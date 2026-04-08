Sumitomo Corporation, SMBC Aviation Capital, Apollo e Brookfield concluem a aquisição da Air Lease Corporation

A Sumitomo Corporation, a SMBC Aviation Capital, os fundos administrados pela Apollo (“Apollo”) e a Brookfield anunciaram hoje a conclusão da aquisição, previamente anunciada, da Air Lease Corporation (“Air Lease”) e a mudança do nome da empresa para Sumisho Air Lease Corporation (“Sumisho Air Lease”).

Esta transação transformadora melhora a posição financeira da empresa com o apoio a longo prazo e a experiência em aviação dos coinvestidores Sumitomo Corporation, SMBC Aviation Capital, Apollo e Brookfield.

A sólida base da Sumisho Air Lease como uma locadora de aeronaves consolidada, apoiada pelas capacidades líderes do setor da SMBC Aviation Capital como prestadora de serviços, cria uma plataforma com a escala e a força financeira necessárias para atender às exigências em constante mudança e cada vez mais complexas das companhias aéreas clientes. A Sumisho Air Lease também se beneficiará da vasta experiência e do compromisso de longa data que tanto a Sumitomo Corporation quanto a SMBC Aviation Capital trazem para o setor global de leasing de aeronaves.

Como parte da transação, a carteira de encomendas da Air Lease foi transferida para a SMBC Aviation Capital, elevando a carteira de encomendas da SMBC Aviation Capital com a Airbus e a Boeing para cerca de 420 aeronaves.

A SMBC Aviation Capital será a prestadora de serviços da maior parte do portfólio de aeronaves da Sumisho Air Lease, elevando o número de aeronaves próprias, prestadas e comprometidas da SMBC Aviation Capital para mais de 1.700, distribuídas entre mais de 170 companhias aéreas clientes.

A Sumisho Air Lease se beneficiará de maior escala por meio do acesso a uma plataforma de aviação de grande porte e estará bem posicionada para alcançar sua direção estratégica de longo prazo, mantendo-se líder no setor global de leasing de aeronaves.

Takao Kusaka, CEO do Grupo de Sistemas de Transporte e Construção da Sumitomo Corporation, disse:

“Estamos muito satisfeitos em anunciar a conclusão da aquisição da Air Lease Corporation, juntamente com nossos coinvestidores SMBC Aviation Capital, Apollo e Brookfield. Atingir este importante marco demonstra o forte alinhamento entre o grupo de investidores e nossa visão compartilhada de longo prazo para o negócio.

Como participante fundamental no ecossistema da indústria da aviação, a Sumisho Air Lease complementa perfeitamente nossa direção estratégica e reforça o compromisso do Grupo Sumitomo Corporation com o setor de aviação comercial. Esta transação amplia ainda mais a escala, a qualidade e a resiliência de nossa plataforma de aviação.

Olhando para o futuro, estamos confiantes de que a estreita colaboração entre a Sumisho Air Lease e o Grupo Sumitomo Corporation desbloqueará sinergias significativas e apoiará o crescimento sustentável de nosso portfólio de aviação.”

Peter Barrett, CEO da SMBC Aviation Capital, disse:

“Esta transação cria uma das plataformas de leasing mais competitivas, bem capitalizadas e focadas no cliente no mercado global de leasing de aeronaves. Com a frota moderna e de alta qualidade da Sumisho Air Lease, apoiada pelas capacidades líderes do setor da SMBC Aviation Capital, estamos em uma posição ideal para transformar o setor com soluções inovadoras para nossas companhias aéreas parceiras e retornos sustentáveis ??para os investidores.

Em um ambiente de oferta restrita, a escala ampliada, a solidez financeira e o profundo conhecimento de mercado da SMBC Aviation Capital nos permitirão fornecer as aeronaves com tecnologia de ponta e a flexibilidade que nossos clientes precisam para alcançar suas ambições de crescimento. Apoiados pelo compromisso de longo prazo e pelos recursos de nossos acionistas, incluindo nosso co-investidor, a Sumitomo Corporation, esperamos explorar novas oportunidades e impulsionar a inovação.”

