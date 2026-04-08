TelevisaUnivision anuncia oferta pública de aquisição à vista para seus Títulos Seniores Garantidos de 8,000% com vencimento em 2028

A TelevisaUnivision, Inc. anunciou hoje que sua subsidiária integral, Univision Communications Inc. (a "Empresa"), iniciou uma oferta de compraàvista (a "Oferta Pública de Aquisição") seus títulos seniores garantidos de 8,000% com vencimento em 2028 (os "Títulos") até o valor máximo da oferta (conforme definido abaixo).

O preço oferecido na Oferta Pública de Aquisição e outras informações relacionadasàOferta Pública de Aquisição estão descritos na tabela abaixo, sujeitos ao Valor Máximo da Oferta:

Designação dos Títulos CUSIP Nos.(1) ISINs(1) Valor

Principal

em Aberto Títulos de

Referência do Tesouro

dos EUA Página de

Referência

da Bloomberg(2) Spread

Fixo (pontos

base) Prêmio de Oferta

Antecipada(3) (4) Títulos Sênior Garantidos de 8.000% com Vencimento em 2028 914906 AY8 U91505 AT1 U91505 AU8 US914906AY80 USU91505AT17 USU91505AU89 $1.440.700.000 Títulos do Tesouro dos EUA com taxa de juros de 4.375% e vencimento em 15 de agosto de 2026 FIT3 +50 $ 50

_________________________ (1) Não há qualquer garantia quantoàcorreção ou exatidão dos números CUSIP ou ISINs relacionados neste comunicadoàimprensa. Eles são fornecidos exclusivamente para a conveniência dos detentores dos Títulos. (2) A página aplicável na Bloomberg a partir da qual a Administradora da Oferta Pública (conforme definido abaixo) irá cotar o preço de compra de títulos de referência do Tesouro dos EUA. (3) Por cada $ 1.000 de valor principal dos Títulos validamente apresentados e não validamente retirados no ou antes do Prazo de Oferta Antecipada (conforme definido neste documento) e aceitos para compra por nós. (4) Incluído na Compensação da Oferta Antecipada para Títulos oferecidos e aceitos para compra no ou antes do Prazo da Oferta Antecipada.

A Oferta Pública de Aquisição vem sendo realizada nos termos e sujeita às condições definidas na Oferta de Compra, com data de 8 de abril de 2026 (conforme a mesma possa ser alterada ou complementada de tempos em tempos, a "Oferta de Compra"), incluindo a Condição de Financiamento (conforme definida abaixo). A Oferta Pública de Aquisição está aberta a todos os detentores registados (os "Detentores") dos Títulos, e irá expirar às 17h, horário de Nova York, em 6 de maio de 2026, a menos que seja prorrogado ou rescindido antecipadamente (tal data e horário, conforme possam ser prorrogados, o "Prazo de Vencimento").

A obrigação da Empresa de aceitar a compra e pagar pelos Títulos na Oferta Pública de Aquisição está sujeita ao cumprimento ouàrenúncia de diversas condições, incluindo o recebimento, pela Empresa, da receita líquida proveniente de uma oferta de dívida, após a dedução de taxas, custos e despesas relacionados, de uma série de títulos seniores garantidos, nos termos e condições contidos no memorando de oferta relativo a tal oferta (o "Financiamento da Dívida") pela Empresa, suficiente, a critério razoável da Empresa, para financiar a aquisição de todos os Títulos aceitos para compra na Oferta Pública de Aquisição (a "Condição de Financiamento"). Não há garantia de que a Empresa irá concluir o Financiamento da Dívida em tempo hábil, ou mesmo que o conclua, ou que quaisquer outras condições serão satisfeitas. Este comunicadoàimprensa não constitui uma oferta de venda, nem uma solicitação de oferta de compra ou subscrição de quaisquer títulos de dívida da Empresa.

A Empresa irá adquirir até o valor principal agregado máximo dos Títulos validamente apresentadas e não validamente retirados, que não resulte em um preço de compra agregado (excluindo Juros Acumulados (conforme definido abaixo) que exceda a receita líquida esperada para a Empresa proveniente do Financiamento da Dívida, após a dedução de taxas, custos e despesas relacionados (o "Valor Máximo da Oferta"). Em 8 de abril de 2026, o valor principal agregado dos Títulos em circulação era de US$ 1.440.700.000. A Oferta Pública de Aquisição não está condicionadaàapresentação de qualquer valor principal mínimo dos Títulos.

