Byondis designa Christoph Korpus, PhD, MBA, como Diretor Executivo

A Byondis B.V., empresa biofarmacêutica independente que cria medicamentos inovadores e direcionados a pacientes com câncer, anunciou hoje a designação de Christoph Korpus, PhD, MBA, como Diretor Executivo (CEO), com efeito imediato. Christoph atuava como Diretor de Negócios (CBO) da empresa desde janeiro de 2025. Ele sucede o fundador e ex-Diretor Executivo da Byondis, Jacques Lemmens, PhD, que irá permanecer no Conselho Administrativo como Presidente.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260409777699/pt/

Christoph Korpus, PhD, MBA, Chief Executive Officer of Byondis

Em seu novo cargo como Diretor Executivo, Christoph irá liderar o avanço das atividades de P&D das plataformas de tecnologia de conjugados anticorpo-fármaco (ADCs) inovadoras da Byondis. Estas plataformas, que combinam cargas úteis proprietárias e inovadoras com tecnologias de ligação e conjugação de última geração e ativação condicional, incluem a plataforma de fármaco-ligante antifolato citotóxico da Byondis, a tecnologia de mascaramento ByonGuard™ para ativação condicional e a plataforma de fármaco-ligante imunoestimulante ByonBoost™. Cada uma destas plataformas tecnológicas gerou candidatos a fármacos líderes e diversos candidatos subsequentes. A Byondis, com suas capacidades totalmente integradas de descoberta, desenvolvimento e fabricação, tem a flexibilidade de conduzir todos os esforços essenciais de desenvolvimento para seus principais candidatos de modo independente. Além destas atividades internas, a Byondis está aberta a parcerias em torno de seus ativos em desenvolvimento e ao licenciamento de sua tecnologia para oportunidades de codesenvolvimento.

Christoph traz consigo mais de 15 anos de experiência na indústria biofarmacêutica, abrangendo P&D em oncologia, inovação digital e desenvolvimento de negócios e licenciamento internacionais. Antes de ingressar na Byondis, Christoph atuou como Diretor de Desenvolvimento de Negócios Globais e Licenciamento em Oncologia na Merck KGaA, onde liderou estratégias de parcerias e equipes de negociação para várias transações na área de oncologia. Ao longo de sua trajetória na Merck, Christoph impulsionou a inovação interdepartamental através da gestão de alianças de desenvolvimento e comercialização em diferentes áreas terapêuticas a nível mundial.

Jacques Lemmens, PhD, Presidente do Conselho Administrativo da Byondis, disse:"Desde que assumiu a função de Diretor Comercial no ano passado, Christoph tem sido fundamental para impulsionar a transformação estratégica da Byondis em uma empresa de biotecnologia focada e totalmente integrada, com múltiplas plataformas de tecnologia ADC proprietárias e ampla experiência clínica e de fabricação. Sua vasta experiência em desenvolvimento de negócios internacionais e parcerias estratégicas, combinada com um profundo conhecimento de como nossas plataformas podem atender às grandes necessidades médicas não atendidas em oncologia, o torna ideal para conduzir a Byondis em sua próxima fase de crescimento. Estou confiante de que, sob sua liderança, a empresa continuará avançando em seu portfólio inovador para oferecer soluções revolucionárias a pacientes o mais rápido possível."

Christoph Korpus, PhD, MBA, recém designado Diretor Executivo, disse:"É uma grande honra ser designado para liderar esta empresa, especialmente agora, quando o caminho para maximizar o valor de nossas décadas de experiência em ADCs está tão claro. Meu foco agora é executar nossa visão estratégica, fomentar parcerias que impulsionem nosso crescimento e trabalhar com nossa talentosa equipe para fornecer terapias inovadoras com ADCs que possam superar as limitações críticas das terapias atuais e de próxima geração, ao fazer uma diferença significativa para pacientes com câncer. Sob a liderança de Jacques, a Byondis estabeleceu fortes capacidades em descoberta e desenvolvimento de ADCs e fabricação conforme GMP. Estou comprometido em aproveitar estes pontos fortes enquanto continuamos maximizando o potencial de nossas plataformas e avançando com nossos programas diferenciados."

Christoph é doutor pela Ludwig-Maximilians-Universität de Munique e pela University of Connecticut, e possui MBA pela Kellogg School of Management da Northwestern University e pela WHU-Otto Beisheim School of Management.

- FIM -

Sobre a Byondis

Motivada a melhorar a vida dos pacientes, a Byondis é uma empresa independente e totalmente integrada de P&D biofarmacêutico, criando medicamentos inovadores e direcionados para o tratamento do câncer. A empresa desenvolve novas entidades biológicas (NBEs), com foco em conjugados anticorpo-fármaco.

O portfólio de desenvolvimento da Byondis aproveita a experiência em tecnologia de fármaco-ligante (LD), conjugação anticorpo-fármaco e biologia de doenças. As capacidades de desenvolvimento de medicamentos totalmente integradas da Byondis abrangem todas as etapas, desde a P&D pré-clínico e clínico, produção de lotes clínicos dos candidatos a produtos selecionados e registros regulatórios, tudo realizado internamente.

A empresa conta com uma equipe dedicada de mais de 200 funcionários que trabalham em suas instalações de P&D e de fabricação conforme GMP de última geração em Nijmegen, Países Baixos.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260409777699/pt/

Contato para a mídia

ICR Healthcare

Sarah Elton-Farr / David Daley / Kris Lam

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

byondis@icrhealthcare.com