Jamshid Ehsani, sócio da Apollo, disse:

“A conclusão desta transação estabelece uma plataforma de aviação de alta qualidade com forte patrocínio da indústria por parte de nossos parceiros, Sumitomo Corporation e SMBC Aviation Capital. A frota de nova geração e sob demanda da Sumisho Air Lease, apoiada pelo capital flexível e de longo prazo da Apollo, posiciona a empresa para oferecer soluções inovadoras que atendam às necessidades em constante evolução de seus clientes. Esta transação também destaca o histórico consolidado da Apollo na aviação, liderado por nossos especialistas da Perseus Aviation, bem como nossa capacidade de fornecer soluções de capital escaláveis ??e criativas para apoiar empresas líderes em setores essenciais da economia global.”

Ryan Schwartz, diretor-geral da Brookfield, disse:

“A conclusão desta transação reflete a capacidade da Brookfield de mobilizar capital flexível e em larga escala para apoiar parceiros estratégicos em mercados complexos. Alavancando nossa expertise em crédito, juntamente com a vasta experiência da Castlelake no setor de aviação, entregamos uma solução personalizada para a Sumitomo Corporation e a SMBC Aviation Capital que impulsiona seus objetivos estratégicos e posiciona a empresa para o sucesso a longo prazo.”

Noriyuki Hiruta, CEO da Sumisho Air Lease, disse:

“Hoje, marca o início de um novo e empolgante capítulo para a Sumisho Air Lease. Como uma empresa de leasing de aeronaves consolidada, com uma frota moderna e eficiente em termos de combustível e um sólido perfil de grau de investimento, estamos em uma posição ideal para atender às necessidades em constante evolução das companhias aéreas e dos investidores em um mercado em rápida transformação.” Com o apoio da Sumitomo Corporation, da SMBC Aviation Capital, da Apollo e da Brookfield, temos a escala, a solidez financeira e a experiência no setor necessárias para gerar valor a longo prazo, ao mesmo tempo que construímos parcerias de confiança com nossos clientes em todo o mundo.”

A transação foi anunciada originalmente em setembro de 2025, com a Sumitomo Corporation, a SMBC Aviation Capital, a Apollo e a Brookfield concordando em adquirir a Air Lease por um valor total de aproximadamente US$ 7,4 bilhões, ou aproximadamente US$ 28,2 bilhões incluindo obrigações de dívida a serem assumidas ou refinanciadas, líquidas de caixa.

Notas aos editores

Sobre a Sumitomo Corporation

A Sumitomo Corporation (TYO: 8053) é uma empresa integrada de comércio e investimento empresarial com uma forte rede global, composta por 127 escritórios em 64 países e regiões. O Grupo Sumitomo Corporation é composto por aproximadamente 500 empresas e 80.000 funcionários em base consolidada. As atividades comerciais do Grupo estão distribuídas pelos seguintes nove grupos: Aço, Automotivo, Sistemas de Transporte e Construção, Desenvolvimento Urbano Diversificado, Mídia A Sumitomo Corporation atua nos setores de Digital, Estilo de Vida, Recursos Minerais, Soluções Químicas e Transformação Energética. A empresa está comprometida em gerar maior valor para a sociedade, guiada pela mensagem corporativa de "Enriquecer vidas e o mundo", baseada na filosofia de negócios da Sumitomo, transmitida por mais de 400 anos. Sumitomo Corporation

Sobre a SMBC Aviation Capital

A SMBC Aviation Capital é uma das principais locadoras de aeronaves do mundo em número de aeronaves e se beneficia do forte apoio de seus acionistas, Sumitomo Mitsui Financial Group e Sumitomo Corporation. A SMBC Aviation Capital possui uma base de clientes globais de alta qualidade, composta por companhias aéreas, com um portfólio que inclui 87% de aeronaves de fuselagem estreita e 73% de aeronaves de nova tecnologia (por valor contábil líquido). A SMBC Aviation Capital possui uma sólida posição de capital e detém classificações de risco A- e BBB+ pela S&P e Fitch, respectivamente, refletindo a força de seus negócios a longo prazo. Para mais informações, acesse: https://www.smbc.aero/