Sujeito ao Valor Máximo da Oferta, ao rateio (se aplicável) e ao cumprimento ouàrenúncia das condições definidas na Oferta de Compra, a Empresa irá aceitar a compra na Data de Liquidação Antecipada ou na Data de Liquidação Final, conforme o caso (cada uma, uma "Data de Liquidação"), Títulos validamente apresentados na Oferta Pública de Aquisição. A Empresa irá aceitar para compra apenas Títulos até o Valor Máximo da Oferta. Os Títulos apresentados poderão ser retirados a qualquer momento até às 17h (horário de Nova York) do dia 21 de abril de 2026, salvo prorrogação do prazo ou encerramento antecipado da Oferta Pública de Aquisição pela Empresa (tal data e horário, conforme possam ser prorrogados), o "Prazo para Desistência"), mas não depois disto.

A compensação (a "Compensação de Oferta Antecipada") oferecida por cada US$ 1.000 de valor principal dos Títulos validamente apresentados até às 17h00, horário de Nova York, em 21 de abril de 2026 (esta data e horário, conforme possam ser prorrogados, o "Prazo de Oferta Antecipada"), e aceitos para compra nos termos da Oferta Pública de Aquisição, serão determinados da forma descrita na Oferta de Compra, com referência ao spread fixo dos Títulos (o "Spread Fixo") especificado na tabela acima, mais o rendimento com base no preço de compra do Título de Referência do Tesouro dos EUA especificado na tabela acima neste comunicadoàimprensa, conforme cotado na página de referência da Bloomberg especificada na tabela acima às 10h, horário de Nova York, em 22 de abril de 2026, a menos que seja prorrogado ou a Oferta Pública de Aquisição seja encerrada antecipadamente pela Empresa (esta data e horário, conforme possam ser prorrogados, o "Prazo de Determinação do Preço").

Os detentores de quaisquer Títulos que forem validamente apresentados e não forem validamente retirados até o Prazo de Oferta Antecipada e que forem aceitos para compra, irão receber a Compensação de Oferta Antecipada. A Compensação de Oferta Antecipada, calculada utilizando o Spread Fixo para os Títulos estabelecido na tabela acima, inclui um prêmio de oferta antecipada de US$ 50 por cada US$ 1.000 de valor principal dos Títulos (o "Prêmio de Oferta Antecipada"). O Prazo de Oferta Antecipada é a data e horário limite para os detentores entregarem seus Títulos para terem direito a receber a Compensação de Oferta Antecipada. Os detentores de quaisquer Títulos que forem entregues validamente após o Prazo de Oferta Antecipada, mas até o Prazo de Vencimento, e que forem aceitos para compra, irão receber um valor equivalenteàCompensação de Oferta Antecipada menos o Prêmio de Oferta Antecipada (a " Compensação de Oferta Posterior").

Além da Compensação de Oferta Antecipada ou da Compensação de Oferta Posterior, conforme aplicável, todos os detentores de Títulos aceitos para compra também irão receber juros acumulados e não pagos ("Juros Acumulados") sobre os Títulos validamente apresentados e aceitos para compra a partir da data de pagamento de juros imediatamente anterioràData de Liquidação aplicável, inclusive, até a Data de Liquidação aplicável, excluindo-se esta, pagáveis ??nesta Data de Liquidação.

Os Títulos validamente apresentados até o Prazo de Oferta Antecipada serão aceitos para compra prioritariamente em relação aos Títulos validamente apresentados após o Prazo de Oferta Antecipada. Como consequência, se o Valor Máximo da Oferta for alcançado devido a Títulos apresentados até o Prazo da Oferta Antecipada, os Títulos apresentados após o Prazo da Oferta Antecipada não serão aceitos para compra. Em qualquer uma das Datas de Liquidação (conforme definido abaixo), se o valor principal agregado dos Títulos validamente apresentados exceder o Valor Máximo da Oferta, o valor dos Títulos comprados nesta Data de Liquidação será rateado.

Sujeitoàlegislação aplicável, a Empresa se reserva o direito, mas não a obrigação, de aumentar ou diminuir o Valor Máximo da Oferta a qualquer momento, o que poderá resultar na aquisição de um valor principal agregado de Títulos maior ou menor na Oferta Pública de Aquisição, podendo fazê-lo sem prorrogar o Prazo de Oferta Antecipada ou o Prazo para Desistência. Como consequência, os detentores não devem apresentar quaisquer Títulos que não desejem que sejam aceitos na Oferta Pública de Aquisição.

Os detentores devem apresentar seus Títulos conforme os procedimentos definidos na Oferta de Compra. Não há procedimentos de entrega garantida para a Oferta de Compra, e não haverá carta de transmissão para a Oferta de Compra.

A Oferta Pública de Aquisição irá expirar no Prazo de Vencimento. Exceto conforme definido no parágrafo abaixo, o pagamento dos Títulos que forem validamente apresentados até a Prazo de Vencimento e que forem aceitos para compra será efetuado na data denominada como "Data de Liquidação Final". A Empresa prevê que a Data de Liquidação Final será 8 de maio de 2026, o segundo dia útil após o Prazo de Vencimento, sujeita a todas as condições da Oferta Pública de Aquisição, incluindo a Condição de Financiamento, terem sido satisfeitas ou dispensadas pela Empresa.

