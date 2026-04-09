A SLB OneSubsea recebe contrato para o Campo de Shenandoah

A empresa global de tecnologia de energia SLB (NYSE: SLB) anunciou que seu consórcio SLB OneSubsea recebeu um contrato da Beacon Offshore Energy (BOE) Exploration and Production LLC para fornecer um Sistema de bombeamento multifásico de alta pressão e alta temperatura (HPHT) para o campo de Shenandoah, no Golfo da América.

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SLB (NYSE: SLB) announced that its SLB OneSubsea joint venture was awarded a contract by Beacon Offshore Energy (BOE) Exploration and Production LLC to deliver a high?pressure, high?temperature (HPHT) multiphase boosting system for the Shenandoah field in the Gulf of America.

A concessão do contrato reflete o investimento contínuo em projetos em águas profundas, onde sistemas submarinos avançados estão sendo aplicados para melhorar a recuperação. O sistema de bombeamento multifásico HPHT da SLB OneSubsea foi projetado para operar de forma confiável acima de 15.000 psi, atendendo a condições operacionais que excedem os limites das soluções submarinas convencionais.

"Nossa parceria com a BOE começou em janeiro de 2025, o que nos permitiu projetar uma solução de bombeamento submarino sob medida para as condições operacionais do campo", disse Andreas Fjellbirkeland, vice-presidente de Sistemas de Processamento da SLB OneSubsea. "À medida que as operadoras continuam investindo em projetos em águas profundas no Golfo da América, esse tipo de tecnologia desempenha um papel fundamental na aceleração da produção e na melhoria da recuperação."

Pontos-chave

A SLB OneSubsea recebeu um contrato da BOE Exploration & Production LLC para fornecer um sistema de propulsão multifásico para o campo de Shenandoah, no Golfo da América

O sistema foi projetado para operar de forma confiável acima de 15.000 psi, superando as soluções submarinas convencionais e atendendo às demandas avançadas de campo HPHT

A tecnologia de processamento do SLB OneSubsea suporta recuperação aprimorada de petróleo, produção mais rápida e maior valor de campo para BOE

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa global de tecnologia que impulsiona a inovação energética há 100 anos. Com presença global em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos diariamente para inovar no setor de petróleo e gás, fornecer soluções digitais em larga escala, descarbonizar indústrias e desenvolver e expandir novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Sobre a SLB OneSubsea

A SLB OneSubsea está impulsionando uma nova era submarina, alavancando a inovação digital e tecnológica para otimizar a produção de petróleo e gás de nossos clientes, reduzir as emissões em operações submarinas e desbloquear o grande potencial das soluções submarinas para moldar um futuro energético sustentável. A SLB OneSubsea é uma joint venture apoiada pela SLB, Aker Solutions e Subsea7, com sede em Oslo e Houston, e 10.000 funcionários em todo o mundo. Saiba mais em onesubsea.slb.com.

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