Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Lojas Avenida consolida presença no Nordeste com 51 unidades

Bahia, Pernambuco e Maranhão são os estados do Nordeste com maior presença da rede varejista.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
09/04/2026 13:17

compartilhe

SIGA
×
Lojas Avenida consolida presença no Nordeste com 51 unidades
Lojas Avenida consolida presença no Nordeste com 51 unidades crédito: DINO

A Lojas Avenida inicia 2026 reforçando sua posição estratégica na região Nordeste do país. Atualmente, a rede contabiliza 51 unidades distribuídas por oito estados da região, representando uma parcela significativa das mais de 200 lojas que o grupo opera em todo o território nacional.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O crescimento no mercado nordestino é um reflexo do plano de expansão iniciado após 2022, quando a Pepkor assumiu o controle das operações da marca. Para a controladora, o Nordeste figura como um dos principais eixos de investimento e desenvolvimento no Brasil.

A capilaridade da rede na região é liderada pela Bahia, que concentra o maior volume de operações, seguida de perto por Pernambuco e Maranhão. São 19 unidades na Bahia, 14 em Pernambuco, 10 no Maranhão, além de duas unidades nos estados de Alagoas, Ceará e Sergipe, e uma loja no Piauí e na Paraíba.

Em 2025, a rede abriu 16 unidades no Brasil, sendo que sete foram instaladas no Nordeste, o que representa quase 50% de todo o investimento em novas fachadas no último ano.

Especializada em moda masculina, feminina e infantil, além de calçados e itens para o lar, a Lojas Avenida mantém seu modelo de negócio focado nos públicos das classes C e D. A proposta central é democratizar o acesso às tendências de moda, oferecendo produtos com preços competitivos para uma fatia expressiva da população brasileira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além do aspecto comercial, a instalação de novas unidades em cidades do interior e capitais nordestinas busca gerar um impacto socioeconômico positivo. A abertura de cada loja movimenta o mercado de trabalho local, promovendo a criação de empregos diretos e indiretos, desde a operação de vendas até a logística e manutenção das unidades.



Website: http://www.avenida.com.br

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay