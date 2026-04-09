Rafael Bastos comenta sobre herdeiros despreparados

De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 90% das empresas têm perfil familiar no Brasil, sendo que elas empregam 75% da mão de obra do país e respondem por mais da metade do Produto Interno Bruto (PIB). No entanto, diante desse desempenho tão importante, observa-se que, segundo uma pesquisa do Banco Mundial, somente 30% das empresas familiares chegam à 3ª geração, e só metade disso, ou seja, 15%, atinge a sucessão de três gerações.

A gestão em empresas familiares envolve desafios, marcados pela interação entre questões pessoais e profissionais. Embora essas estruturas ofereçam vantagens, elas também apresentam questões na organização e na tomada de decisões. Essa realidade é observada entre empresários com patrimônio já consolidado, que buscam preservar e dar continuidade ao negócio.

“Um dos desafios mais comuns nesse despreparo é o apelo e a centralização excessiva de poder, a sobreposição de papéis, dificuldade de reconhecer e trabalhar as próprias limitações pessoais e falta de um planejamento adequado”, afirma Rafael Bastos (@rbbastosofc), sócio da MAM Trust & Equity (@mamtrustequity), consultoria independente com presença internacional e mais de R$ 1,5 bilhão em investimentos imobiliários estruturados.

Como preparar herdeiros para dar continuidade

Para Bastos, preparar herdeiros para a liderança é uma etapa essencial. Isso inclui não apenas uma formação acadêmica sólida, em áreas como administração e finanças, mas também experiência prática no dia a dia da empresa. “É importante estimular os sucessores a vivenciarem diferentes setores e funções dentro da empresa, permitindo que conheçam o funcionamento do negócio como um todo antes de assumirem cargos de liderança”.

Da mesma forma, envolver esses futuros gestores em decisões estratégicas desde cedo contribui para que desenvolvam uma visão mais ampla da empresa e do mercado em que ela atua. “Programas de mentoria, conduzidos tanto por líderes experientes da própria organização quanto por profissionais de fora, podem ser fundamentais nesse processo, oferecendo orientações valiosas, diferentes pontos de vista e fortalecendo suas competências de gestão”, explica Rafael.

Segundo informações do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), é fundamental que o processo de sucessão seja planejado com antecedência. Isso permite à empresa identificar possíveis líderes e analisar cuidadosamente as competências dos herdeiros. Em determinadas situações, pode ser recomendável contratar gestores profissionais de fora da família, especialmente quando os sucessores ainda não estiverem preparados ou não atenderem aos requisitos necessários para ocupar cargos de liderança.

Para resolver esse obstáculo familiar, a MAM desenvolveu o Diagnóstico MAM, uma ferramenta que une tecnologia e expertise jurídica, tributária e financeira. “Para essa e outras iniciativas, o Diagnóstico MAM avalia o impacto potencial da reforma tributária sobre cada estrutura patrimonial e oferece um plano de ação objetivo, personalizado e alinhado às necessidades de cada família empresária. A proposta é antecipar riscos, otimizar a gestão do patrimônio e garantir a continuidade dos negócios com segurança e eficiência”, diz Bastos.

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“É fundamental compreender que a sucessão representa um momento decisivo, com potencial para transformar a cultura da empresa de maneira positiva. O sucessor, como novo líder, precisará inspirar e engajar a equipe, promovendo inovação e crescimento, enquanto mantém a essência e os valores que sempre caracterizaram o negócio”, finaliza o especialista da MAM Trust & Equity.