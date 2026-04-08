Grafana Labs leva a observabilidade com IA para a América Latina com o evento Observability Sessions Santiago

A Grafana Labs, empresa por trás da nuvem de observabilidade aberta, trará sua série de eventos Observability Sessions para Santiago em 15 de abril, conectando líderes de engenharia, parceiros e clientes de toda a América Latina para explorar a próxima fronteira da observabilidade com IA. O evento ocorre em meio a um forte impulso regional para a Grafana Labs, que aumentou sua equipe local em 30% nos últimos dois anos para atenderàcrescente demanda por soluções de observabilidade abertas e escaláveis. Organizações em toda a América Latina — incluindo a LATAM Airlines, a Casas Bahia e a Hona — estão adotando o Grafana Cloud para gerenciar melhor sistemas distribuídos complexos, controlar custos e aplicar IA para acelerar a solução de problemas e a resposta a incidentes.

“Consideramos hospedar a versão de código aberto internamente, mas quando calculamos o tempo de engenharia para configuração e manutenção em comparação com o Grafana Cloud, o Grafana Cloud fez muito mais sentido”, disse Matías Delgado, engenheiro sênior de Software da Hona. “O Grafana Cloud nos permite entender nossos serviços, criar SLOs reais e corrigir problemas antes que eles afetem os clientes. Tornou-se essencial para a nossa forma de desenvolver.”

Durante o evento, os participantes ouvirão diretamente de profissionais da região e especialistas da Grafana Labs por meio de análises técnicas aprofundadas, sessões conduzidas por clientes e demonstrações práticas. Os parceiros do evento incluem: Nixe e LIDD.

“A América Latina, especialmente a região Sul, é uma região de rápido crescimento para a Grafana Labs, e estamos vendo equipes migrando rapidamente da adoção da observabilidade para a operacionalização da IA ??em seus fluxos de trabalho”, disse Fernando Paredes, executivo sênior de Contas Corporativas da Grafana Labs. “O Observability Sessions Santiago é uma oportunidade para reunir a comunidade, compartilhar experiências reais e explorar o que vem por aí.”

Observabilidade impulsionada por IA: a transição para agentes

O lançamento do Grafana Assistant, agora disponível para o público em geral no Grafana Cloud, representa um avanço significativo na forma como as equipes de engenharia interagem com seus dados de observabilidade. Em vez de escrever consultas complexas ou navegar entre ferramentas, os usuários podem fazer perguntas em linguagem simples e receber respostas contextuais e práticas. Assistant Investigations, agora em versão prévia pública, leva isso adiante: atuando como um agente autônomo de várias etapas que coordena métricas, logs, rastreamentos e perfis para identificar as causas raiz e recomendar soluções durante incidentes.

Os dados da Pesquisa de Observabilidade de 2026 da Grafana Labs refletem o quanto as equipes de engenharia da América Latina podem se beneficiar desses avanços. Em toda a região, os profissionais citam a análise de causa raiz e correlação como a área de maior potencial de valor para IA, com mais de 61% dos entrevistados sul-americanos descrevendo-a como o caso de uso em que a IA poderia gerar o maior impacto.

Esses números indicam que as organizações na América Latina não estão apenas adotando ferramentas de observabilidade; estão priorizando a observabilidade aumentada por IA como uma estratégia fundamental.

Inscreva-se no Observability Sessions Santiago para aprender como as principais equipes de engenharia da América Latina estão aplicando IA para melhorar a confiabilidade e acelerar a resposta a incidentes.

Sobre a Grafana Labs

A Grafana Labs, empresa por trás da nuvem de observabilidade aberta, é fundada nos princípios de código aberto, padrões abertos, ecossistemas abertos e cultura aberta. O Grafana Cloud, nossa plataforma de observabilidade totalmente gerenciada, é flexível e escalável, permitindo que as organizações visualizem, compreendam e ajam com base em todos os seus dados dispersos, para que possam acompanhar o ritmo de suas ambições. Hoje, mais de 25 milhões de usuários e mais de 7.000 clientes — incluindo Anthropic, Bloomberg, NVIDIA, Microsoft e Salesforce — confiam na Grafana Labs para garantir a confiabilidade de seus aplicativos e sistemas, resolver incidentes rapidamente e otimizar sua telemetria para reduzir ruído e custos. Somos uma empresa 100% remota com mais de 1.400 membros da equipe em mais de 40 países e contamos com o apoio de investidores líderes, incluindo Lightspeed Venture Partners, Sequoia Capital, GIC, Coatue, J.P. Morgan, CapitalG e Lead Edge Capital. Saiba mais em grafana.com e nos siga no LinkedIn e X.

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