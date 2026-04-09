Iniciativa promove equoterapia gratuita no litoral do Paraná

O Projeto Luz em Movimento amplia o acesso à equoterapia gratuita para crianças e adolescentes em Morretes, no litoral do Paraná. A iniciativa é mantida pela RHB, empresa de suprimentos compatíveis para impressoras, sediada em São José dos Pinhais (PR), e atende principalmente pacientes em situação de vulnerabilidade social que necessitam de acompanhamento terapêutico.

A equoterapia é uma abordagem terapêutica complementar que utiliza o movimento tridimensional do cavalo para estimular funções neuromotoras, cognitivas e emocionais. A prática é aplicada no suporte ao desenvolvimento do equilíbrio, da coordenação motora e da postura, além de aspectos relacionados à comunicação e à interação social.

O projeto atende crianças da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Morretes, incluindo pacientes com diagnósticos de Transtorno do Espectro Autista (TEA), paralisia cerebral, síndrome de Down e atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor. Também são acompanhados casos com demandas motoras, cognitivas e emocionais.

A iniciativa oferece atendimento terapêutico com equipe técnica e estrutura voltada à realização das atividades. O acesso a terapias regulares pode ser limitado por fatores como custo e disponibilidade de serviços, especialmente em regiões fora dos grandes centros.

De acordo com Rodolfo Vilas Boas, CEO da RHB e idealizador do projeto, a proposta busca ampliar o acesso a alternativas terapêuticas. “O Luz em Movimento traduz, na prática, o nosso compromisso com a sociedade. Acreditamos que investir em projetos sociais é essencial para construir um futuro mais inclusivo e com mais oportunidades para todos”, afirma.

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Segundo a RHB, o projeto integra as ações de responsabilidade social da empresa.