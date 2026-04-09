HPE obtém licença de patentes oferecidas através do grupo Sisvel Wi-Fi Multimode

A Hewlett Packard Enterprise (HPE) se tornou a mais recente empresa a adquirir uma licença para patentes oferecidas pelo recém-lançado grupo Sisvel Wi-Fi Multimode. Ela se uneàSony Group Corporation, Huawei, Panasonic, Philips e ZTE como licenciadas do programa. As quatro últimas também são licenciadoras, junto com KPN, Mitsubishi Electric, Orange, Aegis 11 SA (uma afiliada da Sisvel), SK Telecom e Wilus.

A HPE tem uma presença significativa no mercado mundial de WLAN, sendo uma fabricante líder de roteadores tanto para consumidores como para empresas. O acordo com a Sisvel foi fechado de modo amigável.

O grupo Sisvel Wi-Fi Multimode é o sucessor do programa de patentes Sisvel Wi-Fi 6. Ao longo de três anos, foram assinados acordos com quase 40 empresas, incluindo Acer, Netgear, Cisco e HP.

Abrangendo tanto o Wi-Fi 7 como o 6, o programa Multimode oferece uma forma eficiente de acessar direitos essenciais de Wi-Fi durante os próximos anos.

"Temos o prazer de dar as boas-vindasàHewlett Packard Enterprise como a mais recente licenciada do grupo Sisvel Wi-Fi Multimode", disse Meagan Leslie, Assessora Jurídica e de Licenciamento, que liderou a negociação para a Sisvel. "Agradecemosàequipe da HPE pela atitude construtiva e sua cooperação constante durante todo o processo. Foi uma negociação complexa, mas que resultou positiva para todas as partes envolvidas."

"A entrada da HPE como licenciada no grupo Wi-Fi Multimode é uma grande validação para o programa", disse Heath Hoglund, Diretor de Propriedade Intelectual da Sisvel. "O fato de o acordo ter sido fechado de modo amigável não só demonstra o profissionalismo e a competência de todos os envolvidos na negociação, como também o valor que o grupo oferece a longo prazo. Estou confiante de que receberemos mais licenciados em breve."

Sobre a Sisvel

A Sisvel é movida pela crença na importância da colaboração, da engenhosidade e da eficiência para atender às necessidades dos detentores de patentes e daqueles que desejam acessar suas tecnologias. Em um mercado complexo e em constante evolução, nosso princípio orientador é criar condições equitativas por meio do desenvolvimento e da implementação de soluções de comercialização flexíveis e acessíveis.

Sisvel | We Power Innovation

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