Sobre a Apollo

A Apollo é uma gestora global de ativos alternativos de alto crescimento. Em nosso negócio de gestão de ativos, nós Buscamos proporcionar aos nossos clientes retornos superiores em todos os pontos do espectro risco-retorno, desde crédito com grau de investimento até private equity. Há mais de três décadas, nossa expertise em investimentos, por meio de nossa plataforma totalmente integrada, atende às necessidades de retorno financeiro de nossos clientes e fornece às empresas soluções de capital inovadoras para o crescimento. Através da Athene, nossa unidade de negócios de serviços de aposentadoria, nos especializamos em ajudar os clientes a alcançar segurança financeira, oferecendo um conjunto de produtos de previdência complementar e atuando como provedor de soluções para instituições. Nossa abordagem paciente, criativa e especializada em investimentos alinha nossos clientes, as empresas em que investimos, nossos funcionários e as comunidades que impactamos, para expandir oportunidades e alcançar resultados positivos. Em 31 de dezembro de 2025, a Apollo possuía aproximadamente US$ 938 bilhões em ativos sob gestão. Para saber mais, acesse: www.apollo.com.

Sobre a Brookfield

A Brookfield Asset Management Ltd. (NYSE: BAM, TSX: BAM) é uma gestora global líder em ativos alternativos, com sede em Nova York e mais de US$ 1 trilhão em ativos sob gestão em infraestrutura, energia, private equity, imobiliário e crédito. Investimos o capital de nossos clientes a longo prazo, com foco em ativos reais e empresas de serviços essenciais que formam a espinha dorsal da economia global. Oferecemos uma gama de produtos de investimento alternativos para investidores em todo o mundo — incluindo planos de pensão públicos e privados, fundos patrimoniais e fundações, fundos soberanos, instituições financeiras, seguradoras e investidores de alta renda. Aproveitamos a tradição da Brookfield como proprietária e operadora para investir com foco em valor e gerar retornos sólidos para nossos clientes, em todos os ciclos econômicos. Para mais informações, acesse nosso site: www.bam.brookfield.com

Sobre a Sumisho Air Lease

A Sumisho Air Lease Corporation (Sumisho) é uma empresa líder global em leasing de aeronaves, criada após a aquisição da Air Lease Corporation pela Sumitomo Corporation, SMBC Aviation Capital, fundos administrados pela Apollo e Brookfield em abril de 2026. Com mais de US$ 29 bilhões em ativos, 490 aeronaves próprias(em 31 de dezembro de 2025) e uma equipe de gestão líder de mercado, a empresa possui classificação de crédito de grau de investimento e investidores comprometidos com o longo prazo.

Para mais informações, acesse: www.sumisho.aero

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260408464253/pt/

Para mais informações, entre em contato com:

SMBC Aviation Capital

Conor Irwin, Vice-Presidente Sênior de Comunicações (para a imprensa) +353 87 381 6106

Mark Allen, Diretor de Finanças Corporativas (para investidores) +353 87 226 3622

FGS Global (para a SMBC Aviation Capital)SMBCAviation-LON@fgsglobal.com

Richard Webster-Smith +44 7796 708551

Rory King +44 7917 086227

Richard Crowley +44 7387 257394

Para a Sumitomo Corporation

Departamento de Comunicação Corporativa Contate-nos | Sumitomo Corporation

Para a Apollo

Noah Gunn, Diretor Global de Relações com Investidores +1 (212) 822-0540 IR@apollo.com

Joanna Rose, Diretora Global de Comunicação Corporativa +1 (212) 822-0491 Communications@apollo.com

Para a Brookfield

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Rachel Wood, Vice-Presidente de Comunicação +1 (212) 618-3490 Rachel.wood@brookfield.com