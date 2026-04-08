Itaim Bibi tem ticket de imóveis acima de R$ 2 milhões

O bairro do Itaim Bibi, em São Paulo, se consolida como um dos endereços mais valorizados do país, com o ticket médio de novos imóveis ultrapassando a marca de R$ 2 milhões, segundo dados divulgados pelo portal Portas.

O levantamento da matéria indica que a combinação entre localização estratégica, infraestrutura completa e alta demanda por imóveis de padrão elevado tem sustentado os preços na região. Além disso, a escassez de terrenos disponíveis para novos empreendimentos contribui diretamente para a valorização contínua dos imóveis.

Para Rafael Machado, CEO da plataforma Meu Imóvel, o bairro é uma referência para investidores que buscam ativos imobiliários com potencial de valorização consistente: “O Itaim Bibi é um dos bairros de São Paulo que possuem todos os requisitos para serem desejados pelos consumidores e, consequentemente, investidores. A proximidade dos principais polos econômicos da cidade, dos principais shoppings, é uma das características que o diferencia dos outros bairros. Desta forma, nele se concentram a maioria dos lançamentos de alto padrão que são rapidamente absorvidos pelo mercado. Essa rápida absorção, somada à escassez de terrenos disponíveis, faz com que os preços de seus imóveis se mantenham em ascensão”.

Outro fator relevante é o perfil dos lançamentos, cada vez mais voltados para um público exigente, que busca imóveis com alto padrão construtivo, serviços agregados e diferenciais como tecnologia e conveniência no dia a dia. Esse movimento reforça o posicionamento do Itaim Bibi como um dos principais polos imobiliários premium da capital paulista.

“O perfil dos compradores da região, sendo um público de alta renda e muito exigente, faz com que os empreendimentos lançados no bairro atendam a todas as necessidades e desejos deste público, tanto no aspecto de lazer quanto na oferta de conveniências, aprimorando cada vez mais a qualidade de vida que, somada aos aspectos citados do bairro, amplifica a busca por estes produtos”, reforça Machado.

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Diante desse cenário, regiões como o Itaim Bibi tendem a manter sua atratividade no médio e longo prazo, impulsionadas pela combinação entre oferta limitada e demanda qualificada. Plataformas especializadas, como o site Meu Imóvel, acompanham essas tendências para auxiliar compradores e investidores na análise de oportunidades no mercado imobiliário.