pesquisa de mercado tradicional?

Ao contrário da pesquisa de mercado tradicional, o NIQ Growth Pathways:

Integra insights qualitativos, dados quantitativos e desempenho de vendas

Conecta o desempenho passado com as projeções de crescimento futuro

Utiliza IA para analisar o comportamento do consumidor em escala

Fornece um roteiro de crescimento estruturado e acionável em vez de relatórios estáticos

5. Qual problema o NIQ Growth Pathways resolve para as marcas?

O NIQ Growth Pathways ajuda as marcas a resolver o problema do baixo crescimento e dos sinais de demanda pouco claros nos mercados modernos. Com o crescimento global do setor de bens de consumo embalados (CPG) abaixo de 1%, as marcas precisam de ferramentas melhores para identificar onde crescer, como ter sucesso e quais investimentos trarão o maior retorno.

6. Quem deve usar o NIQ Growth Pathways?

O NIQ Growth Pathways foi desenvolvido para:

Gerentes de marca

Líderes de marketing

Equipes de insights do consumidor

Equipes de estratégia e inovação

É especialmente útil para organizações que tomam decisões estratégicas de crescimento baseadas em dados.

7. Quais setores podem usar o NIQ Growth Pathways?

O NIQ Growth Pathways foi desenvolvido principalmente para empresas de bens de consumo de massa (FMCG) e bens de consumo embalados (CPG), mas pode ser aplicado a qualquer setor focado no consumidor que dependa da compreensão do comportamento de compra, dos fatores que impulsionam a demanda e da dinâmica do mercado.

8. O que são “caminhos de crescimento” no NIQ Growth Pathways?

“Caminhos de crescimento” são rotas de crescimento priorizadas e baseadas em dados. Elas são fundamentadas em:

Desempenho atual da marca e da categoria

Necessidades e comportamentos do consumidor

Dinâmica competitiva e de mercado

Potencial de crescimento futuro

Cada caminho representa uma oportunidade estratégica que uma marca pode aproveitar.

9. Como o NIQ Growth Pathways identifica oportunidades de crescimento?

O NIQ Growth Pathways identifica oportunidades de crescimento combinando:

Dados de desempenho de vendas e varejo

Pesquisa de consumidores (qualitativa e quantitativa)

Geração de insights orientada por IA

Análises avançadas

Isso cria uma visão holística de onde a demanda existe e onde ela pode ser expandida.

10. Como o NIQ Growth Pathways ajuda as marcas a crescerem além de sua categoria?

O NIQ Growth Pathways analisa o conjunto completo de escolhas do consumidor, não apenas aquelas dentro de uma única categoria. Isso ajuda as marcas a descobrirem mercados adjacentes, novos casos de uso e espaços em branco emergentes onde elas têm o direito de competir e crescer.

11. Quais são os principais benefícios do NIQ Growth Pathways?

Os principais benefícios incluem:

Identificação de novas oportunidades de crescimento inexploradas

Insights mais rápidos impulsionados por IA

Priorização clara de investimentos estratégicos

Uma estrutura de crescimento estruturada e replicável

Alinhamento entre insights, estratégia e execução

12. Como o NIQ Growth Pathways se encaixa nas capacidades da NIQ?

O NIQ Growth Pathways é construído sobre a plataforma global de dados, IA e análises da NIQ, incluindo:

Dados de medição de varejo e painéis de consumidores

Modelagem de IA e análises avançadas

Cobertura global em mais de 90 países

Insights sobre US$ 7,4 trilhões em gastos do consumidor

13. Quando o NIQ Growth Pathways foi lançado?

O NIQ Growth Pathways foi anunciado em 9 de abril de 2026, como parte do investimento contínuo da NIQ em inovação com foco no cliente e habilitada por IA.

14. Como as empresas podem acessar o NIQ Growth Pathways?

As empresas podem acessar o NIQ Growth Pathways entrando em contato com a NIQ ou solicitando uma demonstração em www.niq.com.

Sobre a NIQ

A NielsenIQ (NYSE: NIQ) é uma empresa líder em inteligência do consumidor, que oferece a compreensão mais completa e confiável do comportamento de compra do consumidor e revela novos caminhos para o crescimento. Ao combinar uma pegada de dados global incomparável e medição granular de consumo e varejo com décadas de experiência em modelagem de IA, a NIQ constrói sistemas de decisão que ajudam as empresas a transformar dados complexos em ações confiantes.

Com operações em mais de 90 países, a NIQ cobre aproximadamente 82% da população mundial e mais de US$ 7,4 trilhões em gastos globais dos consumidores. Por meio de plataformas baseadas em nuvem, análises avançadas e insights orientados por IA, a NIQ oferece o The Full View™ — ajudando marcas e varejistas a entender o que os consumidores compram, por que compram e o que fazer a seguir.

Para mais informações, acesse www.niq.com.

Declaração Prospectiva:

Este comunicado de imprensa sobre o NIQ Growth Pathways pode conter declarações prospectivas referentes a comportamentos de consumo, tendências de mercado e desenvolvimentos do setor. Essas declarações refletem expectativas e projeções atuais com base em dados disponíveis, padrões históricos e diversas premissas. Palavras como “espera”, “antecipa”, “projeta”, “acredita”, “prevê”, “planeja”, “olha para o futuro”, “indica” e expressões semelhantes têm o objetivo de identificar tais declarações prospectivas. Essas declarações não são garantias de resultados futuros e estão sujeitas a incertezas inerentes, incluindo mudanças nas preferências do consumidor, condições econômicas, avanços tecnológicos e dinâmicas competitivas. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos nessas declarações. Embora nos esforcemos para basear nossas análises em dados confiáveis ??e metodologias sólidas, não assumimos nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias futuras, exceto na medida exigida pela legislação aplicável.

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