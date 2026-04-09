A Rede SIAL acelera a expansão global e reforça sua liderança no setor alimentício internacional

A Rede SIAL continua fortalecendo sua posição como líder global dedicada ao comércio agroalimentar B2B eàinovação alimentar. Há mais de 60 anos, a SIAL molda o ecossistema alimentar global, conectando líderes do setor, impulsionando a inovação e facilitando o comércio entre continentes.

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Hoje, a Rede SIAL reúne mais de 17.000 expositores e mais de 700.000 profissionais em todo o mundo, em 12 grandes eventos que abrangem África, Ásia, Europa e América do Norte.

O lançamento da SIAL Vietnam em 2026 marca um novo marco no desenvolvimento da Rede SIAL. O Vietnã representa um dos mercados de alimentos mais dinâmicos e de rápido crescimento no Sudeste Asiático, impulsionado pela forte demanda interna, rápida urbanização e crescentes fluxos de comércio internacional. Este evento será realizado em conjunto com a Food Expo, uma feira consolidada com mais de 10 anos de presença.

Essa estratégia reforça o posicionamento da SIAL no Sudeste Asiático, uma região-chave que respondeàcrescente demanda global por diversificação e novos mercados em crescimento.

Essa expansão é ainda mais sustentada pelo sucesso contínuo dos principais eventos da SIAL em todo o mundo. Na Ásia, a SIAL Xangai se destaca como um pilar fundamental da rede e ocupa o quarto lugar entre as maiores feiras de alimentos do mundo.

Na América do Norte, espera-se que a SIAL Canadá alcance níveis recordes, reforçando seu papel como porta de entrada estratégica para a região.

Enquanto isso, a SIAL Paris, o evento principal da rede, continua a ser referência global para o setor. A edição deste ano promete ser ainda maior, com mais de 8.000 expositores e 295.000 profissionais do setor, demonstrando mais uma vez a capacidade incomparável da SIAL de reunir toda a cadeia de valor global de alimentos em um só lugar.

Em todos os seus mercados, a SIAL Network proporciona às empresas acesso direto a compradores estratégicos e oportunidades de negócios concretas. Atuando como uma verdadeira aceleradora de negócios global, ela apoia as empresas na identificação de novos mercados de crescimento, na adaptação às cadeias de suprimentos em constante evolução e na respostaàcrescente demanda por diversificação.

Sobre a SIAL Network: A SIAL Network é a principal rede mundial de feiras de alimentos e bebidas, organizando a SIAL Paris, a SIAL Canada (Montreal e Toronto), a SIAL na China (Xangai e Guangzhou), a SIAL Interfood (Jacarta), a SIAL Índia (Mumbai), a Food & Drinks Malaysia by SIAL (Kuala Lumpur), a Gourmet Selection by SIAL, a Feira de Queijos e Produtos Lácteos (Paris) e a Djazagro (Argel).

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Maelle Pourre

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