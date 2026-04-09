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Avanços na rinoplastia aprimoram estética e função nasal

Técnicas modernas, como a rinoplastia ultrassônica, permitem remodelar o nariz com precisão, reduzir traumas cirúrgicos e alinhar estética e função de forma personalizada. O Dr. Gustavo Camargo aponta tendência da cirurgia com foco em resultados mais naturais e funcionalidade.

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Repórter
09/04/2026 12:53

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Profile side view of young woman after rhinoplasty operation with perfect nose posing on beige background
Profile side view of young woman after rhinoplasty operation with perfect nose posing on beige background crédito: DINO

A rinoplastia se mantém entre os cinco procedimentos cirúrgicos estéticos mais realizados globalmente e o segundo mais frequente entre procedimentos faciais e cranianos, de acordo com levantamento da International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS). Em 2024, foram mais de 1 milhão de rinoplastias realizadas no mundo.

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Cerca de 60% dos pacientes submetidos à rinoplastia naquele ano tinham entre 18 e 34 anos. Os dados da ISAPS Global Survey 2024 apontam que o Brasil foi o país que mais realizou rinoplastias, com 102,6 mil procedimentos, representando 9,5% de todas as rinoplastias realizadas globalmente.

O Dr. Gustavo Camargo, médico otorrinolaringologista e especialista em rinoplastia, observa que a cirurgia evoluiu nos últimos 20 anos do ponto de vista estético, com técnicas de estruturação com uso de enxertos, e funcionalmente, com uso de técnicas endoscópicas por vídeo, detalha o procedimento.

“É possível tratar qualquer alteração de função nasal, como desvios de septo, carnes esponjosas, sinusite crônica, adenoide, pólipos, entre outras, por meio desta tecnologia. Hoje não é mais aceitável um resultado em que o nariz só fique bonito. Tem que haver estética adequada e boa respiração nasal”, explica.

Rinoplastia ultrassônica

Segundo o cirurgião, a rinoplastia ultrassônica tem ganhado destaque recentemente. “A técnica teve início na França, com o Dr. Olivier Gerbault, em 2017, e, a partir daí, disseminou-se pelo mundo. Trata-se do uso de um aparelho de ultrassom chamado Piezótomo, que esculpe, corta e remodela os ossos nasais com mais precisão e delicadeza”.

A rinoplastia ultrassônica é uma das técnicas mais inovadoras de remodelação nasal, permitindo ao cirurgião esculpir os ossos do nariz com precisão, sem necessidade de martelo e formão. O método provoca menos sangramento, inchaço e hematomas que a rinoplastia tradicional e costuma apresentar recuperação mais rápida. O procedimento é realizado com técnica aberta e anestesia geral, usando um instrumento que emite ondas sonoras para modelar o osso e a cartilagem.

Para o Dr. Gustavo Camargo, a maior precisão na execução dos procedimentos é o principal benefício da rinoplastia ultrassônica, que ocasiona menor trauma tecidual, ou seja, menos inchaço, menos hematomas, uma recuperação mais rápida e praticamente indolor.

De acordo com artigo científico publicado na National Library of Medicine, a piezocirurgia reduz traumas nos tecidos moles e danos térmicos, garantindo maior segurança e controle durante o procedimento. A análise conclui que a cirurgia é especialmente útil em cirurgias plásticas e reconstrutivas, aprimorando resultados estéticos e funcionais e contribuindo para uma recuperação mais eficiente do paciente.

Planejamento cirúrgico

Conforme esclarece o otorrinolaringologista, o alinhamento entre as expectativas do paciente e as possibilidades reais do procedimento é feito durante consulta médica. No encontro, são ouvidas as queixas e desejos do paciente, é examinado o nariz por dentro e por fora, avaliado o tipo de pele, a necessidade ou não de uso de enxertos e de onde serão retirados esses enxertos.

“Imagens fotográficas também são capturadas para uma simulação. A partir daí, é traçado um planejamento cirúrgico personalizado que atenda à expectativa do paciente e esteja de acordo com a técnica oferecida. Tudo deve respeitar as características raciais, tipo de pele, biotipo e harmonia facial do paciente para alcançar um resultado belo e natural”, conta o especialista.

O médico acentua que, após a aprovação da cirurgia, os exames pré-operatórios e a avaliação do anestesiologista são solicitados. O paciente recebe orientações pertinentes ao procedimento e, ao retornar à clínica com tudo pronto, a rinoplastia é agendada.

“Apesar de o futuro reservar o aumento da procura por rinoplastias, por conta de a imagem ser cada vez mais importante em um mundo globalizado e influenciado pelas redes sociais, acredito que a principal tendência seja a busca por resultados mais naturais e com funcionalidade, o que possibilita uma autoestima elevada e uma melhor qualidade de vida”, conclui o Dr. Gustavo Camargo.

Para o especialista, a curva de aprendizado da rinoplastia não tem fim e, portanto, um bom profissional deve buscar cursos e atualizações constantes dentro e fora do país. Ele orienta que o procedimento seja sempre feito com cirurgião especializado.

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Para mais informações, basta acessar o site oficial do Dr. Gustavo Camargo: http://drgustavocamargo.com/



Website: http://drgustavocamargo.com/

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