Cessna Citation Longitude e Citation Ascend farão sua estreia na AERO Friedrichshafen ao lado de uma lendária seleção de aeronaves Cessna, Beechcraft e Pipistrel

O Cessna Citation Longitude e o Cessna Citation Ascend, projetados e fabricados pela Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE:TXT), farão sua estreia em feiras aeronáuticas ao lado de uma lendária seleção de aeronaves Cessna, Beechcraft e Pipistrel na AERO Friedrichshafen, de 22 a 25 de abril, em Friedrichshafen, Alemanha. Esta também será a estreia europeia do Citation Ascend.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260409256936/pt/

Cessna Citation Longitude and Citation Ascend to debut at AERO Friedrichshafen alongside legendary lineup of Cessna, Beechcraft and Pipistrel aircraft (Photo Credit: Textron Aviation).

A Textron Aviation detém uma posição de destaque na aviação executiva e geral na Alemanha e arredores, com mais de 1.700 aeronaves a turbina na região. Mais de 850 jatos executivos Cessna Citation, 450 turboélices Beechcraft King Air e 175 turboélices Cessna Caravan estão baseados na Europa.

“Projetamos o Citation Ascend ouvindo nossos clientes e, em seguida, aprimorando uma plataforma icônica para oferecer mais capacidade, conforto e confiança em todas as missões”, disse Lannie O’Bannion, vice-presidente sênior de Vendas e Marketing. “Na AERO Friedrichshafen, temos orgulho de trazer o Ascend para a Europa e mostrar como sua aviônica moderna, cabine refinada e desempenho comprovado são projetados especificamente para operadores aqui e em todo o mundo.”

Além do Citation Longitude e do Citation Ascend, espera-se que as seguintes aeronaves estejam em exposição no estande estático SD-11 da Textron Aviation, na Messe Friedrichshafen:

No estande A2-130 da Textron Aviation, os participantes poderão interagir com representantes das equipes de peças de reposição e suporte da empresa e da McCauley Propeller Systems, além de ver as seguintes aeronaves:

A Textron Aviation oferece serviços e suporte pós-venda globais abrangentes para clientes Cessna e Beechcraft, fornecendo suporte completo ao longo do ciclo de vida, onde quer que estejam. A Textron Aviation opera aeronaves. Na Europa, os clientes contam com o suporte de uma sólida presença regional, que inclui cinco centros de serviço próprios, uma rede de Centros de Serviço Autorizados (ASFs) e equipes móveis de suporte, garantindo atendimento especializado e ágil perto de casa. Os operadores europeus também se beneficiam do Centro Europeu de Distribuição de Peças (EUDC) da empresa, que oferece envio rápido, acesso confiável a peças genuínas e suporte dedicado ao cliente na região. Com assistência 24 horas por dia, 7 dias por semana, para aeronaves em solo (AOG), a Textron Aviation ajuda a minimizar o tempo de inatividade e a manter os clientes voando — oferecendo suporte a aeronaves como o novo Cessna Citation Ascend desde a entrada em serviço até o final de seu ciclo de vida.

Sobre o Cessna Citation Ascend

A Textron Aviation projetou o Citation Ascend com base no feedback dos clientes para oferecer o máximo em desempenho e conforto. Com recursos elegantes e modernos, os clientes podem desfrutar de muitos dos luxos encontrados nos modelos mais vendidos Cessna Citation Latitude e Cessna Citation Longitude, incluindo um piso plano para proporcionar espaço generoso para as pernas e flexibilidade aos passageiros. A aeronave oferece motores Pratt & Whitney Canada PW545D projetados para oferecer eficiência de combustível e maior empuxo, bem como aviônicos Garmin G5000 que apresentam software e hardware mais recentes, incluindo tecnologia de aceleração automática. O Ascend também possui uma unidade de alimentação auxiliar (APU) Honeywell RE100 [XL] aprovada para operações autônomas.

Com 19 portas de carregamento USB padrão e três tomadas universais em toda a aeronave, toda a tripulação e passageiros têm acesso a pelo menos uma porta de carregamento no Citation Ascend. A aeronave pode ser configurada para até 12 passageiros.

Saiba mais sobre o Citation Ascend em cessna.com/ascend.

Sobre a Textron Aviation Inc.

Nós inspiramos a jornada de voar há quase 100 anos. A Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc., capacita nossos talentos coletivos nas marcas Beechcraft, Cessna, Hawker e Pipistrel para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação aos nossos clientes. Com uma linha que vai de jatos executivos, turboélices e motores a pistão leves e de alto desempenho a soluções para missões especiais, treinamento militar e defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de aviação mais versátil e abrangente do mundo, apoiado por uma força de trabalho responsável por mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral já produzidas globalmente. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso desempenho lendário, confiabilidade e versatilidade, além de nossa sólida rede global de atendimento, para voos acessíveis, produtivos e adaptáveis. Para mais informações, acesse www.txtav.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que aproveita sua rede internacional de negócios aeronáuticos, de defesa, industriais e financeiros para fornecer aos clientes soluções e serviços inovadores. Ela é conhecida no mundo todo por suas poderosas marcas, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

Certas declarações neste comunicado de imprensa podem projetar receitas ou descrever estratégias, objetivos, perspectivas ou outros assuntos não históricos; essas declarações prospectivas são válidas apenas na data em que foram feitas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizá-las. Estas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nessas declarações prospectivas, incluindo, entre outros: alterações nos cronogramas de entrega de aeronaves ou cancelamentos ou adiamentos de encomendas; a nossa capacidade de acompanhar os nossos concorrentes no lançamento de novos produtos e atualizações com funcionalidades e tecnologias desejadas pelos nossos clientes; alterações nas regulamentações ou políticas governamentais sobre a exportação e importação dos nossos produtos; volatilidade na economia global ou alterações nas condições políticas mundiais que afetem negativamente a procura dos nossos produtos; e riscos relacionados com o nosso negócio internacional, incluindo o estabelecimento e a manutenção de instalações em locais por todo o mundo e a dependência de parceiros de consórcio, subcontratados, fornecedores, representantes, consultores e outros parceiros comerciais em conexão com o negócio internacional, inclusive em países de mercados emergentes.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260409256936/pt/

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Kate Flavin

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