Phoenix Service Partners amplia linha de crédito para financiar crescimento contínuo

A Phoenix Service Partners (“Phoenix”) anunciou hoje que ampliou sua linha de crédito garantida por ativos para apoiar seu crescimento contínuo. A Phoenix fornece serviços de compressão de gás natural de alta potência e baixa emissão, dando suporteàinfraestrutura energética crítica nas bacias Permiana e Eagle Ford.

O PNC Bank (“PNC”) atuou como principal organizador da nova linha de crédito, na qual um consórcio de credores forneceuàPhoenix até US$ 600 milhões em capital para financiar sua expansão. Esse capital se somaàparceria de capital da Phoenix com a SCF Partners (“SCF”).

“Nosso objetivo é construir a principal empresa de serviços de compressão de gás, e essa linha de crédito ampliada nos posiciona bem para fornecer equipamentos de ponta e serviços superiores nos próximos anos”, disse Randy Dean, cofundador e CEO da Phoenix.

Dan West, diretor executivo da SCF Partners, comentou: “À medida que Randy e a equipe da Phoenix continuam a entregar resultados excepcionais para nossos clientes, agradecemos o apoio do PNC e de todos os nossos parceiros bancários para expandir ainda mais os negócios.”

“O PNC tem o prazer de liderar e atuar como agente desta instalação, apoiando a próxima fase de crescimento da Phoenix”, disse Bret West, vice-presidente sênior do PNC Business Credit. “Temos grande convicção na estratégia da empresa e em sua parceria com a SCF, e estamos ansiosos para apoiar a Phoenix enquanto ela continua a expandir sua plataforma de compressão.”

Sobre a Phoenix Service Partners

A Phoenix fornece serviços de compressão de gás natural de alta potência sob contrato, oferecendo soluções de alta eficiência e baixa emissão para operadores de midstream e upstream na América do Norte. A empresa oferece estações de compressão de gás natural completas, operação de estações e gerenciamento de projetos. A equipe de liderança da Phoenix traz décadas de experiência em fornecer tempos de execução líderes do setor e atendimento excepcional ao cliente, além de uma paixão por fazer as coisas melhor. Para mais informações, acesse www.phxsp.com.

Sobre a SCF Partners

Fundada em 1989, a SCF fornece capital próprio e assistência estratégica para o crescimento de empresas líderes em serviços, equipamentos e tecnologia para o setor de energia, que operam em todo o mundo. A SCF investiu em mais de 80 empresas de plataforma, realizou mais de 400 aquisições adicionais e desenvolveu 18 empresas de serviços e equipamentos para o setor de energia com ações negociadas em bolsa ao longo de sua história. A empresa está sediada em Houston, Texas, e possui escritórios em Aberdeen e na Austrália. Para mais informações, acesse www.scfpartners.com.

Sobre o PNC Bank

O PNC Bank, National Association é membro do The PNC Financial Services Group, Inc. (NYSE: PNC). O PNC é uma das maiores instituições de serviços financeiros diversificados dos Estados Unidos, organizada em torno de seus clientes e comunidades para fortalecer relacionamentos e oferecer serviços bancários locais para pessoas físicas e jurídicas, incluindo uma gama completa de produtos de crédito; serviços especializados para empresas e entidades governamentais, como serviços bancários corporativos, financiamento imobiliário e empréstimos com garantia de ativos; gestão de patrimônio e gestão de ativos. Para obter informações sobre o PNC, acesse www.pnc.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260408771015/pt/

Jillian Brooks

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