A Empresa se reserva o direito, a seu exclusivo critério, de pagar pelas Títulos que forem validamente apresentados e não validamente retirados até o Prazo de Oferta Antecipada, e que forem aceitas para compra, em uma data posterior ao Prazo de Oferta Antecipada e anterior ao Prazo de Vencimento (a "Data de Liquidação Antecipada" e junto com a Data de Liquidação Final, cada uma, uma "Data de Liquidação"). A Empresa prevê que a Data de Liquidação Antecipada será 24 de abril de 2026, o terceiro dia útil após o Prazo de Oferta Antecipada, sujeito a todas as condições da Oferta Pública de Aquisição, incluindo a Condição de Financiamento, terem sido satisfeitas ou dispensadas pela Empresa.

A empresa contratou a Citigroup Global Markets Inc. para atuar como Administradora da Oferta Pública de Aquisição (a "Administradora da Oferta Pública"). A Global Bondholder Services Corporation foi contratada para atuar como Agente Depositário e de Informações da Oferta Pública de Aquisição (o "Agente Depositário e de Informações"). Dúvidas sobre a Oferta Pública de Aquisição podem ser encaminhadasàCitigroup Global Markets Inc., no endereço 388 Greenwich Street, Nova York, NY 10013, tel. (800) 558-3745. Solicitações referentesàOferta de Compra podem ser encaminhadasàGlobal Bondholder Services Corporation, no endereço 65 Broadway - Suite 404, Nova York, NY 10006, Attn: Corporate Actions, tel. (212) 430-3774 (para bancos e corretoras) ou (855) 654-2014 (para todos os demais). A Empresa realiza a Oferta Pública de Aquisição somente conforme os termos da Oferta de Compra. Nem a Empresa, nem o Administradora da Oferta Pública, nem o Agente Depositário e de Informações fazem qualquer recomendação sobre se os detentores devem ou não apresentar seus Títulos para aquisição. Os detentores devem consultar seus próprios consultores de investimento e tributários e tomar suas próprias decisões sobre se devem ou não apresentar seus Títulos para aquisição e, em caso afirmativo, o valor principal dos Títulos a serem apresentados.

A Oferta Pública de Aquisição não é destinada aos detentores dos Títulos em nenhuma jurisdição na qual a sua realização ou aceitação não esteja conforme as leis de valores mobiliários, leis estaduais ou outras leis aplicáveis ??desta jurisdição. Em qualquer jurisdição na qual as leis de valores mobiliários ou leis estaduais exijam que a Oferta Pública de Aquisição seja feita por uma corretora ou distribuidora licenciada, a Oferta Pública de Aquisição será considerada como feita em nome da Empresa pela Administradora da Oferta Pública, ou por uma ou mais corretoras ou distribuidoras registradas e licenciadas conforme as leis desta jurisdição.

Este comunicadoàimprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra dos títulos descritos acima, nem haverá qualquer venda destes títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação conforme as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.

Sobre a TelevisaUnivision

A TelevisaUnivision, Inc. é uma empresa de mídia global que entretém, informa e capacita os consumidores com notícias em espanhol, esportes e conteúdo de entretenimento em plataformas de transmissão, cabo, streaming, digital e áudio.

Nota de advertência sobre declarações prospectivas

Certas declarações contidas neste comunicadoàimprensa constituem "declarações prospectivas" conforme a Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Em alguns casos, é possível identificar declarações prospectivas por termos como "antecipar", "planejar", "poder", "pretender", "esperar", "acreditar", "otimista" ou o negativo destes termos, e expressões semelhantes que visam identificar declarações prospectivas. As declarações prospectivas contidas neste comunicadoàimprensa incluem, entre outras, declarações relacionadasàOferta Pública de Aquisição e a seu financiamento, bem como ao uso de recursos obtidos. É advertido que não se deve depositar confiança indevida em nossas declarações prospectivas. Estas declarações envolvem muitos riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos em tais declarações, incluindo, entre outros, as condições gerais do mercado.

Essas declarações prospectivas refletem nossas visões atuais com relação a eventos futuros, são baseadas em suposições e estão sujeitas a riscos e incertezas. Além disso, essas declarações prospectivas apresentam nossas estimativas e suposições somente a partir da data deste comunicadoàimprensa. Não assumimos nenhuma obrigação de modificar ou revisar quaisquer declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias que ocorram após a data em que a declaração prospectiva foi feita. Os resultados reais podem diferir substancialmente devido a esses riscos e incertezas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260406884949/pt/

Paul Calocino, Vice-Presidente Executivo de Planejamento e Análise Financeira, Tesouraria e Relações com Investidores

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