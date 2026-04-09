Moody’s leva fluxos de trabalho de conformidade e crédito diretamente à Claude da Anthropic

A Moody’s Corporation (NYSE: MCO) e a Anthropic anunciaram hoje que as soluções Moody’s Agentic Solutions (MAS) estarão disponíveis no ambiente da Claude da Anthropic, incluindo Claude Desktop, Claude.ai e Claude Enterprise, por meio de um aplicativo de Protocolo de Contexto de Modelo (PCM) criado para essa finalidade. Juntas, as empresas levarão a inteligência de riscos de nível decisório da Moody's ao ambiente de IA de fronteira da Anthropic, gerando produtividade confiável e auditável na dimensão e velocidade que as instituições reguladas demandam.

"As instituições que liderarão em um mundo impulsionado pela IA são aquelas que se baseiam em inteligência que pode ser confiável, defendida e utilizada", afirmou Cristina Pieretti, chefe de conteúdo digital e inovação da Moody’s. "A Moody’s fornece essa camada inteligente, conectada, em nível decisório e, agora, diretamente no ambiente da Claude, onde nossos clientes já estão trabalhando".

Separadamente, a Moody’s está implementando o Claude Enterprise, Claude Code e Claude Desktop em suas próprias operações para acelerar o ciclo de desenvolvimento de produtos que impulsiona seu plano de IA.

"A Claude foi criada para funcionar onde os riscos são altos e os resultados precisam ser defendidos, e isso é o que as equipes de crédito e conformidade enfrentam todos os dias", afirmou Kate Jensen, chefe da Anthropic nas Américas. "A Moody’s está apostando tudo ao levar as soluções Moody’s Agentic Solutions de forma nativaàClaude para seus clientes e ao empregar a Claude nas suas próprias operações".

No lançamento, os agentes da Moody's, desenvolvidos para essa finalidade específica, apoiarão a análise de crédito para instituições financeiras, incluindo geração de memorandos, comparação por pares e avaliações com pontuação, bem como fluxos de conformidade que abrangem criação de perfil de entidades, mapeamento de estrutura de propriedade, triagem de mídia adversa e verificações de sanções. Tudo será reproduzido em relatórios interativos diretamente dentro da Claude através de uma integração MCP dedicada que conecta a inteligência da Moody's ao nível de protocolo, possibilitando os agentes a executar de forma nativa no ambiente da Claude e produzir resultados em linha sem requerer que os clientes alternem entre sistemas.

Para um analista de crédito em uma instituição financeira, os fluxos de trabalho que anteriormente precisavam de horas de coleta de dados em várias plataformas, montando dados financeiros, de avaliações e de pesquisas em um memorando defensível, podem agora ser executados de forma conversacional dentro da Claude, com resultados que carregam a mesma fonte, explicabilidade e trilha de auditoria de que os ambientes regulados precisam. Para profissionais de conformidade e KYC (conheça seu cliente), os fluxos de trabalho de triagem de entidades que abrangem mapeamento de estrutura de propriedade, análise de mídia adversa e verificações de sanções estão disponíveis em um único fluxo de trabalho integrado, reproduzido diretamente na interface da Claude.

O lançamento de hoje é o primeiro em uma série de fluxos de trabalho com agente da Moody's planejados para o ambiente da Claude, sendo que recursos adicionais voltados para monitoramento de riscos e inteligência de portfólios virão a seguir.

Cada agente é fundamentado na inteligência conectada da Moody's, uma arquitetura unificada abrangendo 600 milhões de entidades, 2 bilhões de links de propriedade e inteligência de risco interconectada nas áreas de crédito, conformidade e operações. Os resultados são válidos, explicáveis e auditáveis para atender ao padrão exigido em tomada de decisões de alto risco em ambientes regulados.

Para saber mais, acesse http://moodys.com/agenticsolutions.

Sobre a Moody’s Corporation

Em um mundo marcado por riscos cada vez mais interligados, os dados, as análises e as tecnologias inovadoras da Moody’s (NYSE:MCO) ajudam os clientes a desenvolver uma visão holística do seu ambiente e a identificar oportunidades. Com uma vasta experiência nos mercados globais e uma força de trabalho diversificada de aproximadamente 16.000 profissionais em mais de 40 países, a Moody’s oferece aos clientes a perspectiva abrangente necessária para que possam agir com confiança e prosperar.

Declaração de "Porto Seguro" sob a Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995

Determinadas declarações contidas neste documento são declarações prospectivas e baseiam-se em expectativas, planos e perspectivas futuras para os negócios e operações da Moody's, que envolvem diversos riscos e incertezas. Tais declarações envolvem estimativas, projeções, metas, previsões, suposições e incertezas que podem fazer com que os resultados ou desfechos reais sejam materialmente diferentes daqueles contemplados, expressos, projetados, antecipados ou implícitos nas declarações prospectivas. Os acionistas e investidores são advertidos a não depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas. As declarações prospectivas e demais informações contidas neste documento são válidas a partir da data deste documento, e a Moody's não assume nenhuma obrigação (nem pretende) de complementar, atualizar ou revisar publicamente tais declarações no futuro, seja como resultado de desenvolvimentos subsequentes, mudanças nas expectativas ou outros fatores, exceto conforme exigido pela legislação ou regulamentação aplicável. Os fatores, riscos e incertezas, como também outros riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais da Moody's sejam substancialmente diferentes daqueles contemplados, expressos, projetados, previstos ou implícitos nas declarações prospectivas, são descritos com mais detalhes na seção "Fatores de Risco" da Parte I, Item 1A do relatório anual da Moody's no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2025, e em outros documentos arquivados pela Empresa juntoàSecurities and Exchange Commission (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos – SEC) ou em materiais incorporados neste documento ou em outros documentos. Os acionistas e investidores são alertados de que a ocorrência de qualquer um desses fatores, riscos e incertezas pode fazer com que os resultados reais da Empresa sejam materialmente diferentes daqueles contemplados, expressos, projetados, previstos ou implícitos nas declarações prospectivas, o que poderia ter um efeito material e adverso sobre os negócios, resultados operacionais e situação financeira da Empresa.

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Joe Mielenhausen

Moody’s Corporation

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