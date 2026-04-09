Minuano reverte patrimônio negativo e consolida virada

Às vésperas de completar 80 anos, a Minupar Participações S.A. (B3: MNPR3), holding controladora da Companhia Minuano de Alimentos, registra a reversão do patrimônio líquido negativo e a retomada de resultados operacionais. A companhia gaúcha encerra um ciclo de reestruturação, marcado por ajustes em sua base financeira e operacional, e passa a atuar com foco em geração de caixa, eficiência e crescimento.

A empresa concluiu em 2025 um processo de recuperação que resultou na reversão do patrimônio líquido negativo, refletindo alteração na estrutura de capital. Após anos de restrições financeiras e prejuízos acumulados, a companhia volta a apresentar patrimônio líquido positivo, sinalizando uma mudança em sua trajetória. Esse movimento representa uma recuperação contábil e uma alteração na estrutura financeira da organização.

A reversão do patrimônio líquido negativo foi viabilizada, principalmente, pela reestruturação do passivo tributário. A iniciativa reduziu o endividamento histórico e reorganizou a estrutura financeira da empresa. Com isso, a companhia passa a apresentar melhora em indicadores financeiros, com impacto na percepção de risco, no acesso a crédito e na viabilização de novos investimentos, encerrando um período de restrição financeira e passando a operar com fundamentos voltados ao longo prazo.

Do ponto de vista operacional, 2025 foi marcado pela retomada das atividades, especialmente após os impactos climáticos registrados no ano anterior. A companhia reportou receita líquida de R$ 436,3 milhões, crescimento de aproximadamente 23% em relação a 2024, impulsionado pela normalização das operações e recomposição dos volumes produtivos. O lucro bruto atingiu R$ 119,0 milhões, com avanço de 27%, enquanto o EBITDA ajustado somou R$ 79,5 milhões, crescimento de 22% na comparação anual, indicador que, segundo a companhia, reflete a geração recorrente de caixa do negócio.

A Minuano atua de forma integrada na cadeia de proteína animal, com operações que abrangem o abate e processamento de aves até a industrialização de produtos alimentícios sob a marca própria Minu. A companhia também atua na prestação de serviços industriais, produção de rações, granjas de recria, produção de ovos e incubatório. O modelo operacional reúne diferentes etapas da cadeia produtiva.

Com sede em Lajeado (RS), a empresa possui presença no Vale do Taquari, onde mantém operações industriais e geração de milhares de empregos diretos, além de atuação em uma cadeia produtiva regional. A companhia também possui habilitação para exportação a mercados como Europa e Ásia, com certificações internacionais de qualidade e segurança alimentar.

Para Tiago Fonseca Siqueira, diretor financeiro e de relações com investidores da Minupar, o momento está relacionado ao encerramento de um ciclo de reestruturação. “A companhia está prestes a completar 80 anos e chega a esse momento mais sólida, equilibrada e preparada para crescer. A reversão do patrimônio líquido negativo é um marco que simboliza essa virada. Mais do que um evento pontual, esse resultado é consequência de anos de disciplina, ajustes estruturais e foco na operação. Hoje, temos uma base muito mais consistente para sustentar crescimento e geração de valor no longo prazo”, afirma.

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Com a estrutura de capital reorganizada e a operação estabilizada, a Minupar passa a direcionar seus esforços para eficiência operacional, expansão da capacidade produtiva e investimentos industriais, além do fortalecimento de sua atuação no mercado. A empresa inicia, assim, um novo ciclo após o período de reestruturação.