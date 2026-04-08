Nova pesquisa revela que IA agora é fundamental ao marketing moderno

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de infraestrutura inteligente de dados, anunciou hoje sua participação em um novo estudo de pesquisa de mercado conduzido pela Callan Consulting, uma consultoria executiva de marketing do Vale do Silício. A empresa se une a outras 18 empresas de tecnologia B2B e B2C para examinar como a IA vem remodelando as organizações de marketing modernas, marcando uma clara mudança da experimentação inicial para a adoção integrada em toda a empresa.

Segundo o relatórioEstado da IA ??no Marketing de Tecnologia em 2026, com base em entrevistas aprofundadas com diretores de marketing e líderes seniores de marketing das empresas participantes, o estudo revela que a IA está sendo integrada com rapidez às principais equipes e fluxos de trabalho de marketing, desde o desenvolvimento de conteúdo e pesquisa até a otimização de campanhas e análises. À medida que a adoção se consolida, a qualidade, a acessibilidade e a governança dos dados emergem como prioridades cruciais.

"A IA não muda o que um bom marketing deve fazer. Ela apenas elimina as desculpas para não fazê-lo", disse Gabie Boko, Diretora de Marketing da NetApp. "Quando seus dados são limpos, acessíveis e confiáveis, sua equipe para de gerenciar o caos e começa a tomar decisões. É aí que você chega ao trabalho que realmente impulsiona os negócios."

O relatório destaca diversas mudanças notáveis ??desde o estudo anterior da Callan Consulting, com data de novembro de 2024, incluindo o surgimento de empresas "Nascidas em IA" que construíram organizações de marketing em torno da IA generativa desde o primeiro dia, a rápida expansão de casos de uso da IA em todo o ciclo de vida do marketing e a crescente importância de novas disciplinas, como a Otimização de Mecanismos de Resposta (AEO),àmedida que os padrões de compra dos clientes se direcionam a interfaces orientadas por IA.

Embora o entusiasmo por adotar a IA ??seja grande, os líderes de marketing também apontam desafios contínuos. Muitos entrevistados citam a dificuldade em mensurar o retorno direto do investimento em IA, com benefícios mais frequentemente observados de modo anedótico em termos de velocidade, produtividade e redução de custos do que mediante métricas de desempenho tradicionais. Os resultados também reforçam o perigo da dependência excessiva da IA ??e a importância de manter a supervisão, a governança e a participação humanaàmedida que o conteúdo gerado por IA se torna mais comum.

"O que mudou mais drasticamente desde nosso último estudo é que a IA deixou de ser tratada como um complemento ou projeto paralelo", disse Ed Callan, Diretor Executivo da Callan Consulting. "Os líderes de marketing agora veem a IA como uma expectativa básica, semelhanteàanálise de dados ouàautomação de marketing. Ao mesmo tempo, começamos a ver sinais de dependência excessiva destas ferramentas, com os líderes reconhecendo que o julgamento humano, a criatividade e a disciplina são mais importantes do que nunca."

Olhando adiante, os líderes de marketing esperam uma integração mais intensa da IA ??nos próximos 12 meses, incluindo maior uso de IA ativa, consolidação de conjuntos de tecnologias de marketing e evolução contínua no modo como as marcas interagem tanto com compradores humanos como com sistemas de decisão orientados por IA.

"Em uma era de conteúdo impulsionado por IA, os profissionais de marketing lutam para gerar visibilidade e diferenciação. Agora, com os mecanismos de busca se tornando rapidamente a nova forma de pesquisa, surge a oportunidade de recolocar o conteúdo no papel estratégico; conteúdo inteligente, estruturado, preciso, confiável e acessível a todos", disse Jen Jones, Diretora de Marketing da Siteimprove e uma das colaboradoras do relatório. "Os profissionais de marketing ainda precisarão ter sucesso no SEO tradicional, sendo o AEO a disciplina expandida que vai além das classificações e se integra aos mecanismos de busca."

O relatório "Estado da IA ??no Marketing de Tecnologia em 2026" já está disponível na Callan Consulting, em www.callanconsulting.com/state-of-ai-report e o infográfico que o acompanha em www.callanconsulting.com/state-of-ai-infographic.

Sobre a Callan Consulting

Desde 2000, a Callan Consulting ajuda empresas líderes em tecnologia a lançar produtos no mercado. A empresa possui décadas de experiência em marketing e já realizou milhares de projetos de marketing estratégico para clientes que vão desde marcas mundiais consolidadas, como DocuSign, SAP, IDC, Google e Amazon, até startups de IA. A Callan oferece uma ampla gama de serviços de marketing de produto, incluindo pesquisa, estratégia, conteúdo e capacitação de vendas.

Os serviços de pesquisa da Callan abrangem metodologias qualitativas e quantitativas e são utilizados pelos clientes para embasar a liderança de pensamento, orientar o planejamento de produtos, compreender as jornadas do cliente e os comportamentos de compra, além de desenvolver personas e perfis de clientes ideais. Com o Serviço de Habilitação de IA da Callan Consulting, a empresa trabalha em parceria com seus clientes para garantir que aproveitem ao máximo a IA em suas organizações de marketing. As ofertas do serviço de Habilitação de IA incluem avaliação e planos de implementação rápida; análise e seleção de ferramentas de IA no mercado; implementação e suporte de projetos-piloto; treinamento de habilidades; e gestão de mudanças com foco em adoção, mensuração e otimização.

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Sobre a NetApp

Há mais de três décadas, a NetApp tem ajudado as principais organizações do mundo a navegar pelas transformações tecnológicas – desde o surgimento do armazenamento corporativo até a era inteligente impulsionada por dados e inteligência artificial (IA). Hoje, a NetApp é a empresa de Infraestrutura de Dados Inteligente, ajudando seus clientes a transformar dados em um catalisador de inovação, resiliência e crescimento.

No centro dessa infraestrutura está a plataforma de dados da NetApp – uma base unificada, inteligente e em nível corporativo que conecta, protege e ativa dados em todas as nuvens, cargas de trabalho e ambientes. Desenvolvida sobre o poder comprovado do NetApp ONTAP, o software e sistema operacional de gerenciamento de dados líder de mercado, e aprimorada por automação por meio do AI Data Engine e do AFX, ela oferece observabilidade, resiliência e inteligência em escala.

Projetada de forma desagregada, a plataforma de dados da NetApp separa armazenamento, serviços e controle, permitindo que as empresas modernizem-se mais rapidamente, escalem de forma eficiente e inovem sem dependência de fornecedor (lock-in). Como a única plataforma de armazenamento corporativo incorporada nativamente às maiores nuvens do mundo, ela oferece às organizações a liberdade de executar qualquer carga de trabalho, em qualquer lugar, com desempenho, governança e proteção consistentes.

Com a NetApp, os dados estão sempre prontos – prontos para se defender contra ameaças, impulsionar a IA e gerar as próximas inovações. Por isso, as empresas mais visionárias do mundo confiam na NetApp para transformar inteligência em vantagem competitiva.

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